Productores agropecuarios de Entre Ríos impulsan su propia "revolución productiva"

“Permitirse soñar en producir una revolución productiva y lograrlo”, fue el mensaje del sector agropecuario de una de las provincias argentinas que hace un gran aporte con su producción a la economía del país. Los productores de Entre Ríos nucleados por la filial provincial de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se reunieron con el gobernador Rogelio Frigerio, a quien llevaron una propuesta de plan orientado a transformar la provincia en una que esté impulsada por la inversión y el empleo privado.

En ese marco, una comitiva de ruralistas entrerrianos encabezada por el director del Distrito Entre Ríos de la SRA, Juan Diego Etchevehere, y por Mariano Berisso, se reunieron con Frigerio en el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná, para impulsar una transformación definitiva y cambio de modelo.

Desde el mismo portal oficial del Gobierno de Entre Ríos informaron en un comunicado de prensa que en la reunión se dialogó sobre “posibles articulaciones que permitan generar espacios de interacción entre el sector público y privado, en pos de fortalecer el sector productivo de la provincia”. Un análisis profundo que promueva la inversión y el empleo privado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El encuentro tuvo como objetivo analizar la realidad provincial y los principales desafíos que enfrenta el productor de Entre Ríos, así como buscar la forma de impulsar el potencial de desarrollo y crecimiento económico de los diversos sectores ruralistas.

Campo: cuáles son los principales problemas que afronta el campo

Un segundo piso productivo

En ese entendimiento, los dirigentes rurales le propusieron al gobernador generar los espacios de trabajo necesarios para facilitar la interacción entre su administración y el sector agropecuario, con el fin de desarrollar planes específicos por actividad y temática que sienten las bases para una “revolución productiva en la provincia”. Además, mencionaron que el objetivo es trabajar articuladamente para establecer un nuevo piso productivo en Entre Ríos.

“Con él, analizamos cómo se encuentra la actual situación productiva de nuestra provincia y le propusimos generar los espacios y la articulación necesaria, entre su administración y el campo, para colaborar en la construcción de planes concretos, con diagnósticos, hojas de ruta y objetivos a cumplir en cada una de las actividades agropecuarias, que son muchas, con la aspiración de ponerle un segundo piso productivo a Entre Ríos”, precisó Etchevehere.

Ahondando en la propuesta de los ruralistas entrerrianos agregó: “Contamos con las capacidades y talentos humanos y con privilegiados recursos naturales. De hecho, la condición hídrica de nuestra provincia no la tiene otra a nivel país, y todas esas potencialidades debemos sacarle su beneficio a través de políticas e incentivos adecuados, teniendo un plan acorde para que eso suceda”.

El agro preocupado por un pronóstico primaveral adverso con temperaturas altas y escasas lluvias

La propia “revolución productiva”

Al finalizar el encuentro, el director regional Entre Ríos de la SRA, Juan Diego Etchevehere, manifestó sobre el contenido de los temas abordados en la reunión y expresó: "Vinimos a ponernos a disposición del Gobernador y ver de qué manera podemos colaborar para generar los espacios de interacción necesarios, entre el sector público y el privado, para generar planes que busquen transformar definitivamente nuestra provincia, en una que esté impulsada por la inversión y el empleo privado".

“Si hay objetivos bien definidos, podemos ilusionarnos en tener una provincia mucho más productiva y rica”, declaró Juan Diego Etchevehere, y agregó que no resignarán "el objetivo de déficit cero del gobierno de Javier Milei".

“Entendemos que si hay políticas de aliento, si hay un plan de acción y si hay objetivos bien definidos, podemos ilusionarnos en tener una provincia mucho más productiva y rica, donde el empleo privado sea el motor de nuestra actividad económica", destacó en referencia a la intención de llevar a cabo tareas que impulsen el repunte de la economía local y su contribución al desarrollo económico general del país.

Crédito puente con organismos internacionales

Sobre lo conversado con el gobernador local, Etchevehere señaló que la máxima autoridad provincial tuvo buena predisposición y “quedó abierto a generar los canales de diálogo entre el campo y su gestión de gobierno". Y agregó que el Gobernador se mostró dispuesto a analizar propuestas como generar un crédito puente entre organismos internacionales y los productores para impulsar el sistema de riego, que es algo que falta en una provincia que tiene tanta disponibilidad del recurso hídrico, pero que siempre escasea producto del cambio climático.

En ese sentido, el dirigente de la SRA, destacó que además plantearon al gobernador la posibilidad de “realizar gestiones ante organismos internacionales que tengan como agente de crédito al productor”, para que el productor argentino pueda adquirir esos equipos que necesita y que Entre Ríos sea una de las provincias con mayor estabilidad productiva y con mayor seguridad a la hora de producir".

AFIP y ecos del agro: "Celebramos el achique de un Estado elefantiásico" pero con cautela por la “letra chica”

Asimismo, destacó al final del encuentro que Frigerio se mostró predispuesto a “abrirse a todos los sectores económicos de la provincia y generar un gran encuentro entre todos los ministros y los sectores involucrados". “Notamos una muy buena predisposición de Frigerio y sus funcionarios, y esperemos pronto poder estar trabajando para que nuestra provincia tenga el lugar que debería, y gire esa dependencia desde el empleo público hacia el privado”, añadió.

La entidad agropecuaria también dejó aclarado que la propuesta de los productores entrerrianos no se aparta del objetivo de no resignar el objetivo de déficit cero del gobierno de Javier Milei: “Muchas de las acciones necesarias para cumplir este objetivo no requieren necesariamente de recursos financieros, sino de planificación y una línea de acción concreta”.

En la reunión el mandatario provincial estuvo acompañado por el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Raúl Boc Ho. Mientras que, por parte del distrito Entre Ríos de la SRA también participaron Mariano Berisso, Guadalupe Vivanco, Luisina Laporte, Andrea Firpo y Valeria Trucco.

TV FM