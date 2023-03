Rusherking y la China Suárez están "Hipnotizados"

La canción, una cumbia pop, dice entre otras cosas: “Sabés como me llamo y de dónde vengo, que lo que tengo, yo no lo ando presumiendo”, en boca de Rusher. a lo que la China responde: “Sé que ya has escuchado lo que comentan, que en ninguna de mis relaciones he sido honesta”. Fuertes declaraciones, que causaron revuelo en las redes sociales.

El videoclip que los muestra casándose y se prestó a varias conjeturas hace unos días, tiene a varios amigos de la pareja, a Rufina Cabré, y a Alejandro Fantino. Tuvo casi un millón de reproducciones en 24 horas y está tercero en tendencias musicales en YouTube.

La China Suarez y Rusherking le responden a los haters: "A pesar de todo, seguimos juntos"

Además, Rusherking se presentará por primera vez en el Movistar Arena el viernes 24 de Marzo.

Cabe destacar que la China visitó a Fernando Dente en su programa y le confesó que la primera noche que durmió con Rusherking, él la abrazó y ella por dentro decía: "por favor, que no me suelte nunca más'".

MVB JL