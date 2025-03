Por qué un extitular del FMI coincide con CFK

Si bien señaló sus diferencias con Cristina Kirchner, el extitular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, se mostró de acuerdo con las declaraciones de la expresidenta, que aseguró que el nuevo préstamo del organismo generará deuda pública. “En términos de la deuda bruta, si se gastan los dólares para lo que sea, esos dólares —que el Fondo no va a dejar que los gasten—, aumentarían la deuda neta”, explicó Loser en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Claudio Loser es economista y presidente de Centennial Group para América Latina, Comenzó a trabajar en el Fondo Monetario Internacional en 1972 y llegó a dirigir el hemisferio occidental del organismo entre 1994 y 2002. Fue uno de los funcionarios que estuvo a cargo de las negociaciones de la deuda externa tanto de los gobiernos de Carlos Menem como de Cavallo, con Fernando de la Rúa.

Nos sorprendió a todos aquí con esta idea que coincidía con Cristina Kirchner, así que me gustaría que le explicara en extenso para nuestra audiencia.

El hecho de que estaba de acuerdo respecto del tema de la deuda no quiere decir que esté de acuerdo con los principios generales de ella, pero en este caso la han asesorado bien. Evidentemente, el Presidente dice que no hay aumento de deuda porque no hay aumento de deuda para el Gobierno, y hay una reducción en lo que le debía el gobierno al Banco Central. Pero tenemos que decir lo siguiente: el Banco Central, a los fines financieros, es parte del gobierno.

El Banco Central y el Gobierno, en la parte financiera de deuda, van juntos, y eso es lo que el Fondo analiza. Hay todo un tema de si hay una contraparte, que es la expansión monetaria, que ahora no existe, pero tienen que integrarse los dos. El Fondo lo considera así, los analistas financieros lo consideran así, y entonces, la reducción de deuda con el Banco Central es puramente contable.

Lo cierto es que, en el momento que reciban la plata de afuera, es cierto que van a tener los dólares como contraparte, y en ese sentido uno puede decir que no hay aumento de deuda. Pero en términos de la deuda bruta, si se gastan los dólares para lo que sea, esos dólares —que el Fondo no va a dejar que los gasten—, aumentarían la deuda neta.

Recuerdo que Sturzenegger decía que tampoco aumentaba la deuda porque él imprimía LELICS pero que, en contra de las LELICS, estaban en el banco los dólares. El tema es después para qué se usan los dólares.

Ese es el gran tema. Y el Fondo va a ser muy duro con que no se gasten los dólares. Primero, no le van a dar todos los dólares de entrada, sino que van a dar algo ahora, cuando se acuerde todo esto, y después, en cómodas cuotas trimestrales, dependiendo de cómo cumplan. Si se gastan las reservas, ahí va a haber problema.

En la medida que los dólares no se gasten, el Gobierno tendría razón de que la deuda no aumenta porque quedan los dólares allí, se pueden devolver los dólares y cancelar la deuda. El tema central en la aprobación del DNU es que quede claro que no puede gastar esos dólares. Hay un problema técnico en la discusión si él puede, por decreto, cruzar la ley que exige que haya una aprobación específica del Congreso respecto de todo aumento o renegociación de deuda, y el sostiene que no hay aumento de deuda. Entonces, lo que el DNU debería asegurar que ese dinero va a quedar en el Banco Central como reserva y nunca se va a utilizar. El día que se gaste un dólar, hay aumento de deuda. Finalmente, si fueran para eso, no servían para nada porque no se podían usar. No tendría lógica un crédito para no usarlo.

El tema es que Argentina tiene unas reservas bajísimas. Las reservas, como las ve el Fondo y como las ven la mayoría de los países, son para situaciones de emergencia. Si hubiera una situación como la de Bahía Blanca multiplicada por 10, ahí tendría que verse. Si hubiera una caída en los precios internacionales, como una sequía, entonces sí se entiende. La gente más técnica y el Fondo diría que usar el crédito para intervenir en el mercado cambiario, para que haya poca diferencia entre los dos tipos de cambio, no es lo correcto.

La lógica implica sentido común. Una parte del dinero que venga será para pagar la propia deuda con el Fondo y que, si hubiera fondos frescos, es decir, algún adicional sobre lo mismo que se va a utilizar para cancelar, debería tener algún fin. Puede ser un fin solamente para usar en casos de emergencia, pero debe tener un fin.

Elizabeth Peger: No está tan claro si está cerrado el acuerdo cambiario, porque no está cerrado lo que pide el Fondo con lo que quiere hacer el Gobierno. Eso hace que se anuncie en este DNU un esquema básico que no tiene monto, no tiene forma en que se va a devolver, más allá de puntualmente que se va a utilizar para comprar Letras Intransferibles del Tesoro, evidentemente.

Eso es correcto. A veces me pierdo un poco en términos de estas cosas. Uno puede hablar de las Letras Intransferibles y todo eso, pero a los fines prácticos, cuando alguien lo ve de afuera, dice que los dólares tienen que estar porque el país está muy frágil. El Fondo le está dando recursos de a poco y la idea es que vaya mejorando su política económica y que vayan mejorando las cosas en términos de las reservas internacionales, esto le da un sello que permite que haya desembolsos que sí pueden ser utilizados por el Banco Mundial, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), e incluso financiamiento de los mercados privados si empiezan a negociar.

No es que usted se pierda, quiero decir, no quieren hacer perder a todo.

Yo soy un viejito de 81 años, ¿qué voy a hacer?

Hay una búsqueda de oscurecimiento en el uso de este galimatías que en realidad es para cancelar la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Además, encierra la cuestión jurídica de fondo es que, si Milei dice que aumenta la deuda, tiene que pedir que haya una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso, mientras que si él logra sostener la idea de que no es un aumento de la deuda, podría firmar un DNU que solamente sería rechazable con las dos cámaras del Congreso. Ahora, ¿para qué utilizará los fondos? No tiene sentido pagar intereses por fondos que no se utilicen. Finalmente, hay que preguntarse si le sirve al Gobierno para la suposición de que es para lograr descomprimir una situación financiera apremiante, de modo de llegar a las elecciones con un dólar más o menos tranquilo. Son hipótesis, hasta ahora me parece que no lo sabe ni el propio Gobierno.

Desde el punto de vista legal, tiene razón: el Gobierno no aumentó su deuda porque no mete el Banco Central. El Banco Central invierte estas reservas, no es que están guardadas en el Banco Central. Así que, en términos de pago de intereses, esa parte no me preocupa mucho. Pero evidentemente aquí hay un uso muy legalista acerca de por qué se usa el DNU y no la ley, pero yo soy un simple economista y no pertenezco a la clase alta de los abogados.

La tasa de interés de los bonos, ¿es igual que la tasa de interés que se le paga al Fondo?

No, tiene que haber una pequeña diferencia porque la Argentina debe mucho, pero la tasa de interés real va a ser de 2 o 3%, a mi juicio. Costar, cuesta. Igual que en una familia, ya sea una familia con dos autos buenos o de a pie, uno tiene que tener algo de dinero guardado para situaciones de crisis, y eso es lo que el Fondo le está diciendo.

Una pregunta final: ¿qué lío está armando Trump? ¿Cómo lo ve usted en Estados Unidos, esta situación de desastre comercial que se está produciendo dentro de Estados Unidos y con las repercusiones en todo el mundo?

Tengo que tener cuidado que no me escuche, porque en una de esas me expulsa del país, pero es un desastre. (Donald) Trump y (Elon) Musk están haciendo un manejo totalmente irracional de la economía. Esto se ha visto reflejado en las bolsas, que no solo pega a los ricos o a la clase media que tiene inversiones, sino a todos los que están en un fondo, los que tienen plata para su jubilación, etcétera. El tema tarifario va en contra de todos lo que los empresarios y los economistas dicen que hay que hacer, y con una gran incertidumbre porque cambia de opinión cada 48 horas. Es una situación que, en mi tiempo que llevo viviendo acá en Washington, más de 50 años, nunca he visto de esta manera.

