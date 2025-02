Raúl Timerman: "Mauricio Macri sale fortalecido del cripto-gate"

En medio del escándalo de la criptomoneda $LIBRA que afecta al Gobierno, el analista Raúl Timerman aseguró que el conflicto afectará la imagen del presidente Javier Milei y acusó al equipo de comunicación oficial de ejercer un “primitivismo absoluto” por querer armar “un escenario favorable” durante la entrevista con el periodista Joni Viale. A su vez, remarcó que Mauricio Macri salió fortalecido del “cripto-gate” porque referentes de su espacio se estaban acercando a La Libertad Avanza. “Mauricio piensa que el entorno de Milei tiene que ser el PRO”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Raúl Timerman es analista político, consultor, presidente de la agencia Braga Publicidad y socio de la consultora Comunicaciones Sudamericanas.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es tu análisis de la semana difícil para el Gobierno a partir del escándalo en el que está envuelto desde el viernes?

Vos utilizaste la palabra escándalo. El viernes, cuando me enteré de la noticia, la primera palabra que me vino a la cabeza fue "irresponsable". La primera impresión cuando escuché que había sido publicado eso fue un acto de irresponsabilidad, y la segunda palabra fue "escándalo".

Elizabeth Peger: La palabra que más utiliza la gente para referirse a este escándalo es "estafa".

Exactamente. Pablo Paladino me mandó un trabajo que hicieron en Enter Comunicación, y el hashtag #MileiEstafador alcanzó la cuarta posición a nivel mundial el primer día. Ayer hablé con un periodista en Bruselas que me decía que todos los diarios en Europa sacaron la noticia. Estaban muy metidos con el ataque que J.D Vance hizo a los valores democráticos de la Comunidad Europea y en la reunión que convocó Macron ayer, pero tiene que ver mucho con esto también.

Me llamó poderosamente la atención Charles Hoskinson, el cofundador de Ethereum, apareció haciendo declaraciones. Él dice que cuando vino a la conferencia TEC, en octubre, le dijeron que iba a poder ver al Presidente. Cuando pidió ver al Presidente, le dijeron que podían pasar cosas mágicas pero tenía que pagar por eso. Hoskinson contestó: “No, no puedo hacer eso por el Acta Anticorrupción de 1977 de Estados Unidos, que castiga a empresas o personas norteamericanas que, aún en el extranjero, cometan actos de corrupción”. Dijo que a partir de ese momento no le hablaron más. Hace unos días, el presidente Donald Trump dio una orden ejecutiva para derogar el Acta Anticorrupción de 1977 porque pone en desventaja a los empresarios norteamericanos frente al resto de los empresarios, en particular los europeos.

Ahora bien, en las privatizaciones de Menem no ganó ninguna empresa norteamericana. Solo ganaron españolas, italianas, francesas y alemanas. Es más, en ese momento, en la declaración impositiva de Alemania, había un ítem que significaba "dinero lubricación", permitía deducir impositivamente lo que pagabas como coima, aunque ahora ya no existe más. La Unión Europea avanzó, y Estados Unidos, respecto a ese tema, está retrocediendo. Creo que el alineamiento de Javier Milei con Donald Trump es un alineamiento incondicional.

EP: ¿Qué análisis hacés de cómo impacta esto en la figura de Milei y en el Gobierno? El día previo se había difundido la inflación de enero, marcando 2,2%, la más baja en mucho tiempo y la imagen presidencial había mejorado…

También sucedieron hechos la semana anterior, como la baja del titular del ANSES, que se adelantó a dar una noticia, y de la hija de Cavallo como representante ante la OEA, por las declaraciones que había hecho el padre. Ya había cierto grado de nerviosismo. Los diarios habían empezado a publicar que el acuerdo con el Fondo estaba complicado. Lo que creo es que esto va a perjudicar, por supuesto.

En este momento, Shila Vilker está haciendo un trabajo que va a estar cerrado esta noche en el que va a medir el impacto de esto en el mundo Milei, con el 56% que lo votó, según el tuit y el escándalo por un lado, más la entrevista de ayer. Antes de la entrevista de ayer, yo mandé un mensaje y dije: "Mañana Joni Viale entrevista a Javier Milei. Ojo que todo lo que diga puede llegar a ser usado en su contra", y mirá lo que pasó. Reflexión aparte de qué pasa con el periodismo en Argentina.

Cristina Kirchner volvió a la carga contra Javier Milei por $Libra: "Te estás cayendo a pedazos"

Claudio Mardones: En este escenario, la oposición hizo distintos movimientos. Distintos bloques de Diputados plantearon la idea de una comisión investigadora y Unión por la Patria jugó la idea del juicio político. Desde el PRO, dicen que el juicio político no es una instancia por ahora acertada. ¿Cómo queda la oposición dialoguista y los aliados estratégicos de La Libertad Avanza?

En primer lugar, me puse a pensar cómo actuaría como oposición. Lo primero que trataría es de no aparecer como un ave de rapiña, trataría de tener mesura. Es más, si yo hubiera sido la oposición principal, Unión por la Patria, no hubiera pedido el juicio político de entrada y hubiera dejado que otro lo pida, como los grupos federales que están alrededor de Pichetto o alguno de la Coalición Cívica. ¿Por qué? Porque es un grupo que hoy en día genera mucha resistencia. En ese caso, me hubiera cuidado.

“El comunicado de PRO habla sobre que es necesario investigar al círculo que rodea a Milei porque Mauricio piensa que el entorno de Milei tiene que ser el PRO”, dijo Timerman

Sobre los aliados, creo que hay un aliado que sale fortalecido. Mauricio Macri sale fortalecido del cripto-gate. Así como Javier Milei y el Gobierno habían bajado la inflación, iban a llegar a un acuerdo con el Fondo y tenían el dólar controlado, Mauricio Macri era un desaparecido en acción porque se le estaban yendo los intendentes y sus principales figuras opinaban a favor de La Libertad Avanza en el momento que él intenta hacer un acuerdo para el proceso electoral. Estaba en una posición muy débil.

El comunicado de PRO habla sobre que es necesario investigar al círculo que rodea a Milei porque Mauricio piensa que el entorno de Milei tiene que ser el PRO. Él cree que están capacitados, saben cómo se gobierna y no son improvisados, a diferencia del grupo que tiene Milei, que por primera vez llega ahí.

Shila Vilker tiene la idea de que Milei, en el caso de este mundo cripto, se ha rodeado de los copitos del mundo cripto, de los marginales. Viendo las repercusiones de la entrevista, pensaba si esa entrevista no habrá sido organizada por el equipo de comunicación de los copitos, porque es de un primitivismo absoluto querer armar un escenario favorable para el Presidente, aún desde el punto de vista profesional periodístico.

CM: Parece que es una práctica que la vienen haciendo hace rato y que en este caso ha quedado debilitada producto de la gestión de la crisis…

Pero la han alimentado con esta entrevista. Es decir, en lugar de enfriar la pelota, pararla y cambiar de tema, siguen alrededor de lo mismo. El vocero salió hoy a hacer una cantidad de declaraciones, y no creo que lo puedan parar porque ya entró en la agenda pública. Los hechos ocurren a una velocidad mayor que la deseada por el Gobierno. Pensá que hoy es martes a la mañana y esto empezó el viernes a la noche. Mirá hasta dónde llegó.

EP: Mencionabas el comentario de las declaraciones del vocero Adorni, apuntando claramente por la intromisión del asesor presidencial, Santiago Caputo, en medio del reportaje que se conoció en redes. ¿Algo se rompió en ese triángulo de hierro? Adorni responde claramente a Karina Milei.

Sí, hay que esperar las consecuencias para saber. El reportaje está hecho en Casa de Gobierno, en la Casa Rosada. Lo hizo una productora, no lo hizo el canal TN. Lo razonable es que la misma productora que hizo el reportaje con el equipo de Gobierno haga la edición y después se le mande al canal la edición para salir al aire. No se le manda el crudo al canal. La pregunta es de dónde salió el crudo.

EP: Algunos dicen que el propio Gobierno lo envió.

Me cuesta pensarlo, pero indudablemente alguien metió la mano ahí y dijo: "Esta es mi oportunidad". Puede haber una interna fuerte en el Gobierno. No es descabellado pensar eso.

