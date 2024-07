Tras el triunfo de Maduro en Venezuela, líderes de todo el mundo cuestionaron la legalidad del resultado

Tras conocerse el triunfo de Nicolás Maduro según los primeros resultados oficiales de las elecciones en Venezuela, varios dirigentes y mandatarios de la región cuestionaron la transparencia del escrutinio. Por otro lado, sus aliados lo felicitaron por el resultado que lo posiciona en el Gobierno hasta 2031.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue uno de los primeros líderes en cuestionar los resultados compartidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer", señaló.

"La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", amplió.

En esta misma línea se expresó el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien reprochó: "Así no! Era un secreto a voces. Iban a 'ganar' sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él".

De parte del gobierno de Perú, el canciller Javier González-Olaechea manifestó a través de su cuenta de X: "Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano".

"Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo. Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE. Por eso, son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca, deben defender el voto de los venezolanos", añadió por su parte el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, desestimando el resultado de las elecciones venezolanas.

Desde el gobierno de Costa Rica, la cuenta oficial del Poder Ejecutivo emitió un comunicado donde afirmaron que no reconocen los resultados informados. "El gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta", expresaron.

En este contexto, agregaron: "Trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad del pueblo venezolano".

En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se mostró preocupado de que el resultado electoral informado no refleje la voluntad del pueblo venezolano.

"Tenemos la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano", indicó Blinken desde Japón, donde se encuentra realizando una visita.

Por el contrario, el presidente de Bolivia, Luis Arce, felicitó a Maduro por el triunfo. "Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al Comandante Hugo Chávez. Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas", expresó.

"Nuestra especial felicitación y saludo Democrático, Socialista y Revolucionario al Presidente Nicolás Maduro y al valiente pueblo de Venezuela por su inobjetable triunfo, que reafirma su soberanía y el legado histórico del Comandante Chávez", añadió luego la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

La cancillería de Colombia fue la última en pronunciarse sobre los resultados oficiales e indicaron: "El gobierno de Colombia apoya al pueblo venezolano, exalta y celebra su alta participación en Paz y de manera tranquila en las elecciones presidenciales de hoy".

"Nuestro embajador y jefes de misión consular recorrieron algunos de los puestos de votación acompañando esta determinante jornada electoral", detallaron, aunque el presidente Gustavo Petro, quien ha sido señalado por sus vínculos con el chavismo se mantuvo en silencio, al igual que el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.

En lo que respecta a Javier Milei, el presidente de la República Argentina se manifestó antes de que se conocieran los resultados oficiales y anunció una "victoria aplastante de la oposición".

"DICTADOR MADURO, AFUERA!!! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", expresó.

Luego, concluyó: "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica".

