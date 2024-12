Cuáles son los motivos por los que Joe Biden le otorgó el indulto a su propio hijo

Joe Biden decidió conceder un indulto a su hijo, Hunter Biden, quien enfrentaba cargos por evasión fiscal y posesión ilegal de armas. El presidente justificó la medida alegando que las acusaciones contra su hijo eran parte de un ataque político motivado por su vínculo familiar, algo que consideró injusto y que justificaba el uso de su autoridad presidencial.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la analista política Fernanda Cornejo quien contó que el hijo de Joe Biden fue formalmente acusado en relación con varias causas, entre ellas la posesión ilegal de armas y cargos de corrupción, que incluyen una evasión fiscal que se calcula en varios millones de dólares.

Cuáles fueron los motivos por los que Biden indultó a su hijo

Según la entrevistada, “aunque inicialmente el presidente Biden afirmó que no intervendría en el caso de su hijo, recientemente cambió de opinión, sugiriendo que todo esto era parte de una persecución política”. Y agregó: “Biden aseguró que, si su hijo no fuera él, un ciudadano común, no habrían tomado las mismas represalias”.

En continuidad con el tema, Cornejo mencionó que Biden defendió que el indulto presidencial, una práctica utilizada por varios presidentes, como Barack Obama y Donald Trump, es una facultad legítima, y tras estas circunstancias, decidió otorgar este perdón. Y añadió: “Esta decisión tiene implicaciones más amplias, especialmente en el contexto político de Estados Unidos”.

Cómo repercute la decisión de Biden a Trump

Por otra parte, Cornejo aseguró que el indulto de Biden a su hijo “podría favorecer indirectamente a su principal rival, Donald Trump, al darle la oportunidad de ejercer su propio autoindulto”. Y recordó que Trump ha estado involucrado en varios procesos judiciales, especialmente en Nueva York, donde enfrenta diversas acusaciones.

Para la analista, si bien el perdón presidencial es una herramienta legal, su implementación en un contexto tan divisivo puede resultar controversial, ya que implica decisiones que, a menudo, “se perciben como arbitrarias o influenciadas por intereses partidarios”. Y siguió: “Este desequilibrio de poder podría facilitar que decisiones tomadas por Biden, como el indulto a su hijo, sean revertidas o cuestionadas de manera más eficaz por Trump y sus aliados”.

Al finalizar, Cornejo agregó: “Con el control republicano es probable que se impongan decisiones más unilaterales que favorezcan a los intereses del Partido Republicano y esto podría incluir la revisión de medidas adoptadas por la administración de Biden o la implementación de nuevas políticas que alteren el rumbo del país”.