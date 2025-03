El Gobierno avanza en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través de la firma del DNU por parte de Javier Milei, pero aún quedan interrogantes sobre su impacto en el dólar, la economía y las exigencias que impondrá el organismo. Ante este panorama, este medio dialogó con el analista económico, Leonardo Piazza.

Falta de precisiones en el impacto económico hasta que no se sepan los detalles del acuerdo

"El acuerdo está, pero aún no conocemos la letra chica ni los condicionamientos específicos", explicó Leonardo Piazza. El Gobierno envió un decreto de necesidad y urgencia al Congreso, pero el analista advirtió que, "hasta que no se conozcan todos los detalles, no podemos evaluar completamente su impacto".

Uno de los temas centrales es la unificación cambiaria y el levantamiento del cepo. "No vemos que esto ocurra en 2025 debido a la cantidad de pesos circulando en la economía", afirmó Piazza, quien señaló que hay aproximadamente $150.000 millones en depósitos y circulante que podrían volcarse al dólar si no se maneja con cuidado.

El Banco Central no cuenta con los recursos para sostener una posible salida del cepo

El Gobierno apuesta a dos anclas: el crawling peg y la venta de reservas en paralelo para contener la brecha cambiaria. "El Banco Central no tiene suficientes dólares para enfrentar una alta volatilidad si libera el cepo de golpe", resaltó el entrevistado.

El FMI ya prohibió en el pasado que los fondos prestados se usen para intervenir en el mercado cambiario. "La pregunta es: si no podemos usarlos para frenar la brecha, ¿para qué nos sirven?", planteó Piazza. La respuesta está en la baja del riesgo país y en mejorar la confianza del mercado internacional. "Un acuerdo con el FMI que posponga vencimientos hasta después del mandato de Milei puede traer estabilidad financiera".

Expectativa por la inflación

A pesar de la desaceleración inflacionaria, el analista económico remarcó que, "le está costando bajar del 2,5% mensual" y estima que en el primer semestre se mantendrá en niveles cercanos al 2,3 y 2,4%. Sin embargo, cree que, "en el segundo semestre podríamos ver cifras con un 1 adelante", lo que ayudaría al Gobierno a llegar a las elecciones con un tipo de cambio controlado y menor inflación.