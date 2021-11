Jorge Rial chicaneó a Sandra Pitta por quedar fuera del Congreso: "¿No entró? Qué lástima, dijo nunca nadie"

La elección que realizó Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires no alcanzó para que la científica Sandra Pitta llegara a la Cámara de Diputados. Articulado con los memes que circularon el lunes posterior a la jornada democrática burlandose de este hecho, el periodista Jorge Rial le dedicó un mensaje a la integrante del espacio de Ricardo López Murphy. “Un honor que tipos así hagan estos comentarios", le espetó Pitta, enojada por los comentarios del creador de Intrusos.

A dos lugares de ingresar al Congreso quedó la doctora en biotecnología vegetal después del escrutinio que llevó adelante la Cámara Nacional Electoral. Pitta se había sumado al espacio cambiemita luego de perder las primarias en el espacio de López Murphy. El hecho no estuvo exento de polémica porque, por paridad de género, el cuarto lugar ocupado por "El Bulldog" le correspondía a Pitta.

Sin embargo, la coalición modificó esa disyuntiva para que el ex ministro de Economía conforme la lista. "La integración de las listas minoritarias que pasen el piso establecido se realizará respetando el orden de los candidatos que integran esa lista", afirmaron entonces en un comunicado, lo cual garantizaba el lugar de López Murphy detrás de Vidal, Martín Tetaz y Paula Oliveto.

El lunes 15 de noviembre, varios usuarios se hicieron eco del resultado que dejó fuera de la Cámara baja a la científica e incluso la misma Pitta respondió a esos comentarios. "La única batalla que se pierde es la que no se da. Y a mí me encantan las batallas, aunque no las gane personalmente. Hoy se ganó una muy importante. No es poca cosa sacarle el quorum al kirchnerismo en el Senado. Disfrutemos ese éxito", escribió.

Pero esta semana las burlas no terminaron y fue Rial quien utilizó sus redes sociales para atacar a la científica. “¿No entró? Que lástima, dijo nunca nadie”, escribió en su Twitter arrobando a la ex candidata.

Sandra Pitta vio la burla y salió a responderle, también en la red social del pajarito. “Un honor que tipos así hagan estos comentarios. Deben haber tenido mucho miedo de que entrara, ¿no?”, atacó.

El cruce continuó y fue subiendo en su nivel de belicosidad, con un tono burlón de Rial y calificaciones personales de Pitta.“Se enojó la casi diputada”, fue la respuesta de Rial a las palabras de farmacéutica, manteniendo el nivel de tensión. Luego mostró una captura de pantalla donde se ve que bloqueó al usuario del periodista. “La única forma que consiga remontar su carrera es siendo lacayo de estos tipos. No le pienso dar prensa”, le respondió la biotecnóloga.

El apoyo de Juntos por el Cambio a Sandra Pitta

Luego del cruce con Rial, la farmacéutica fue apoyada por diversos integrantes de la coalición opositora. Entre ellos, por el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, que también suele tener una posición activa en las redes, y cruzó duramente a Rial. “Un tipo que vivió de la vida, cuernos y tangas ajenas se ríe de una científica. Mejor descripción de cómo te deja el kirchnerismo, imposible. Quemadísimo”, criticó.

El legislador electo por Juntos por el Cambio en territorio porteño, Roberto García Moritán, también le brindó su apoyo a Pitta. "Lo gracioso es que vas a entrar en cualquier momento. Sos lo máximo", le escribió con un tono más moderado que Iglesias.

Otro integrante del espacio de López Murphy que también se terminó sumando a JxC, Yamil Santoro, respondió el comentario de la científica. "En poco tiempo vas a entrar Sandra y le mandamos una foto de la jura enmarcada", escribió.

