Presidente de Crónicas Blancas: "Dudo del arrepentimiento de Milei por sus dichos sobre el papa"

El padre Claudio Caruso se refirió a los dichos del economista español Jesús Huerta de Soto en contra de las enseñanzas del papa Francisco en una entrevista que brindó junto a Javier Milei. “Solo le pido a Dios no estar cerca del presidente mañana”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

El padre Claudio Caruso es sacerdote, también comunicador, párroco en el obispado de Zárate-Campana, presidente actualmente de Crónicas Blancas, la sociedad civil que se dedica a difundir la enseñanza social de la Iglesia en español. Además, cumplía funciones de comunicación en el más alto nivel del Vaticano, cerca del Papa Francisco.

No sé si acaba de escuchar las palabras del economista Jesús Huerta de Soto, quien dijo que ahora Francisco podrá ver la verdad y descubrirá que “el Estado es el representante del maligno en la Tierra”. ¿Qué le generan estas palabras?

Bueno, en medio de tanto dolor hace dos días aquí en Italia, en Roma, me hizo reír este hombre. Me hizo reír y llorar. Yo creo que Dios, y estoy convencido, junto al Papa Francisco, están contemplando un mundo de muchos ricos cada vez más ricos, y muchísimos más pobres, cada vez más pobres. En diversos países del mundo donde se aplicaron las recetas neoliberales que este economista convertido en teólogo nos quiere explicar, entrando en la visión beatífica.

Ciertamente, vos me preguntabas la última vez algo que yo no puedo juzgar, sobre el arrepentimiento del presidente al hacer este paso de ir a Roma, y con una comitiva y todo. Y yo te dije que, por supuesto, que no podía dudar.

Si el presidente le ha dado un premio a este hombre hoy, creo que fue algo así, con lindas palabras y con exabruptos hacia otros políticos de la Argentina, dudo del arrepentimiento. Y lo repito: dudo del arrepentimiento de Milei, con la ofensa que le hizo al Santo Padre, porque está reafirmando con este teologuito español de cuarta que sigue creyendo que el Papa enseñaba por el poder del maligno sobre esta Tierra.

Y la verdad, solo le pido a Dios no estar cerca del presidente mañana.

Padre, le pregunto por el futuro de lo que podría llamar la doctrina Francisco. Yo decía acá que Francisco fue más que un papa. O sea, que fue un líder moral que trascendió a la Iglesia Católica.

En el caso de Francisco, construyó una influencia, un poder superior al que normalmente tienen los papas, porque trascendió el liderazgo de los católicos a muchos no católicos. Entonces quería preguntarle: ¿qué imagina usted que va a quedar de esa doctrina franciscana, para decirlo de alguna manera? ¿Estamos frente a algo que pregnó y que va a quedar, y que se va a convertir en una doctrina, algo así como lo de León XIII a fines del siglo XIX, como una especie de doctrina social de la Iglesia adaptada al siglo XXI en las enseñanzas y la forma de explicarla de Francisco?

Sí, yo creo que la doctrina social, que como bien sabe usted inició León XIII, ha encontrado un hito fundamental de reafirmación en todo el pontificado, en los doce años de Francisco. Me parece a mí... no sé si vio la película Cónclave, ¿usted tuvo oportunidad de verla?

Voy a verla este fin de semana. La verdad, no tuve tiempo.

Está creciendo un 300% aquí la cantidad de espectadores. Gente que ha hecho muy oportunamente la película. Ahí se ven un montón de tejes y manejes que son humanos, que son políticos. Pero el Espíritu Santo, en el cual sigo creyendo, se vale de todo eso, hasta se ve en la película, para que nosotros podamos, con mucha esperanza y con mucha alegría, que es lo que nos ha enseñado Francisco, aspirar a que lo que él ha enseñado estos doce años es fruto del Espíritu Santo.

Lo dijo hace poco alguien que no es poca cosa en el Vaticano: el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolín. De lo enseñado por Francisco no se vuelve atrás, porque es fruto del Espíritu Santo. Y que lo haya dicho el secretario de Estado me parece importante para aquellos que, a lo mejor, están esperando que la Iglesia retroceda unos cincuenta años, para que entonces, sinceramente, prediquemos una hermosa doctrina angelical, pero muy poco, muy poco practicable en la sociedad de la época.

Padre, agradecemos siempre su predisposición. Lo vamos a volver a llamar mañana, y seguramente el lunes lo vamos a despedir con una linda canción, una composición de Roberto Anselmi que se llama No vendiale.

Jorge, ¿Me das 30 segundos?

Todo el tiempo que usted quiera.

Lo que sí me ha emocionado positivamente, mucho, es este comunicado de la Sala de Prensa, sobre quiénes serán los privilegiados que en la escalinata de Santa María la Mayor recibirán el féretro del Papa. Prostitutas, transgéneros, binarios, pobres, sin techo de Roma, y los presidiarios a los que fue a ver en Regina Coeli. Todos con una rosa blanca en las manos.

Me resuena un poco al Evangelio: quiénes nos van a preceder en el Reino de los Cielos. Seguramente no van a ser los poderosos de esta Tierra.

Hermoso, padre. Como siempre, muchas gracias por su aporte. Le mandamos un abrazo fraterno y nos vamos a comunicar pronto.

Abrazo, Jorge. Gracias.

