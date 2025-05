Baja del dólar: un economista asegura que “el Gobierno busca sostener un dólar barato con deuda y blanqueos”

La caída del dólar en torno al 5% esta semana reavivó el debate sobre la política cambiaria del Gobierno y la intervención del Banco Central en el mercado de futuros.

Para hablar sobre el tema, Canal E se comunicó con el economista Andrés Asiain quien explicó que la baja del dólar, de $1.200 a alrededor de $1.130, no es casual: “Pareciera que hay un techo implícito en la política oficial”.

Según el entrevistado, cada vez que el dólar se acerca a ese umbral, el Gobierno actúa con fuerza: “Hubo operaciones muy importantes en el mercado de futuros por parte del Banco Central que bajaron su cotización y arrastraron al dólar presente”.

Esta política, afirma, marca una decisión clara de mantener la divisa controlada, aunque sin anunciar oficialmente una banda de flotación.

Un dólar barato sostenido por deuda

Respecto al futuro, Asiain se mostró prudente: “Si te digo el dólar a diciembre te estoy bolaseando”, dijo con franqueza. Sin embargo, sí es claro que el Gobierno continuará con una estrategia de dólar apreciado al menos hasta las elecciones.

“El primer intento va a ser mantener esta política y tratar de conseguir deuda”, analizó. Ya hubo un desembolso del FMI, un blanqueo, y ahora se baraja la emisión de bonos con rentabilidad en dólares para inversores del exterior. “Caputo es un tipo del sector financiero, y su receta siempre fue endeudar al país para sostener un dólar barato”, sentenció Asiain.

Riesgo de corrección si falla la estrategia

La continuidad del actual modelo depende de que se mantenga la capacidad de financiamiento externo. “Si no consiguen colocar bonos, es probable que tengan que hacer una corrección cambiaria”, advirtió Asiain.

Desde junio del año pasado, las cuentas externas están en rojo, tanto por el comercio como por el turismo. “La economía se financió con el FMI y con el blanqueo, pero si no juntan más plata, no van a poder seguir sosteniendo este esquema”, señaló.

Dólares en efectivo: del colchón al circuito informal

Asiain también analizó la medida anunciada por el ministro Caputo, que permitiría comprar cualquier cosa con dólares. Para él, la iniciativa no busca atacar los ahorros formales o “los dólares del colchón”, sino otro segmento: “Esto ya no es para el stock, sino para el flujo de dólares de actividades informales o directamente ilícitas”, explicó.

Según Asiain, “se trata de legalizar circuitos de dinero que vienen del narcotráfico o de negocios ilegales vinculados al dólar”, lo cual plantea serias implicancias éticas y fiscales.

Intervención selectiva y discrecionalidad

Consultado sobre si el Gobierno podría cambiar su postura de no intervenir dentro del rango de $1.000 a $1.400, Asiain respondió que todo dependerá de la posibilidad de seguir consiguiendo financiamiento. “Van a intentar todo para evitar una devaluación, pero si no hay más deuda, no les va a quedar otra que corregir el tipo de cambio”, finalizó.