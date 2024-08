Los ruralistas piden al gobierno que defiendan a los productores de las medidas de la Unión Europea

El campo se pronunció en contra de las medidas de exportación que impone la Unión Europea porque tanto las restricciones y aranceles afectan negativamente la competitividad y los ingresos de los productores locales.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Carlos Castagnani, presidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) quien expresó que, como sector, “se necesitan medidas concretas para enfrentar la alta presión impositiva que ronda el 70%”.

El diálogo con el gobierno

Según el entrevistado, hay conciencia en el sector de que, “la solución a este problema no es simple, pero consideramos que estamos avanzando en la dirección correcta”. Y agregó: “Aunque es posible que tengamos diferentes perspectivas en ciertos temas, lo esencial es coincidir en los objetivos generales".

Qué piensan los productores sobre las medidas de la UE

En continuidad con el tema, el entrevistado aseguró que se hacen reparos sobre algunos puntos porque hay temas “que no compartimos”, como “los requisitos impuestos a los productores que los compradores no cumplen en sus propios territorios”. Y siguió: ”Nuestra entidad está enfocada en apoyar las medidas y discutir estos temas”, pero "estamos preocupados por la protección de los datos privados porque no estamos de acuerdo con que dichos datos estén bajo la propiedad de una certificadora, ya que consideramos que son datos personales".

Qué pasará con las condiciones para la exportación

Con respecto a la implementación de las medidas impuestas por la Unión Europea, Castagnani aseguró no creer que puedan aplicarse de inmediato y recalcó que, “dado que no tendremos soja nueva hasta la próxima cosecha en abril, si la medida entra en vigencia en enero, no podremos exportar en el período intermedio”.

En ese contexto, el presidente de CRA expresó que estas medidas “afectan negativamente las proyecciones y los ingresos de los productores, especialmente considerando que los precios actuales de la soja son los más bajos en 16 años”. Y siguió: “Aunque estamos apoyando la implementación de estas medidas, también hacemos un llamado a que se escuche a los expertos en la materia”.

Para cerrar, Castagnani dijo: “Las medidas estrictas impuestas por la Unión Europea no son bien recibidas por nosotros, y aunque el diálogo con la Secretaría es positivo, es natural que existan algunas diferencias de opinión en ciertos aspectos; lo importante es mantener una relación constructiva y efectiva”.