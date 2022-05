Santo Biasatti: "La grieta no es solo política, es cultural también"

El reconocido periodista y conductor de Net TV Santo Biasatti dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y analizó la situación actual en los medios de comunicación. Además, cómo vio la pelea entre Luis Majul y Alfredo Casero.

¿Qué cambió en el periodismo para que puedan suceder hechos como el de Alfredo Casero y Luis Majul? ¿Cuánto es parte de la conversión de la política en espectáculo?

Hoy para estar en un programa de televisión, y que te presten atención, la fórmula es insultar o criticar duramente a alguien conocido. Y esto es grave. En otro momento, si había una agresión dura entre dos personas, se podían sentar a hablar y si habían estado mal, como creo que lo estuvieron, se pedían disculpas.

Ahora se está jugando a ver qué etiqueta te pongo a vos y, de acuerdo a eso, es mi reacción, y no me fijo en tus valores. La grieta no es solo política, es cultural también. Las políticas pasan, pero las culturas se heredan. Se habla más para la tribuna que te es adicta que para el rigor que implica esta profesión.

Jorge Lanata y su crítica a Luis Majul: "Lo banco a Alfredo Casero, no tiene que estar en esos programas"

Pocas personas son testigos de este proceso de cambio como vos. ¿Qué fue cambiando? ¿Cuál fue el punto de inflexión?

La democracia exige mucho compromiso, no solo es el discurso. Hay que bancarse lo que piensa el otro y debatir. Entre mis mejores amigos, la mayoría no piensa como yo, pero eso no invalida el afecto mutuo y eso se está perdiendo. Todos estamos teniendo abajo a los antiguos pensadores y el problema es ¿quién va a subirse a nuestros hombros? Ahí está el cambio, donde no escuchamos al otro.

Aunque no nos gusta tanto, podemos aprender. Pero como venimos muy mal en nuestra educación, aprender parece casi una utopía inalcanzable. La libertad de expresión tiene una sola cura: más libertad de expresión.

