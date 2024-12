Netanyahu mantuvo una "importante" y “cálida” llamada con Trump sobre “completar la victoria" israelí

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantuvo una "importante" y "cálida" llamada telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien trasladó la necesidad de "completar la victoria israelí" en la región, especialmente respecto de las milicias proiraníes en la Franja de Gaza o Líbano.

"Hemos tenido una conversación muy amistosa, cálida e importante. Hemos hablado de la necesidad de completar la victoria de Israel y hablamos largo y tendido sobre los esfuerzos que estamos haciendo para liberar a nuestros rehenes. Seguiremos actuando sin descanso para devolver a casa a todos nuestros rehenes, los vivos y los fallecidos", declaró Netanyahu en un mensaje grabado.

Además, el líder israelí aseguró que su Gabinete está "trabajando con energía y con la debida consideración para garantizar la seguridad de todos los países de la región y la estabilidad y seguridad de todas" sus fronteras, si bien "esto no quiere decir que no haya desafíos por delante" en relación con Irán y "sus sangrientos aliados", así como ante "posibles amenazas adicionales porque la realidad es dinámica y cambia rápidamente".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Hace un año dije algo sencillo: queremos cambiar la faz de Oriente Medio, y lo estamos haciendo. Siria no es la misma Siria, Líbano no es el mismo Líbano, Gaza no es la misma Gaza, y la cabeza del eje, Irán, no es el mismo Irán; también ha sentido el poder de nuestro brazo", sostuvo.

Netanyahu: "He ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel que frustren las posibles amenazas de Siria"

Sin embargo, afirmó que Israel "no tiene ningún interés en un conflicto con Siria" y que determinarán "la política israelí con respecto a Siria según la realidad sobre el terreno". "Recuerdo que durante décadas Siria fue un Estado enemigo activo de Israel. Nos ha atacado repetidamente. Permitió que otros nos atacaran desde su territorio. Permitió que Irán armara a Hezbolá a través de su territorio", detalló.

"Para garantizar que esto no vuelva a ocurrir, hemos tomado una serie de medidas intensivas en los últimos días. Junto con el ministro de Defensa, (Israel) Katz, he ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que frustren las posibles amenazas de Siria y eviten que elementos terroristas tomen el control cerca de nuestra frontera", informó.

Así, desde la caída del régimen de Bashar al Assad en Siria, las FDI han "destruido las capacidades que el régimen de Assad tardó décadas en construir". Netanyahu celebró que el secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, haya reconocido que perdió la ruta de suministro terrestre a través de Siria: "Esto es, por supuesto, un testimonio adicional del duro golpe que hemos asestado a todo el eje iraní", agregó.

Gaza reportó 40 muertos este domingo por bombardeos israelíes

La Defensa Civil en Gaza indicó que los ataques israelíes en la Franja de Gaza el domingo dejaron al menos 40 muertos, entre ellos un trabajador de prensa de la cadena Al Jazeera y tres rescatistas. La cadena de información catarí condenó el asesinato de uno de sus periodistas y calificó la muerte como un "asesinato selectivo".

"Al Jazeera Media Network condena en los términos más enérgicos el asesinato de su camarógrafo, Ahmed Baker al Louh, de 39 años, a manos de las fuerzas de ocupación israelíes. Fue brutalmente asesinado en un ataque aéreo contra un puesto de Defensa Civil en la zona del mercado del campamento de Al Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza", indicó la cadena.

Los rescatistas encontraron en la madrugada 18 cuerpos tras los ataques, que dejaron decenas de heridos, precisó el portavoz de la agencia, Mahmud Basal. Entre los muertos figuran cuatro personas que estaban en una casa del centro de Ciudad de Gaza.

Bolivianos votaron con desánimo a sus jueces: los resultados, el miércoles

Otras cuatro murieron y ocho resultaron heridas en el bombardeo de una carpa que albergaba a decenas de desplazados en Deir el Balah, una ciudad del centro del territorio, indicó la misma fuente. Basal precisó que al menos tres niños figuran entre los muertos.

Asimismo, un portavoz dijo a la AFP que otro ataque dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos al impactar la escuela Ahmed bin Abdul Aziz al sur de la franja de Gaza, que alberga desplazados. "Un misil que impactó en el tercer piso de la escuela dejó más de 12 mártires, entre ellos niños, y 35 heridos", declaró el portavoz de Defensa Civil.

El ejército israelí dijo que investigará estos hechos, al ser contactado por la AFP. Sin embargo, el ejército israelí confirmó ayer en un comunicado que había efectuado bombardeos en las zonas de Beit Hanun y Beit Lahia. "En Beit Lahia, las tropas israelíes eliminaron terroristas y localizaron y desmantelaron grandes cantidades de armamento, incluyendo explosivos y decenas de granadas", afirmaron.

El chavismo, cada vez más represivo: muere otro preso político en la cárcel

En otro comunicado, el ejército reportó que había atacado una clínica en el norte de Gaza, alegando que era utilizada por combatientes de Hamás como "centro de mando y de control", así como de depósito de armamento. Según el ejército, el alcalde de Deir el Balah, que murió en uno de los ataques, era un "miembro activo del brazo militar de Hamás".

Desde hace semanas, el ejército israelí lleva a cabo una operación en el norte de la Franja de Gaza, con el objetivo según dice de impedir que se reagrupen en la zona milicianos del movimiento islamista Hamás.

La guerra estalló con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, que resultó en la muerte de 1.208 personas, en su mayoría civiles. La campaña de represalia israelí en Gaza mató a más de 44.976 personas, según los datos del Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamas, que la ONU considera creíbles.

ML