Roberto Cachanosky: "Empiezo a creer que en el INDEC tenemos un nuevo Moreno"

El economista Roberto Cachanosky se refirió a la política de Javier Milei durante el 2024 y señaló algunas inconsistencias en los datos publicados por el INDEC. "Ellos tienen que mostrar que el crecimiento de la actividad económica es en forma de ve corta", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Roberto Cachanosky es economista, consultor y editor del Informe Económico Semanal, además de editor del sitio Economía para Todos. Es también columnista en diversos medios y autor de libros como Economía para Todos, El síndrome argentino.

“Me siento bien”, ¿podría decir el Presidente? O un médico le podría decir: “cuidado porque usted se siente bien pero tiene algunos problemas que no los alcanza a percibir.

Yo creo que tengo serios problemas, pero me parece que él tiene más problemas. Ahora el nuevo argumento es que en cinco minutos no se puede arreglar todo, pero ya lleva un año y pico. De manera que el cepo lo podrían haber levantado, inclusive con el mismo argumento que usó durante la campaña: que él iba a hacer las cosas bien. Y, según dijo, es el mejor gobierno de la Historia.

Los bonos subieron; por lo tanto, los bonos que tiene en cartera el Banco Central los puede vender a cambio de dólares, recibe dólares en el Banco Central, y con eso podría levantar el cepo. O sea, que está esperando que venga "el séptimo de caballería" y lo salve para poder levantar el cepo. El séptimo de caballería vendría a ser Trump con el Fondo Monetario Internacional.

Cualquiera de esas alternativas probablemente pasase a precios, aunque no todo. Parece que la principal estrategia electoral es que la inflación llegue a 1% o menos para octubre, y que todas las batallas se resumen ahí, aunque el atraso cambiario se genere no sacando el cepo.

Parece no ser una discusión económica, sino política. Podría sacar el cepo, parece haber una coincidencia en la mayoría de los economistas, incluso ortodoxos, en que la salida del cepo es recomendable, en algunos casos imprescindible. Pero simplemente no lo hace porque eso podría tener algún costo en inflación, y ese costo podría ser político para las elecciones.

Lo que pasa es que acá se construye un nuevo relato al estilo del kirchnerismo. Pero coincido con vos: acá el punto es un objetivo político, no económico. El objetivo es: "Tengo que llegar a las elecciones de octubre con una inflación baja, que es lo que puedo mostrar para ganar las elecciones".

Porque no voy a tener avalancha de inversiones, aumento de la productividad, crecimiento económico fenomenal. Pie de página, corrigieron los datos del estimador mensual de actividad para que dé mejor ahora. En fin, habrá que seguir con atención al INDEC ahora también.

Pero yo creo que él sabe que tiene el dólar atrasado, aunque no lo quiera reconocer. Y que si libera el mercado de cambios, que es lo que debería hacer si fuera un liberal en serio, el dólar saltaría, subiría. Y eso le arruinaría el índice de precios al consumidor y todo el relato que viene haciendo hasta ahora.

De manera que acá hay varios relatos. Por ejemplo, ellos dicen que no emiten. O mejor dicho, que las condiciones actuales son diferentes porque no hay déficit fiscal y no se emite. Entonces, con eso de que no hay déficit fiscal y no se emite, solucionamos todos los problemas. ¿Sabes cuánto aumentó la base monetaria?

Durante el año 2024, tomando desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el mismo día de 2024: aumentó un 209%.

Bien por arriba de la inflación.

Sí, bien por arriba de la inflación. Pero hay un punto más. Él dice: "Nosotros no tenemos déficit fiscal, así que no emitimos". Bueno, ¿De dónde salen ese 209% de aumento? Obviamente, de la compra de dólares, porque el exportador está obligado a venderle dólares al Banco Central. Ahora, si tanto dólar le compramos al Banco Central, ¿por qué hoy tienen 10.500 millones de dólares netos abajo, o sea, negativos, que es el mismo número que dejó Massa?

Todo parece indicar que sería conveniente para el propio plan económico del gobierno salir del cepo y que esto ayudaría a que las inversiones aparezcan o aumenten. Y, al mismo tiempo, podría generarse una mayor producción, una mayor inversión y un aumento del consumo. Pero eso recién se notaría ocho o diez meses después, tal vez un año después de que se produzca. Mientras que la falta de inflación se siente de inmediato.

Entonces, sería bueno incluso para Milei y para la propia Libertad Avanza producir la salida del cepo, pero sería malo para las elecciones. Lo que el gobierno está haciendo es una especie de traditio entre el presente y el futuro: apuesta a tener problemas después de las elecciones, pero no quiere tener ningún problema ahora. ¿Te parece una conjetura plausible?

Yo comparto. De hecho, tengo la misma postura que acabás de plantear. O sea, el objetivo principal es llegar a octubre con un índice de inflación bajo. Aunque sea a lo José Ber Gelbard, que llegó con inflación cero, pero después vino el Rodrigazo. Entonces, él está buscando eso y nada más.

Ahora, él sabe que si suelta el tipo de cambio, si lo libera como corresponde, ahí se le desarma el carry trade. Todos los que están apostando a la tasa, agarrarían los pesos, comprarían dólares, y ahí saltaría todo.

Fijate que ellos dicen: "Bueno, para salir del cepo tenemos que tener, no sé, 15 mil millones de dólares o no sé cuántos miles de millones de dólares". ¿Para qué necesitan eso? Para que el tipo que hizo la apuesta tasa versus dólar pueda salir sin pérdida, lo cual es una inmoralidad.

Porque si el tipo dijo: "Yo voy a vender mis dolares y voy a apostar a que la tasa le va a ganar al dólar". Bueno, hacete cargo del resultado. No me transfieras a mí, contribuyente, el costo de tu juego financiero.

Cuando ellos dicen eso, en realidad lo que están diciendo es: "Necesito dólares". Porque, si no, todos los que apostaron a la tasa, cuando salgan, van a salir perdiendo. El primero que salga, no, pero los que vengan atrás sí van a salir perdiendo. Entonces, yo tengo que cubrir esas pérdidas.

Al cubrir las pérdidas, lo que estoy diciendo es que esto es capitalismo de amigos.

Es exactamente igual que en el 2018. El endeudamiento con el Fondo era el resultado de permitirle salir a los que habían entrado. Es la misma situación que la salida del carry trade de 2018. Nada más que en ese momento eran 40 mil millones de dólares y ahora piden 15 mil más. Pero, en el fondo, estamos hablando de la misma salida para el mismo problema.

Acordate que en ese momento, Caputo vendió 13 mil y pico de millones de dólares, si no me equivoco. Esto durante el mes y pico que estuvo en el Banco Central. Caputo pasó de ser Ministro de Finanzas a Presidente del Banco Central. En ese periodo, cuando se produce la corrida, que se va Federico Sturzenegger, Caputo vende esos 13 mil y pico de millones de dólares para tratar de contener el dólar. Esto lo hace para que la salida de los que habían apostado a la tasa fuera lo menos perjudicial posible.

Eso es capitalismo de amigos. El tipo que apostó a la tasa tiene que asumir el riesgo. Así como el que pone un kiosco en la esquina asume el riesgo de que le vaya bien o mal, o cualquier otro. Acá también cada uno tiene que asumir su riesgo.

Elizabeth Peger (EP) También es cierto que en los últimos tiempos hubo algún desarme importante del carry trade, y esto generó ciertas preocupaciones en la economía.

Por eso necesitan mantener el carry trade, para que no se le desarme del todo. Basta con ver la evolución de los depósitos a plazo fijo,para darse cuenta de que el carry trade todavía se mantiene.

Como aumentaron los depósitos en dólares como consecuencia del blanqueo, los bancos les pueden prestar a los que tienen ingresos en dólares, es decir a exportadores. Los exportadores toman crédito en dólares, venden esos dólares al Banco Central al tipo de cambio oficial y, con los pesos, colocan a tasa.

El costo de salida de eso es la tasa de interés que le pagan al banco más el 2% del crawling peg. Pero tienen la ganancia de la tasa de interés o de la LECAP, o de lo que sea.

Entonces, acá hay un juego muy perverso y hasta peligroso, desde el punto de vista jurídico.

Cuando hablabas del tema de los relevamientos del INDEC en materia de actividad. Estamos comparando con los últimos meses de 2023, que no fueron meses muy buenos. Sí, lo fueron hasta octubre, pero claramente en noviembre y diciembre no fueron meses relevantes ni positivos. Por eso siempre es importante ver con qué uno compara.

Y el gobierno lo celebra como si ya hubiese iniciado efectivamente un sendero de recuperación importante. Por otro lado, vemos que en los últimos días hubo cuestionamientos importantes desde el sector industrial y aparecieron cuestionamientos del campo que hasta ahora no se observaban.

El único que dice que no hay atraso cambiario es el Gobierno. Si hoy el tipo de cambio está igual que antes de que vos asumieras y te mandaste una devaluación del 120%. ¿Para qué devaluaste? Si el tipo de cambio hoy es de equilibrio, quiere decir que en aquel momento también era de equilibrio.

Hoy el tipo de cambio en valores constantes es igual al del 7 de diciembre de 2023. Si ese era el tipo de cambio de equilibrio, entonces ¿para que devaluaste si no hubo tantas reformas estructurales?

Lo de las reformas estructurales es para el debate. Yo a Federico Sturzenegger le tengo un gran aprecio personal, profesional, etcétera. Tenemos muy buena relación. Pero yo me pregunto ¿qué pasó con la VTV? ¿Qué pasó con el tema de los registros de la licencia de conducir? ¿Qué pasó con los registros automotores?

Entonces acá hay mucho anuncio, pero del anuncio al concreto, falta. No hay tanto. Acá no mejoró tanto la productividad como para justificar que hoy el tipo de cambio sea bajo o que el peso sea fuerte. Porque no aumentó tanto la productividad de la economía. Si la inversión no aumentó, bajó. Y no hubo tantas reformas estructurales. La razón es que estás pisando el tipo de cambio.

Estamos ingresando en un contexto internacional que no es muy favorable. Por todo lo que ocurre con la devaluación en Brasil, con la asunción de Trump y lo que el propio Trump ha dicho en campaña y que piensa hacer.

Acordate que también China devaluó el Yuan. Y tenés a Brasil devaluando, la soja bajando, acá seguís teniendo un bestial derecho de exportación y, encima atrasás el tipo de cambio. Estás liquidando hasta el sector más competitivo de la economía argentina.

Y cuidado con los índices de actividad. Yo me tomé el trabajo de comparar las planillas. El estimador mensual de actividad económica tiene el número índice, y después lo tenés sector por sector. Y cuando tomás restaurantes y hoteles, la diferencia entre el número anterior, digamos, en agosto, y el nuevo, es de casi un 20%.

O en septiembre, tenés un 10% de diferencia. O sea, vos no podés competir. Y estoy hablando de un solo sector. Lo que digo es, no podés tener tanto desvío en la estimación del nivel de actividad económica en un subsector, porque después, si haces lo mismo con todos los subsectores, vas a estar corrigiendo para arriba el índice de actividad económica. Entonces, ellos tienen que mostrar que el crecimiento de la actividad económica es en “v”.

Entonces, cuidado porque ya estoy empezando a dudar de si no tenemos un Moreno nuevo en el INDEC.

Imaginemos escenarios posibles. Si Javier Milei logra llegar a las elecciones con una inflación cercana al 1%, manteniendo el crawling peg, sin que le estalle ninguna de las reales macroeconómicas que estábamos mencionando ¿qué pasa el día después?

Qué pasa si en 2026 se libera el tipo de cambio, se produce un nuevo aumento de la inflación y un nuevo plan económico. ¿Cómo imaginas la economía en la segunda mitad del gobierno de Javier Milei, asumiendo que hoy la economía tiene como prioridad ganar estas elecciones?

O sea, todo el mal junto en 2024 para acumular todo el bien junto en 2025. ¿Podría repetirse lo mismo, un ajuste en 2026, para tratar de cosechar una situación mejor electoral para 2027?

Para mí, tendrán que empezar por ajustar el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio hoy es un peso fuerte, pero el peso fuerte es el punto de llegada luego de una serie de reformas estructurales. Acá lo pusieron como punto de partida.

Ahora, mi gran duda es, ¿va a tener el mismo resultado que tuvo Macri en 2017?

Macri gana muy bien, además te mostraba indicadores de aumento del empleo, caída de la pobreza en 2017. Pero bueno, como se plantea siempre, los años impares son años de bonanza y los años pares son años de crisis, casualmente por el escenario electoral.

Por eso, no vaya a ser cosa que le pase lo mismo que le pasó a Mauricio Macri, que en el 2017 gana las elecciones y en el 2018, en abril, le salta todo por los aires. Y tienen a Caputo que, si bien estuvo en el programa anterior, es muy hábil en el manejo de la variable financiera. Yo no sé hasta qué punto le puede llegar a aguantar la cosa.

Si bien Milei no pone ningún legislador en juego y todo lo que gane es ganancia pura, no sé si le alcanza para tener mayorías. Y no sé qué acuerdos tendrá con Macri. Me parece que lo que quiere hacer es deglutirse al PRO y a partir de ahí establecer casi una especie de monarquía. El “vamos por todo” de Cristina.

Ahora desde el punto de vista económico, vos podés tener todo el poder pero la economía tiene sus reglas. Si vos atrasaste el tipo de cambio en algún momento lo vas a tener que corregir y eso se va a pasar a la factura en el índice de precios al consumidor.

Y si no lo corregís vas a tener una implosión en la economía con cierre de empresas, el campo agonizando y caída en el nivel de actividad y desocupación. Si no corrige el tipo de cambio vas a tener pagar el costo por cierre de empresas y desocupación.

