Ricardo Pablo Nachman, médico forense en Israel: “Desde el 7 de octubre la palabra jamás desapareció de mi diccionario”

El médico forense argentino en Israel se refirió a a la magnitud del atentado del 7 de octubre y habló sobre el trabajo de identificación de las víctimas. "El terrorismo no conoce las fronteras, es algo que salpica a todo el mundo. Obviamente fue contra el pueblo judío en Israel pero no solamente para contra el judío", advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Ricardo Pablo Nachman es médico y director de la unidad de medicina clínica forense del Instituto forense de Israel. Lidera los equipos de identificación de víctimas del atentado terrorista del 7 de octubre de 2023. También coordina los grupos que revisan los rehenes rescatados.

Primero me gustaría que compartiera con nuestra audiencia lo que usted ha hecho y nos ponga al tanto de su propia historia sobre lo que va a contar.

Soy un médico argentino instalado en Israel desde hace más de 32 años. Soy director de la Unidad de Medicina Clínica Forense del Instituto Forense de Israel y referente para el Ministerio de Salud de Israel. El 7 de octubre nos puso a todos en una situación en la que jamás nos hubiéramos imaginado. Desde el 7 de octubre la palabra jamás desapareció de mi diccionario. Y vimos la parte oscura del ser humano contra el ser humano, sin tomar en cuenta todo lo todo lo que íbamos a ver y no solamente en Israel.

Porque el terrorismo no conoce las fronteras, es algo que salpica a todo el mundo. Obviamente fue contra el pueblo judío en Israel pero no solamente para contra el judío. Hubo víctimas de muchas partes del mundo, de todas las edades, de ambos géneros, con incapacidades físicas, psíquicas asesinadas sin ningún tipo de miramiento. Por el simple hecho de exterminar a gente inocente.

Era gente que estaba en el lugar donde vivía, lugares pastorales realmente hermosísimos. Son lugares donde el argentino está muy acostumbrado a llegar. Es una de las causas por las cuales han habido muchos argentinos secuestrados y que aún siguen secuestrados. Me permito decir, y con mucho dolor, también entre esas personas estaba el hijo de un primo hermano. Porque todos en el Estado de Israel hemos sido tocados de alguna que otra manera por lo aberrante del ser humano.

Ricardo me gustaría nuevamente pedirle que comparta con nuestra audiencia su propia historia personal. ¿qué fue a hacer usted allí?

Bueno, como médico forense del único instituto de medicina forense que hay en el Estado de Israel, desde aquel 7 de octubre estuve abocado a la identificación de los casos más complejos de las víctimas del atentado. Y otra función que tengo es la preparación de seis equipos de profesionales para que puedan trabajar en seis hospitales distintos y revisar a aquellas personas que, de alguna manera, han pasado de ser secuestrados a estar de nuevo en el Estado de Israel. Es decir, a revisar las personas que volvieron con vida. Ya sea por el intercambio que hubo o por incursiones del Ejército.

Esa es mi función básica en el Estado como médico forense, como experto en la identificación de los muertos y también la revisación de las personas que regresaron con vida para tratar de entender y hacer un registro de todos los signos de violencia en crímenes de guerra.

El hecho de que sea un argentino quien conduce la tarea forense en Israel, me retrotrae a que la Argentina tuvo una especialización en cuestiones forenses a partir de la última dictadura militar. Y muchos especialistas argentinos han asistido en otras partes del mundo a la identificación forense de víctimas de distinto tipo de violencia. Usted piensa que hay algún punto de contacto entre la medicina forense argentina, que por la triste historia que hemos tenido en esa especialidad es más desarrollada que en otras…?

Bueno, yo me fui de la Argentina en el año 92, después de que recibí el título de médico. Yo empecé a estudiar medicina porque, desde los 14 años, quise ser médico forense, quise ser el antiguo Quincy, que nosotros recordamos hace varios años atrás. Y logré hacerlo en el Estado de Israel. Sí, tengo ciertos contactos con especialistas de la medicina forense y medicina legal en Argentina. Los contactos no son tan estrechos como hubiera querido hasta hoy. Sin embargo, a partir de lo que pasó el 7 de octubre nos hemos unido con varios de los especialistas aquí en Argentina.

Me fui con ciertos ideales, con ganas de progresar en mi ámbito. Nací en Argentina y el orgullo de ser argentino y de, hoy por hoy, ser israelí, es lo que me ha llevado a vivir esto de una forma personal, mucho más sensible que otras personas que trabajan con nosotros.

Ricardo, usted, ¿en qué universidad se recibió aquí en la Argentina?

En la Universidad Nacional de Rosario.

¿Y cuál es su visión de la importancia de la universidad pública gratuita? ¿Y cómo la puede comparar con la universidad en Israel?

Es una pregunta un poco personal o política. Yo soy simplemente un médico forense. A ver, con grandes ideales, a mí siempre me ha gustado la universidad pública, abierta.

Usted es hijo de la Universidad Pública argentina…

Bueno, a lo mejor eso dice todo. Yo creo que un país sin educación no tiene futuro.

