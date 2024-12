Roberto Feletti: "Si van a vender un paquete accionario de Aerolíneas, la Provincia lo puede comprar"

El ex secretario de Comercio, Roberto Feletti, analizó la situación económica a un año del gobierno de Javier Milei y advirtió que la oposición aparece desconcertada ante el escenario político. “Tengo expectativa de que el peronismo pueda reunificarse y mostrar vocación de poder”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Roberto Feletti fue secretario de Comercio entre 2021 y 2022, Ministro de Economía del municipio de La Matanza entre 2015 y 2019, diputado nacional en 2011, secretario de Política Económica y Planificación de la Nación en 2009 y presidente del Banco Ciudad en el gobierno de la Alianza en el año 2000.

Axel Kicillof acaba de anunciar que la provincia de Buenos Aires podría hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas ¿Cuál es tu sensación sobre este anuncio?

Mirá, lo que está marcando la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lo que está marcando Axel Kicillof, es precisamente creatividad frente a la dureza de la desestructuración del Estado argentino. Si vos mirás el presupuesto que manda Axel para 2025, es un presupuesto que no tiene motosierra, no tiene ajuste, no tiene impuestazo, no hay un aumento de la presión impositiva más allá de los propios parámetros que da el Gobierno Nacional, y no tiene un aumento voluminoso de deuda, más allá de financiar obra pública y pagar la deuda que heredó de Vidal.

Quiero decir, el presupuesto es una herramienta de plan de gobierno, refleja lo que va a hacer el Gobierno el año que viene. Bueno, es un presupuesto que no tiene nada de lo que el Gobierno ha presentado como presupuesto nacional. Y además está avalado por cinco años de gestión. Es un Estado funcionando, presente, y este año, con recorte de recursos: 80% en las transferencias no automáticas, 11% en las automáticas, en términos reales. Y sin embargo, es un Estado que se sigue manifestando presente.

Por supuesto que, si van a privatizar y van a vender un paquete accionario, supongamos que lo transformen en Sociedad Anónima, la Provincia tiene capacidad para comprar ese paquete accionario, probablemente en asociación con otros interesados. Queremos mostrar que hay una forma de gestión distinta. Por eso, yo hago hincapié en el presupuesto que presenta Axel para el año que viene. Es un presupuesto que es diametralmente opuesto al Gobierno Nacional. Es cierto que no tiene los volúmenes que son necesarios, pero se sostiene la inversión pública en el 5% de los ingresos, se sostiene una presión tributaria razonable y se sostiene un equilibrio primario corriente, que no requiere traumatismo social.

El cierre del 2024 en la provincia de Buenos Aires es con equilibrio primario corriente, es decir, equilibrio del gasto operativo con el ingreso operativo. Y no por eso hizo una masacre de cierre de organismos, despidos, caída de jubilaciones, etc. Entonces, no es real lo que lleva adelante Milei. Me parece muy buena la iniciativa del gobernador, por lo menos para ponerla sobre la mesa y discutir, del mismo modo que te insisto con el tema del presupuesto.

¿Por qué la provincia de Buenos Aires, a pesar de los recortes, puede presentar un presupuesto sin motosierra, sin impuestazo, sin endeudamiento, más allá de lo que necesita para el rollover de la deuda vigente? ¿Qué es lo que se está planteando como discusión al cabo de este año?

"Axel está emergiendo claramente como una alternativa con propuestas claras respecto de esta situación."

Se dice que, desde la coparticipación que hizo el gobierno de Raúl Alfonsín, la Provincia de Buenos Aires era ingobernable si el partido que la gobernaba no coincidía con el partido que gobernaba la Nación. Hoy, claramente, podríamos decir que esto está en las antípodas ¿Cómo puede entonces lograr ese equilibrio fiscal sin endeudarse y sin reducir su presupuesto?

Te hablo de mi propia experiencia, porque uno tiene que hablar de su experiencia de gestión. Nuestra experiencia con Verónica Magario como intendenta fue que mantuvimos el equilibrio fiscal porque veíamos que, frente a un Gobierno Nacional de Mauricio Macri y un Gobierno provincial de María Eugenia Vidal de signo político contrario donde no iban a apoyar fiscalmente al municipio, la autonomía fiscal era decisiva. Y esa autonomía fiscal se alcanzó, incluso hubo sobrantes como para afrontar varias masas salariales. Eso permitió a Verónica Magario tener la autonomía fiscal y política para desarrollar una política opositora, sin necesidad de negociar. Una política opositora a los tarifazos, sobre todo al impacto en el tejido industrial de La Matanza, y finalmente integró la fórmula con Axel y ganaron la elección.

Quiero decir que, si mirás ese resultado en términos concretos, es aceptable, no por la gestión fiscal mía, sino por un combo de cuestiones. Pero la autonomía fiscal se mostró. Lo que hace Axel este año, (a pesar de más del 80% de caída en términos reales de las partidas que no son automáticas, que no son obligatorias por parte de la Nación, y un 11% en las automáticas) con una buena administración tributaria, hay que ver muy bien cómo evolucionó favorablemente la recaudación de Ingresos Brutos, que tiene la misma base imponible que iba, con prudencia en la administración del gasto. Obviamente que hubo recortes en la inversión pública, en las partidas menos traumáticas, pero sin embargo, se pudo desarrollar un Estado activo. Un Estado "presente". Y mantener el Estado funcionando.

Quiero decir que no es real esta barbaridad que se está haciendo en el Estado Nacional. El propio Milei, como dice en el Pacto de Mayo, quiere bajar de 40 puntos la participación en el Producto Bruto Interno de la Argentina, del sector público consolidado (nación, provincia, municipio), de 40 puntos a 25. Y es una decisión política, no es un imperio de la realidad, es una decisión política.

Entonces, me parece que lo que aparece hoy es que Axel está emergiendo claramente como una alternativa con propuestas claras respecto de esta situación.

"No puede ser que el gobierno modifique la Ley de Administración Financiera para reestructurar la deuda como quiera y que el Congreso no diga nada."

Elizabeth Pleger (EP): ¿cómo se entiende que con esa política, con esa barbaridad de medidas de ajuste, hoy Javier Milei tenga una imagen positiva?

Yo creo que hay que evaluar este primer año de Milei como un rompecabezas que tiene tres piezas: una economía real ominosa. Suba del desempleo del 5,7% al 7,6%, caída del salario real en el sector privado de 10 puntos, caída del salario real en el sector público de 23 puntos, la pobreza del 41% al 53%, la indigencia del 9% al 18%, caída en la inversión del 22%. Por otro lado, apareció un plan de estabilización que logró reducir la volatilidad de las variables. Es decir, aparece una “macro” que pareciera que puede tener sustentabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? lograr las tres variables nominales alineadas: tipo de cambio, tasa de interés y precios, más o menos en un rango por debajo del 5% mensual.

Y la tercera pieza de este rompecabezas es el fracaso de la oposición política, donde no hay proyecto político ni vocación. No puede ser que 18 gobernadores firmen el Pacto de Mayo, donde se plantean 8 puntos de ajuste sobre los Productos Brutos Internos de las provincias y nadie se pregunte por qué.

Si mirás los datos duros de la economía son terribles. El blanqueo por un lado y la recesión por el otro, le dieron volumen de dólares: 20 mil millones por el blanqueo y 15 mil millones de dólares del superávit de la balanza comercial. Esto le dio un volumen de dólares, que no se refleja tanto en las reservas, pero creó una suerte de puente financiero que le ayudó a crear la imagen de una macroeconomía sustentable. Bueno, la volatilidad de las variables está debajo del 5%: precio, tasa de interés, dólar. Vamos a ver cuánto dura, y todos sabemos que, en la medida que no se acumulan reservas en el Banco Central, esto es precario.

Por el otro, una oposición política que aparece desconcertada. No puede ser que el gobierno, por DNU, modifique la Ley de Administración Financiera para reestructurar la deuda como quiera, aún en condiciones más desventajosas, y menos con la experiencia que hubo con el megacanje hace 20 años atrás, y que el Congreso no diga nada.

A mí me tocó presidir un Banco Público, afrontar la situación en aquellos tiempos duros del “corralito”, administrar presupuestos, finanzas públicas. Y que alguien diga “yo quiero la facultad por DNU de reestructurar la deuda pública en condiciones más desventajosas que la deuda original y que no pase por el Congreso” y que el Congreso no diga nada es un daño institucional severo para el país, más allá de las consecuencias económicas.

Entonces, la oposición política discute la provincia de Buenos Aires, los Gobernadores dicen: " yo tengo que negociar, porque tengo el régimen de incentivo a las grandes inversiones”. Esto funciona como una reforma constitucional encubierta que los tienta por la propiedad del subsuelo de las provincias y los va hacer menos dependientes de la coparticipación. Ahora, frente a eso la política de Axel la ves en el Proyecto de Presupuesto y Proyecto de Ley Impositiva para 2025. Es la contracara del proyecto que presenta el propio Milei, que dice: "Nosotros vamos a usar los fondos prioritariamente para pagar la deuda y después se verá".

Quiero decir, hay una crisis seria en la oposición frente a esto. Ahora, pensando esto, que decimos del rompecabezas con tres piezas: la economía real ominosa, la macro con cierta idea de sustentabilidad, precaria, pero que logró por ahora tener las variables alineadas, y una oposición que aparece fragmentada.

Corolario: ¿cómo sigue?

Yo tengo expectativa de que el peronismo pueda reunificarse, mostrar vocación de poder, vocación de hacerse cargo del Gobierno. No hablo de golpe ni nada de eso, sino de ganar las elecciones y plantear alternativas de gobierno. Yo creo que tiene que presentar propuestas. Acá hay tres cosas que hay que aggiornarlas y que son caras al peronismo: la reindustrialización del país. Es decir, no podemos tener el 97% de población urbana y pensar un país de producción primaria y servicio. Necesitamos industrializar el país o consolidar un modelo industrial del país para generar empleo.

Para que eso sea posible, tendría que haber una desazón de la sociedad con el actual modelo económico. ¿Cómo sigue la economía y cómo imaginamos que va a llegar a 2027?

Nosotros, en agosto, antes del blanqueo, hicimos un pronóstico donde veíamos riesgos de devaluación y default, en la medida que no se acumulaban reservas, y teniendo en cuenta que el año que viene hay una aglomeración de vencimientos, sobre todo en enero y en julio.

Evidentemente el blanqueo fue un éxito, por lo menos en términos de liquidez. La consolidación de la recesión le permitió superávit comercial y, por ahora, han corrido el arco. Es posible que el vencimiento de enero lo pasen, de hecho, dicen que ya giraron la parte de los intereses. El programa financiero del Gobierno fue errático porque, por un lado, decían que iban a pedirle plata al Fondo, pero por el otro, decían que iban a reestructurar. Ahora dijeron que van a pagar. No sabemos. Pero bueno, el vencimiento de enero lo pasan. Para el vencimiento de julio hay que ver cómo evoluciona la liquidación de divisas de la cosecha, si se mantiene el funcionamiento, y sobre todo, cuál va a ser la política económica de Trump. Porque si Trump cumple con las cosas que ha dicho: el arancelamiento proteccionista en Estados Unidos, fortalece el dólar con suba de tasa de interés, lo cual resta liquidez a los emergentes, y alcanza acuerdos de paz en Ucrania que permitan a Ucrania, productor de trigo girasol y maíz, volver a los mercados normalmente, va a haber una baja de precios internacionales. Eso va a hacer que haya una suba de la tasa de interés y es una reversión completa de la situación actual. Con tasa de interés baja y precios internacionales altos, el Gobierno puede llegar a tener restricciones externas mucho más duras. Y por el otro, la devaluación de Brasil. No hay que mirarla livianamente. Porque vos sabés que cuando veranear en Florianópolis es más barato que veranear en Mar del Plata es una mala señal en términos macroeconómicos. Cuando se revierte la balanza de divisas del turismo, es una mala señal.

El blanqueo les dio un puente financiero y lo están usando con la valorización financiera. Eso les permite tener las variables acomodadas, pero no acumulan Reservas en el Banco Central y tienen vencimientos de deuda. Además, el escenario internacional de tasa de interés baja y precios internacionales altos se puede revertir por decisión de Trump.

¿Creés que con el apoyo de Donald Trump, con préstamos, el RIGI y el blanqueo pueden conseguir llegar progresivamente a 2026?

Bueno, el programa financiero del Ministro Caputo ha mostrado ser errático, por lo menos en sus dichos. "Vamos a hacer esto, después hacemos otro, mando el DNU para reestructurar la deuda como quiero, después no voy a reestructurar". No hay señales del Fondo Monetario que estén marcando ningún apoyo. Vamos a ver cuando asuma Trump.

Y por el otro lado estamos sosteniendo esta baja de la volatilidad de las variables con una recesión muy importante. Muy importante. Los datos duros ominosos que te digo de la economía. Entonces no aparece la movilización social, no aparece la contestación social, hasta que aparece.

Entonces, cuidado con todas estas piezas que yo te decía: tengo una macro precaria estabilizada. ¿Puede ser que reciba un flujo de inversiones muy importante del RIGI? Tengo mis dudas. Por lo menos, van a esperar a ver si ganan las elecciones de medio término. Por otro lado, si el Fondo Monetario le llega a dar una ayuda extraordinaria por decisión de Trump le va a condicionar el valor del tipo de cambio. No creo que coloquen una inyección de reservas para que se sigan valorizando y yéndose en el marco del carry trade. Esto ya le pasó al propio Caputo en 2018.

Y, tercero, el otro flujo de divisas que puede tener es que se amplíe el blanqueo. Ahí casi te diría que es sociológico lo que ocurrió en el blanqueo. Y no quiero pensar mal de otras cosas. Casi 300.000 personas con menos de 100 mil dólares apostaron a ponerlo en una cuenta en el banco y lo dejaron. Quiere decir que hay cierto compromiso de la sociedad con este esquema. Y ese es un punto a favor del gobierno, por ejemplo. Ese blanqueo atomizado de muchísimos contribuyentes, de poco monto, que han dejado, y que está impactando en la liquidez favorable de los activos financieros, bonos, acciones, y probablemente comience a trasladarse a los inmuebles. No te lo firmo, pero me parece que algo de eso puede pasar. Pero, digo, esas no son cosas que resuelven la gravedad del daño en la economía real. Ahora, si todos los argentinos vamos a aceptar una economía más chica, con un montón de gente afuera... Bueno, qué sé yo, está bien. Si eso se valida políticamente, está bien. Ahora, si eso se valida políticamente, también es un fracaso del peronismo como oposición. Insisto con la reindustrialización, insisto con la inserción internacional favorable, inclusive de la mano de Brasil. Porque ese es el otro punto. El salto de 20% en el real está provocando desequilibrios fuertes y no solo en la balanza de divisas del turismo.

