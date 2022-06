Hace unos meses Jorge Rial se puso al frente del ciclo Sobredosis de TV, un formato que ya tiene sus años en la pantalla chica donde un invitado opina de los temas de la semana. En el mismo grupo mediático, el conductor realiza su programa radial llamado Argenzuela.

Tras varios meses los sábados, C5N tendrá al ex Intrusos de lunes a viernes con la versión televisiva de su ciclo radial. Es por esa razón que se despidió el pasado fin de semana de SDTV y lo hizo con unas palabras por Instagram: “Esta gente me bancó cuando muchos me daban por muerto. Me abrazaron. Me bancaron. Creyeron en mí”. Y agregó: “Ahora estoy de vuelta gracias a ellos. Un placer haber sido parte de SDTV. Encontré un grupo muy generoso en C5N. Técnicos y productores. Nos vamos a seguir viendo todos los días”.

Jorge Rial chicaneó a Sandra Pitta por quedar fuera del Congreso: "¿No entró? Qué lástima, dijo nunca nadie"

Recordemos que el mediático tuvo una baja muy importante en América TV cuando realizó TV Nostra y el programa no funcionó. Cada noche tenía rating muy bajos y el programa de Jey Mammon (Los Mammones) terminó ocupando ese horario con números más alentadores para la emisora.

Sobre la nueva apuesta Jorge, que irá desde el 4 de julio de lunes a viernes de 15 a 17 horas, adelantó: “Vamos a tratar de reproducir ese espíritu aquí [el de la radio] en C5N con un equipo enorme, aunque todavía no está completo. Va a estar Diego Brancatelli, que lo voy a devolver a sus orígenes, el fútbol. También Paulo Kablan haciendo policiales, Mauro Federico haciendo política y Damián Rojo haciendo espectáculos y fútbol”.

