Roberto Pianelli, Metrodelegados: "Hay gente que duerme en los túneles del subte"

El paro convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) comenzó a la medianoche y afecta el servicio de camiones, aviones, barcos, trenes y subtes. Roberto “Beto” Pianelli, secretario general de Metrodelegados, sostuvo que el cese del servicio fue muy fuerte y que era de esperarse por la postura del Gobierno: “La situación empeoró por la actitud prepotente, violenta, de estigmatización y de no diálogo”. A su vez, explicó que la baja de pasajeros se debe al aumento del boleto, al desempleo y a quienes saltan el molinete: “Esta combinación explosiva lleva a una sensación de violencia”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Roberto Pianelli es el secretario general de Metrodelegados, la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subterráneo y Premetro.

¿Cuál es su balance del paro?

El paro es muy fuerte y no funcionó un sólo subte desde la mañana. Los delegados estuvimos en las estaciones fundamentalmente para ver que no haya ningún tipo de provocación o que aparezca algo roto, porque el Gobierno viene haciendo una campaña de atacar a todo aquel que no está de acuerdo con las medidas que toma. Por suerte no ha habido inconvenientes.

Nosotros no nos ponemos contentos cuando hay un paro porque a ningún trabajador le gusta estar en conflicto, pero era de preverse que iba a tener este tipo de adhesión por la situación que están viviendo los sectores populares. Las cosas estaban mal desde antes, pero desde que asumió este Gobierno empeoraron cualitativamente a partir de sus políticas. Además de las políticas, la situación empeoró por la actitud prepotente, violenta, de estigmatización y de no diálogo que está llevando adelante el gobierno Nacional.

Hay gente que salta los molinetes porque tiene que ir a trabajar, pero no tiene para pagar el boleto. ¿Esto es cierto?

Sí. Desde que empezaron los aumentos de tarifa, que llegaron al 800% en menos de un año, bajó un 40% el número de boletos pagos en el subte. Estábamos acercándonos al millón de pasajeros lentamente, aunque aún sin acercarnos a los números previos a la pandemia, y se bajó a 600 mil pasajeros.

La empresa hizo algo que fue muy cuestionado, que fue poner a unas personas de traje negro en las estaciones para intimidar, cuando solamente puede hacer de seguridad en un lugar público las fuerzas públicas. Buscaban demostrar que se podía recuperar la cantidad de pasajeros, pero no se recuperó.

¿Es gente que no viaja porque no lo puede pagar, porque no tiene trabajo o porque salta los molinetes?

Los tres motivos son ciertos. Hay un sector que deja de viajar por la recesión económica, hay otro sector que prefiere caminar o andar en bicicleta porque no puede pagar el subte, y otro grupo salta el molinete. Esas tres situaciones explican la baja del 40% y esta combinación explosiva lleva a una sensación de violencia. Además, las bocas de subte se transformaron en un dormitorio. Hoy mismo estaba cerrada la entrada al subte en Once y había gente durmiendo allí…

"Hay gente que duerme en los túneles del subte, y los choferes se encuentran con personas mientras están manejando.", alertó Pianelli.

Eso mismo pasa en todas las estaciones. Ahora están colocando apoyabrazos en los bancos de las estaciones para que la gente no duerma ahí. Otros duermen en los coches y algunos, que es lo más grave y que es nuevo, buscan un refugio donde dormir en el túnel. Hay gente que duerme en los túneles del subte, y los choferes se encuentran con personas mientras están manejando. Hace 30 años que trabajo en los subtes y nunca vi una cantidad de indigencia tan grande.

