Saldrá una biografía de Anthony Bourdain

El 11 de octubre, Simon & Schuster publicará la primera biografía no autorizada del escritor y documentalista de viajes. Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain está repleta de detalles nuevos e íntimos, incluyendo textos descarnados de los días previos a la muerte de Bourdain, cuando se quitó la vida en la habitación de un hotel francés en 2018, así como sus últimas comunicaciones con Asia Argento, su novia de entonces, y Ottavia Busia-Bourdain, su esposa durante 11 años quien, después de su separación en 2016, se había convertido en su confidente.

“Odio a mis fans. Odio ser famoso. Odio mi trabajo”, le escribió Bourdain a Busia-Bourdain en uno de los mensajes de texto que le enviaba casi a diario. “Me siento solo y vivo en una incertidumbre constante”.

En base a más de 80 entrevistas, archivos, textos y correos electrónicos del teléfono y la computadora portátil de Bourdain, el periodista Charles Leerhsen recorre los grandes cambios en la vida de Bourdain, quien pasó de ser un adolescente huraño en un suburbio de Nueva Jersey a una star de la cocina adicto a la heroína que se volvió rico como escritor y se convirtió en un talentoso intérprete del mundo a través de sus viajes.

