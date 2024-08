Ruralistas rechazan la obligatoriedad del proyecto oficial de "chipeo" por "controversial y arbitrario"

Si bien en los encuentros que reúnen a representantes del campo y funcionarios del Gobierno de Javier Milei y su equipo económico suele haber guiños y señales de entendimiento, no es menos cierto que los sectores productivos agroganaderos mantienen sus reclamos. En este contexto, el sistema de trazabilidad individual del ganado impulsado por el Gobierno Nacional para ser implementado de forma obligatoria sigue sumando fuertes rechazos.

En concreto, la obligatoriedad que busca imponerse a los productores ganaderos genera gran malestar en el sector. El reclamo pone foco principalmente en la pretendida obligatoriedad del sistema, y en ese orden, las asociaciones rurales que representan en seis provincias a los productores afectados por la medida oficial expresaron su mirada crítica mediante un contundente comunicado.

Ganaderos unidos en el reclamo

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que agrupa a las ruralistas regionales, Cha-For (de Chaco y Formosa), Carbap (de Buenos Aires y La Pampa), Farer (de Entre Ríos) y ASRC (de Corrientes), expresaron respecto a la obligatoriedad de la identificación electrónica del ganado, y puntualmente lo sostenido por Carbap: “En cuanto al “chipeo”, que sería obligatorio en 2025, las Rurales expresaron que no rechazan la implementación, pero que debe contarse con toda la información de los objetivos, con la participación de entes como el IPCVA”.

También señalaron desde CRA “que los ruralistas piden que en una primera etapa la colocación del ‘chip’ en ganadería no debería ser obligatorio, hasta tanto la cadena no se integre a su correcto uso y aprovechamiento, para no repetir la situación que se da con el descarte de caravanas en frigoríficos”.

Una medida “sin mejora alguna”

En un comunicado conjunto de la CRA y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), que representa los intereses de los trabajadores de actividades agropecuarias y los productores entrerrianos, se opusieron a la trazabilidad individual obligatoria. En la comunicación oficial, la FARER destaca que, “en consonancia con la postura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), donde están representados productores de todo el país y de las diversas escalas productivas, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos desea manifestar el absoluto rechazo al nuevo sistema de trazabilidad individual de carácter obligatorio que se pretende imponer desde el gobierno nacional”.

El documento publicado en conjunto por ruralistas regionales explica que la medida impulsada por el Gobierno nacional “no conlleva mejora alguna sobre el actual sistema de trazabilidad”.

Asimismo, el documento pone de resalto que la medida que impulsa el Gobierno nacional se trata de “un paso que no conlleva mejora alguna sobre el actual sistema de trazabilidad que ya se aplica en la Argentina” y agrega que tampoco existen “datos objetivos que indiquen que esta nueva modalidad sea exigida por mercados internacionales, como así tampoco que sea un agregado de valor a las reses que lo incorporen”.

Nicasio Tito, presidente de FARER, explicó a Modo Fontevecchia: “Puntualmente manifestamos, porque es una postura que es una decisión resuelta en el Consejo de ACRA desde hace dos o tres meses, y es que estamos de acuerdo con la trazabilidad, pero no con su obligatoriedad. Entendemos que la obligatoriedad es para los que trabajan con novillos de exportación porque obviamente les es imprescindible utilizarlo para poder exportar. No es tan así, para el criador de otras categorías, ni para el productor pequeño, con 30, 40 o 60 cabezas, madres o terneros, novillitos, y que los costos tanto del bastón como de la caravana en sí, son los mismos costos”

“Ante el desconocimiento que tenemos, porque todas son especulaciones, no sabemos si será como ocurre en Uruguay, donde el Estado se hace cargo del caravaneo y se hace cargo del bastón; o como en Brasil donde la trazabilidad es voluntaria y en ciertos casos se hace cargo el Estado. Nosotros no sabemos cómo será la aplicabilidad ni el sistema de trabajo, que es lo que se intenta y proyecta, por eso siempre hablamos de previsibilidad, de marcar el horizonte, y aún desconocemos todo eso”, destacó Tito.

“La expectativa del productor es de incertidumbre”, indicó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas

“Nadie está en contra de exportar, al contrario, somos pro-exportación nosotros. No nos podemos quedar con la metodología de decir que nosotros consumimos el 80 y sólo exportamos el 20. Tendremos que tender a exportar el 40% y que quede el 60 en Argentina, porque eso va a generar mucho mejores posibilidades tanto para el productor como para los recursos del propio Estado nacional o provincial, en su caso”, agregó a Modo Fontevecchia.

No obstante, advirtió: “Necesitamos tener la previsibilidad y saber sobre qué se está trabajando, qué se va a hacer, qué mercados se van a abrir, qué garantías hay, cómo va a ser con el pequeño y mediano productor, si es para todas las categorías. Eso todavía lo desconocemos, lo único que sabemos es que vendrá el caravanero obligatorio. Así lisa y llanamente tenemos que poner una luz amarilla o roja diciendo no. No, a la obligatoriedad impuesta de la noche a la mañana. No, sin primero saber por qué y para qué”.

Más costos y negocio para proveedores

El reclamo de los productores entrerrianos y la CRA, a su vez enfatiza que la medida oficial “sólo agrega un nuevo costo y una complejización al manejo de los rodeos, siendo un golpe muy fuerte a la rentabilidad de los pequeños y medianos productores. Sin duda, esta medida no encuentra en el horizonte beneficios ni para los productores ni para el Estado argentino por lo que carece de sustento”.

Hacen una demanda concreta en tanto a que, “antes de pensar en mecanismos de incorporación de tecnología, se debieran solucionar con anterioridad problemas macroeconómicos como la presión impositiva y la unificación del tipo de cambio, medidas que sí ayudarán a que los productores la incorporen sin necesidad de una imposición”. Concluyen así, que “la trazabilidad electrónica individual debe seguir siendo voluntaria”, al tiempo que en el mismo comunicado instan “a las autoridades pertinentes a que revisen esta decisión controversial y arbitraria”.

Para la Confederación de Sociedades Rurales de las provincias de Chaco y Formosa, la obligatoriedad del sistema “tiene un costo muy elevado para pequeños y medianos productores que poseen animales para comercialización interna”.

En la misma línea, Guillermo Martínez Balbis, presidente de la Confederación de Sociedades Rurales de las provincias de Chaco y Formosa (Cha-For), en un comunicado similar destacó que la medida “sólo suma costos para los productores y es un gran negocio para los proveedores”. “Este paso tiene un costo muy elevado para pequeños y medianos productores que poseen animales para comercialización interna más que nada”, agregó y remarcaron los productores que “se trata de un absurdo comparable como querer obligar a que todo el país sea campo exportador. La trazabilidad debe ser voluntaria para aquellos que les interese el negocio exportador”.

Preocupación correntina: ni total ni obligatoria

Por su parte, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC) también se unió al rechazo de la obligatoriedad del proyecto oficial: “Expresamos el desacuerdo, preocupación e incertidumbre que genera entre los productores que representamos. Consideramos que, en su aplicación, dicho sistema podría generar complejidad, inconvenientes, mayores costos, burocratización, así como dificultades entre los productores”.

En el documento oficial de la entidad resaltaron: “La Argentina posee un sistema de trazabilidad predial o grupal, quedando a criterio empresarial la posibilidad de individualizar cada animal, dentro de los 180 días previos a su comercialización, y así acceder a todos los mercados externos disponibles para el país, por lo cual, resulta inconveniente complejizar innecesariamente el trabajo del campo”.

Los bonaerenses y pampeanos

“Entendemos que debe iniciarse de manera voluntaria mientras se vaya ajustando el sistema antes de pretender aplicarlo obligatoriamente incurriendo en costos innecesarios para los productores que solo producen carne de consumo interno y que por ahora este mercado no lo demanda. Se debe preparar adecuadamente todo el sistema antes de imponerlo de manera obligatoria, ya que por ejemplo en los frigoríficos, las caravanas terminan en un recipiente, sin estar preparados aún para abordar dicho sistema de trazabilidad”, señaló Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP en diálogo con Modo Fontevecchia.

“Solo los productores exportadores que quieran y se les requiera de la identificación electrónica individual para adecuarse a los requerimientos de los mercados que demanden sus carnes, serán quienes en lo inmediato adoptaran el sistema voluntariamente”, insistió. “Desde CARBAP no nos negamos a las bondades de la identificación individual electrónica, pero no hay dudas respecto a que debe iniciarse de manera voluntaria. En tal sentido estamos estudiando el proyecto de resolución para realizar los aportes necesarios en pos de más eficiente aplicación y ejecución del sistema”, agregó.

