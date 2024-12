Trump promete considerar indultos "muy rápidamente" para los asaltantes del Capitolio

Donald Trump dijo en una entrevista difundida este domingo que examinará "desde el primer día" en el cargo otorgar potenciales indultos para sus partidarios que asaltaron el 6 de enero de 2021 el Capitolio en Washington.

"Vamos a analizar casos individuales, pero voy a actuar muy rápidamente", dijo quien será mandatario estadounidense desde el próximo 20 de enero, y agregó que analizará este tema en su "primer día" porque "la gente ha estado allí durante años", señaló, en referencia a la cárcel.

El republicano dio a entender en NBC News que en su regreso a la Casa Blanca no dudará en usar sus prerrogativas presidenciales para indultar a todos los condenados por el motín de 2021. Seguidores de Donald Trump intentaron entonces impedir que el Congreso certificara la victoria presidencial de Joe Biden.

La toma del Capitolio que intentó impedir que el Congreso certificara la victoria presidencial de Joe Biden

Al preguntársele si tenía intención de usar su prerrogativa presidencial para indultarse a sí mismo, el republicano, condenado en mayo por cargos penales y que está envuelto en otros casos, respondió: "No hice nada malo". "Tenía esa oportunidad" al término del primer mandato, indicó Trump, al agregar que también así se habría ahorrado "mucho en gastos judiciales".

Trump también atacó a Liz Cheney, excongresista republicana convertida en una de sus más feroces oponentes, afirmando que ella fue la causante de los cargos en su contra desde la comisión parlamentaria que investigó los hechos del 6 de enero.

"Honestamente, todos deberían ir a prisión", afirmó al referirse al resto del panel de congresistas y aseguró que él mismo no daría órdenes a Kash Patel, a quien eligió para dirigir el FBI, ni a Pam Bondi, en el Departamento de Justicia, para que inicien procesos contra sus detractores.

"Ellos deberían examinar eso, pero no voy a ordenárselos", declaró al precisar que va a concentrarse en su política para aumentar la explotación petrolera. Asimismo, Trump defendió su elección del presentador de Fox News, Pete Hegseth, para Secretario de Defensa, una selección que ha estado marcada por una serie de acusaciones y preocupaciones, principalmente por su falta de experiencia.

Trump negó que fuera a perseguir a Biden y habló sobre el aborto

El presidente electo afirmó que no nombrará a un fiscal especial para investigar a Joe Biden, algo que propuso en su red social Truth Social en junio, “a menos que encuentre algo que crea que es razonable”. “Realmente estoy buscando que nuestro país tenga éxito; no busco volver al pasado… La retribución será a través del éxito”, dijo Trump.

Además, el presidente electo criticó el indulto por parte del presidente Joe Biden a su hijo Hunter. “¿El perdón concedido por Joe a Hunter incluye a los rehenes del 6 de enero, que llevan años encarcelados? ¡Qué abuso y qué error judicial!", escribió en su plataforma Truth Social. En la entrevista mencionada, comentó: "Siempre supe que le iba a conceder el indulto".

Por último, cuando le consultaron si restringiría el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, el republicano contestó: “Probablemente me quedaré con lo que he estado diciendo durante los últimos dos años. Y la respuesta es no”.

ML