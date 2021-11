Sandra Pitta quedó fuera del Congreso, pero en redes tuvo quórum propio

Finalmente la científica Sandra Pitta, ubicada en el noveno lugar de la lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, quedó fuera de la Cámara de Diputados luego de que la coalición porteña llegara a siete lugares en las legislativas 2021. Las redes se hicieron eco de este hecho y no dejaron pasar el resultado electoral. Luego de las PASO, hubo una polémica en Juntos por el Cambio ya que por cupo de género, Pitta debía ocupar el lugar de Ricardo López Murphy que se ubicó cuarto en la lista final.

Con el escrutinio en 99,41% en territorio porteño, los resultados indican una victoria de Juntos por el Cambio con un porcentaje del 47,01% que le daría siete lugares dentro de la Cámara baja. El resultado dejó sin esperanzas de ingresar al parlamento a la doctora en biotecnología vegetal Sandra Pitta, que en principio formaba parte de la fórmula con Ricardo López Murphy para competir en la interna cambiemita.

Con la victoria de María Eugenia Vidal en las primarias, la lista de "El Bulldog" se acopló por orden descendente en el armado definitivo. El hecho no estuvo exento de polémica porque, por paridad de género, el cuarto lugar ocupado por López Murphy le correspondía a Pitta. Sin embargo, la coalición modificó esa disyuntiva para que el ex ministro de Economía conforme la lista. Allí detallaban que "la integración de las listas minoritarias que pasen el piso establecido se realizará respetando el orden de los candidatos que integran esa lista", lo cual garantizaba el lugar de López Murphy detrás de Vidal, Martín Tetaz y Paula Oliveto.

Con su alejamiento del Congreso confirmada, Pitta utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse al respecto. "La única batalla que se pierde es la que no se da. Y a mí me encantan las batallas, aunque no las gane personalmente. Hoy se ganó una muy importante. No es poca cosa sacarle el quorum al kirchnerismo en el Senado. Disfrutemos ese éxito", escribió.

Qué pena... Sandra Pitta no entró al gobierno de científicos... 🤭🤭🤭 — GABRIEL TAYLOR 🍀 (@VictOcampo) November 15, 2021

Fiel a su estilo en redes sociales, polemizó sobre la grieta y manifestó que "la abrieron la señora que se esconde cada vez que debe enfrentar una realidad y su difunto esposo. Que quede bien claro". Los usuarios de la red del pajarito no le dejaron pasar que no ingresara a la Cámara baja y aprovecharon la actividad de Pitta en las redes para cuestionarla.

Con chistes que alternaron entre sus posicionamientos respecto a la pandemia del Covid-19 y su no entrada al Congreso, muchos críticos se centraron en su rol como científica y su lugar en el Conicet.

Sandra pitta en el Senado....tranquilos....tranquilos pic.twitter.com/zqLLjz5c8g — martin cabrera (@cmc_cabrera) November 15, 2021

Tampoco faltaron las citas a la serie animada Los Simpson para caracterizar que Pitta no llegue a ocupar por primera vez una banca en la Cámara de Diputados a nivel nacional.

No entro Pitta, záfanos de algún proyecto para vacunarse obligatoriamente 10 veces al años 😊 — Hernan Murus Sanctus (@HERNANDUBAI) November 15, 2021

Pitta fue una de las especialistas vinculadas a la política más críticas del gobierno nacional respecto a la vacunación, sobre todo en referencia a las dosis de Sputnik V que había obtenido en primera instancia el oficialismo. En una entrevista gráfica, había cuestionado "¿Qué debate se puede dar con una vacuna de la que se sabe casi nada?", respecto a la inyección rusa.

Necesito que alguien me confirme al 100% que Sandra Pitta no entró a la Cámara de Diputados y que sólo va a seguir cobrando un sueldo del Estado. — Guillermo Fontana (@guillefontana) November 15, 2021

Con la victoria de Juntos por el Cambio en territorio porteño, en segundo lugar se ubicó el Frente de Todos que encabezaba Leandro Santoro con 25,10% y 3 bancas, La Libertad Avanza de Javier Milei con 17,03% y 2 bancas, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, con Myriam Bregman, que con el 7,76% pudieron ganar un lugar.

