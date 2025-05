A una semana de la masacre de Villa Crespo, el crimen intrafamiliar que generó conmoción en la sociedad, la hermana de Laura Leguizamón, la mujer que según creen los investigadores asesinó a sus hijos menores de edad y a su marido, Adrián Seltzer, antes de suicidarse, rompió el silencio y expresó su dolor por la tragedia. "Ella era feliz, buena madre, buena amiga. Esto me partió al medio”, dijo la mujer, que intenta buscar respuestas en medio del dolor.

El miércoles 21 de mayo, la empleada doméstica de los Seltzer entró a trabajar en el departamento ubicado en la calle Aguirre del mencionado barrio porteño y encontró la escena del horror: los hijos del matrimonio, Ian (15) e Ivo (12) yacían muertos, uno en el pasillo y otro en su habitación, mientras que Adrián (53) se encontraba acostado en su cama, cubierto de sangre, y Laura (51) estaba sin vida en el baño del inmueble. Con el correr de las horas, los investigadores descubrieron que se trataba de un triple homicidio seguido de suicidio.

“Jamás imaginé que esto podía pasar. Mi hermana era una persona hermosa y mi cuñado también. Las familias estamos devastadas”, comenzó diciendo Nora Leguizamón, hermana de Laura, en una entrevista para el canal Telefé. Según indicaron, el miedo a las reacciones de los vecinos y a los comentarios en redes la llevaron a hablar a contraluz, con la cara tapada por la oscuridad.

"Ella era super generosa, buena madre, buena hija, tenía muchas amigas; él era un fuera de serie, amaba a su familia sobre todas las cosas", agregó. En ese sentido, comentó que la relación entre ambos era "maravillosa" y que en en el último tiempo la salud mental de ella había empezado a mostrar señales de alerta.

“Empezó a desvariar, a pensar cosas que no tenían sentido, como que iba a perder el trabajo o que podía ir presa, pero no había ningún motivo real”, relató acerca de uno de los episodios, que según mencionó, habían comenzado al menos hacía un año atrás. La familia consultó con psiquiatras y Laura recibió tratamiento y medicación; y durante mucho tiempo las cosas parecían marchar mejor.

Sin embargo, en abril pasado surgieron nuevos síntomas. “Pensaron que era estrés. Pero semanas antes de Pascua volvió a tener síntomas, aunque leves. Adrián creyó que podía controlarlo”, dijo Nora. Acerca de la personalidad de su hermana, la definió como una persona que lo resolvía todo, "Súper Laura", y sostuvo que piensa que "esa exigencia le jugó en contra”.

“Estaba enferma, claramente. Pero era muy difícil que lo aceptara. Creo que ella misma minimizó la situación. Y cuando no podés más, la mente hace cosas que no se entienden", continuó diciendo. “No había nada que hiciera prever esto. Todos confiamos en que la situación estaba controlada”, explicó.

La hermana de Laura Leguizamón: "Me duele todos los días"

Nora fue quien confirmó a las autoridades que su hermana estaba bajo tratamiento psiquiátrico, lo cual se constató con la medicacación hallada dentro del departamento. Los Seltzer-Leguizamón eran una familia muy querida en el barrio, donde vivían hace años, y también tenían buena relación con sus vecinos.

En esa línea, la mujer comentó que a pesar de ello "las reacciones de la gente duelen" porque "hay mucho juicio y poco entendimiento”, sobre lo sucedido. “Me gustaría que esto sirva para que nadie más llegue a un lugar así. Yo tampoco vi la magnitud de lo que pasaba. Y eso me duele todos los días”, añadió.

Por último, remarcó la importancia de hablar más sobre los temas de salud mental. “Uno siente culpa, piensa qué no pudimos ver, cómo no acompañamos más. Esto rompió todo, desintegró una familia hermosa", concluyó.

