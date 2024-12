Se reanuda el juicio del primer ministro Netanyahu: estalló contra la prensa y la Justicia

Se espera que Benjamin Netanyahu, el primer líder en funciones de Israel en enfrentar un juicio penal, testifique por primera vez cuando su caso de corrupción se reanude este martes. El mandatario aseguró que es el primer interesado en "decir la verdad" y arremetió este lunes contra el sistema judicial y los medios de comunicación, a los que acusó de difundir "noticias falsas".

Netanyahu ha intentado repetidamente retrasar su comparecencia ante el tribunal, donde enfrenta cargos de soborno, fraude y violación de la confianza pública en tres casos separados. Se espera que en la audiencia de hoy el primer ministro israelí suba al estrado de testigos por primera vez, respondiendo a las acusaciones y testimonios hechos en su contra, incluidos los de excolaboradores cercanos.

La última vez que compareció físicamente ante el tribunal fue en junio de 2023. Por razones de seguridad, el juicio se trasladó de Jerusalén a Tel Aviv, donde Netanyahu testificará en una cámara subterránea. "Hablaré ante el tribunal. No voy a huir", aseguró anoche en una conferencia de prensa en la que también estalló contra la prensa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Cacería de brujas implacable”: el descargo de Netanyahu contra la prensa y la Justicia

En una acalorada rueda de prensa, la primera en casi 100 días, el jefe del Ejecutivo israelí cargó duramente contra la Justicia, alegando que "está llevando a cabo una cacería". "Todo va bien en un intento de derrocar a Bibi (su apodo). Creo que es terrible y simplemente no es aceptable en un país democrático", denunció.

"Miren cómo funciona el sistema. Hay decenas de personas a las que sistemáticamente se les arruina la vida, se les chantajea con amenazas, se les aísla... todo para que presten falso testimonio. Se las amenaza con que no tendrán sustento, con que no tendrán futuro", aseguró, tratando de vincular su caso con el arresto de su asesor, Eli Feldstein, acusado de filtrar información clasificada sobre las negociaciones para liberar a los rehenes secuestrados por Hamas.

"Ese es el método no solo en mis interrogatorios, ¿así que después de todo eso no quiero hablar? ¡Mañana hablo! No estoy pidiendo y no he pedido privilegios, pero espero que no me falte ningún derecho. Es muy inusual testificar tres veces a la semana, se pueden equilibrar las necesidades del Estado y la ley", ha señalado.

Netanyahu: "Llevo ocho años esperando este día. He estado esperando durante ocho años para presentar la verdad"

Asimismo, Netanyahu criticó a la prensa por difundir "noticias falsas". "Escuché en los medios que quiero evadir el juicio. Que lo quiero esquivar. Qué tontería. Llevo ocho años esperando este día. He estado esperando durante ocho años para presentar la verdad, esperando finalmente hacer estallar las acusaciones delirantes y sin fundamento que se dirigían contra mí", declaró el primer ministro, denunciando nuevamente lo que llamó una "cacería de brujas implacable".

Netanyahu encaró a algunos de los periodistas presentes en la sala: "Escucho tus mentiras todos los días. ¡Constantemente estás difundiendo mentiras! Esta es una oportunidad para decir la verdad, conozco a Feldstein como sionista, como alguien que dejó el mundo de la Torá, se alistó en las Fuerzas de Defensa de Israel. Estoy conmocionado por estas investigaciones, por la forma en que se trata a estas personas", exclamó.

De qué crímenes acusan a Netanyahu

Está previsto que el juicio —que está en curso desde mayo de 2020— dure varios meses, con un proceso de apelación que podría prolongar aún más las cosas. El primer ministro, que presentó múltiples solicitudes para retrasar el proceso con el argumento de las guerras en Gaza y Líbano, niega haber actuado mal.

En el primer caso, Netanyahu y su esposa, Sara, están acusados ​​de aceptar bienes de lujo por valor de más de 260.000 dólares, como puros, joyas y champán, de benefactores multimillonarios, a cambio de favores políticos. Entre los presuntos benefactores se encuentran el productor de Hollywood nacido en Israel Arnon Milchan y el ejecutivo australiano James Packer.

Los otros dos casos alegan que Netanyahu intentó negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes. Uno de ellos tiene que ver con supuestos intentos del primer ministro de llegar a un acuerdo con Arnon Mozes, editor del popular diario israelí Yedioth Ahronoth, para obtener una mejor cobertura acordando debilitar el estatus de un diario rival.

La caída de Bashar al-Asad: qué pasará en Siria y cómo impactará en el mapa regional

La otra causa alega que Netanyahu recibió una cobertura favorable en el popular sitio web de noticias Walla, propiedad de su amigo cercano Shaul Elovitch, a cambio de allanar el camino para una fusión de telecomunicaciones buscada por Elovitch.

Desde que regresó al poder a fines de 2022, el Gobierno de coalición de Netanyahu se ha enfrentado con el Poder Judicial y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del país, provocando protestas masivas al intentar impulsar una legislación que debilitaría los tribunales.

Los críticos de Netanyahu insisten en que los casos legales y las audiencias que han tenido lugar hasta ahora finalmente servirán para hacer justicia a un político altamente corrupto que hará cualquier cosa para mantenerse en el poder. También acusan al primer ministro de prolongar intencionalmente los conflictos de 14 meses en Gaza y Líbano para evadir la Justicia.

“Un hito importante”: el primer juicio contra un primer ministro de Israel en funciones

Yohanan Plesner, presidente del Instituto para la Democracia de Israel, declaró a la AFP que el largo y divisivo juicio había alcanzado ahora "un hito importante". Netanyahu, dijo, no sólo enfrenta un conflicto de intereses por ser al mismo tiempo primer ministro y acusado penalmente, sino que el juicio lo está "poniendo en confrontación directa con instituciones importantes del Estado, especialmente el Ministerio de Justicia".

Agregó que estar en un entorno tan público probablemente pondría a Netanyahu fuera de su zona de confort. Para un líder que ejerce el máximo control sobre su imagen pública, responder a preguntas difíciles de los fiscales podría representar un serio desafío.

El lunes, alrededor de una docena de ministros de la coalición de Netanyahu enviaron una carta al Fiscal General Gali Baharav-Miara solicitando que se posponga el juicio a la luz de los acontecimientos en Siria y la situación general de seguridad. La carta siguió a pedidos similares de algunos ministros y solicitudes del equipo legal del primer ministro para posponer su testimonio debido a las guerras de Israel y a su apretada agenda.

Pedro Sánchez bajó el tono a la disputa con Milei: "Las relaciones entre Argentina y España deben trascender la coyuntura"

La fiscalía argumentó que es de interés público que el juicio concluya lo más rápidamente posible y el tribunal ha denegado todas esas peticiones, aunque aceptó comenzar el juicio un poco más tarde y ocasionalmente reducir las audiencias de tres a dos días por semana debido al trabajo del primer ministro.

Aunque otros líderes israelíes han sido acusados ​​y declarados culpables en casos penales (incluido el exprimer ministro Ehud Olmert, que renunció antes de que comenzara su juicio), Netanyahu es el primero en subir al estrado como primer ministro en funciones. "El hecho de que un primer ministro muy fuerte esté siendo acusado y su caso legal esté siendo examinado por el tribunal es una señal de la fortaleza de las instituciones democráticas de Israel", dijo Plesner.

ML