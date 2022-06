Carlos Ares, periodista y enviado especial de Perfil en España, habló en Modo Fontevecchia en donde subrayó la relevancia de Lionel Messi para el fútbol mundial: “Es indiscutible que Messi ya está en el podio”, subrayó. También remarcó que tiene un equipo que acompaña “a la par” y que a Lionel Scaloni le quedó la “complicada” tarea de decidir quién va o no al mundial de Qatar 2022. Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

Con tu experiencia de haber visto tantos mundiales, ¿qué significa Lionel Messi para este mundial de Qatar 2022 para la Selección Argentina?

Messi fue y es decisivo y será recordado como el mejor jugador de la historia junto con Maradona y Pelé, en ese podio donde solo están ellos tres, tal vez Di Stefano, para quienes lo vieron jugar entonces. El mundial de Qatar se va a hacer en su nombre, será promocionado con su nombre. Messi está en plenitud, disfrutando como hacía tiempo no se lo veía. Ganaron la Copa en Londres y celebraron ayer en Pamplona, fue una fiesta. Lo lindo es ver como la banda, como ellos mismos se denominan, disfrutan, están en su momento óptimo y culminante, de una preparación, en el momento exacto de ánimo. Tienen la sensación de que son invencibles y a veces el riesgo que se corre en estos casos es llegar demasiado temprano a ese punto de preparación. Faltan casi 6 meses para el mundial. Argentina debuta el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita. Uno cuando lo ve piensa: "Qué lástima que no se juega mañana el mundial", porque Messi está como para consagrarse para ser el punto final de una carrera que ha sido estupenda e indiscutible. Como dijo Lionel Scaloni ayer en la conferencia de prensa, "ya no sabemos qué más decir de Messi", ya no pertenece al fútbol argentino sino a toda la gente aficionada al fútbol mundial. Cuando juega él, se ve como llega gente de todos lados, como los hinchas de cualquier equipo lo reconocen y en ese sentido, para nosotros es un orgullo y emoción verlo jugar y disfrutar. Es un jugador que no pega, que no reclama y tiene esa actitud de líder dentro del campo. Quizás por televisión no se aprecia mucho pero está siempre dando indicaciones, recomendando a alguien que se mueva o juegue por abajo.

"Un show de goles que sigue batiendo récords"

Juan Parrondo (JP): Antes se hablaba de que Messi solo venía a cumplir con la camiseta y hoy se lo ve feliz y rindiendo al máximo. Eso no va solo de Messi, sino también de la mano que fue encontrando Scaloni, armando un equipo que no sea dependiente de él, sino de que vaya trabajando a la par de él. ¿Crees que esto tiene que ver con la actualidad que vive Messi y la Selección Argentina?

Con Messi, hay que tener en cuenta que con la exigencia que tenemos los argentinos y la prensa dedicada al fútbol, como Messi perdió en la final del mundial y salió segunda Argentina, para el mundo del fútbol argentino eso fue un fracaso. Imaginate esa mochila que va pesando durante tantos años, las Copas Américas con Chile y que no se ganaron, esa mochila finalmente se descargó en la Copa América en Brasil, y ganándole al seleccionado brasileño en su casa. Messi está llegando al máximo de lo que puede llegar un futbolista argentino: ya le ganó a Brasil, ya disputó una final del mundial como Maradona en Italia, él ya es subcampeón del mundo. Le falta el título máximo. Es increíble que se siga diciendo de Messi, después de 15 años, que no es el mejor, cuando fue el mejor jugador del mundo. Pero así es este deporte y los fanáticos del fútbol.

JP: ¿Creés que está armada la lista de convocados para el mundial?

Lo que está haciendo Scaloni es lo que más puede desear un entrenador, decirle a todo el mundo "paren, el equipo está muy bien, pero faltan 6 meses para el mundial, no somos invencibles". él está todo el tiempo previniendo la euforia que se generan los mismo jugadores y el entrenador está parando no solo a los jugadores sino a la prensa. Todo el tiempo está en esa función de contener. También tiene la complicada misión que puede tener un DT que es tener que decirle a algunos jugadores que no van a estar en la lista. Están todos tan parejos que es muy difícil decir quién se queda y quién se va. Creo que Scaloni va a esperar hasta último momento para ver la condición física, que esa puede ser determinante. Hay una cantidad de nombres que sabemos por el equipo que jugó en Italia, que no fue el mismo de ayer y que se podría decir que hay titulares. Pero los suplentes son tan buenos como los titulares en algunos puestos.

"Argentina con varias bajas para afrontar la próxima doble fecha de Eliminatorias"

JP: Mencionaste que a Messi lo único que le falta es ganar la Copa del Mundo. ¿Crees que si logra esto, se termina esa discusión de quién es el mejor de la historia entre Maradona y Messi?

La discusión va a seguir siempre porque esto es fútbol. El fútbol son dos cosas, uno lo que se juega y otro lo que se hable, es tan interesante ver jugar como hablar de fútbol. En este caso, es indiscutible que Messi ya está en el podio. Compararlo e insistir que es mejor que Maradona o no, son épocas diferentes, el desarrollo de la tecnología, la continuidad que tuvo Messi que no tuvo Maradona, o lo que ganó Maradona que no ganó Messi todavía. Todas situaciones opinables pero no comparables.