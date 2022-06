Perú quedó eliminado del Mundial de Qatar

No pudo ser esta vez para el seleccionado peruano que tuvo la presencia de muchísimos hinchas presentes en Doha. Luego del empate en cero en los 90´y el alargue correspondiente, los penales le jugaron una mala pasada y los que dirán presente en la próxima cita mundialista serán los australianos que fueron más contundentes desde los doce pasos. A pesar del alentador comienzo en la tanda de penales con Pedro Gallese deteniendo la primera ejecución para los peruanos la historia se terminó dando vuelta.

En Perú fallaron Luis Advíncula estrellando su remate en el palo y luego Andrew Redmayne, arquero australiano que entró exclusivamente para los penales y mediante su atípico baile previo a la ejecución del rival, detuvo el tiro de Alex Varela para darle la victoria a los suyos por 5-4. En un partido que fue de menos a más, en los primeros noventa minutos no hubo grandes emociones ya que ambos equipos optaron al mal menor y evitar cualquier tipo de error apelando al orden.

"Australia venció a Perú y se clasificó al Mundial, pero el mundo se quedó asombrado con Andrew Redmayne"

En una derrota que dejó un sabor más que amargo a los dirigidos por el “Tigre” Gareca lo único que pueden reprocharse sus jugadores es no haber intentado algo más durante los 120 minutos que se disputaron. Fue un seleccionado peruano muy alejado a la versión que vino presentando en las eliminatorias sudamericanas donde se presentó como un equipo más agresivo y hambriento de gol. El que también se lamentó y rompió en llanto luego de que el arquero australiano detenga el último penal fue el defensor peruano y de Boca Juniors, Luis Advíncula.

El lateral derecho falló el tercer penal para los suyos y luego de la eliminación dejó un mensaje contundente en redes sociales dejando en evidencia la frustración que provocó la dura eliminación de la cual se hizo responsable. "Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo PERÚ, soy el ÚNICO responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco", había expresado el marcador de punta a través de Instagram. A pesar del desgarrador mensaje del defensor, este fue eliminado pocos minutos después demostrando que lo escribió en caliente y la frustración no dejo pensarlo con claridad.

"El arquero australiano le tapó el último penal a Perú y lo dejó afuera del Mundial"

Será en 2026 la próxima oportunidad para el seleccionado peruano que estuvo en las puertas de Qatar. Quienes definen hoy su futuro, también en tierras qataríes, son Costa Rica y Nueva Zelanda que se disputarán la última plaza restante. Por su parte los Ticos querrán estar presente por tercera vez consecutiva en un Mundial, mientras que los neozelandeses quieren volver a participar de una máxima cita luego de 8 años con ausencias.