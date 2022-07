Se complica la situación judicial de Ricky Martin

El reconocido cantante lleva dos semanas en medio de un escándalo ante la justicia. Todo arrancó cuando recibió una denuncia por violencia doméstica en Puerto Rico. Si bien la noticia explotó en todo el mundo, en su momento pocas precisiones había del problema interno de Martin.

En el día de ayer se conoció que el próximo 21 de julio Ricky deberá presentarse en la primera audiencia. Allí se encontrará el denunciante que es su sobrino de 21 años, hijo de su hermana Vanesa.

Hace unos días el músico puertorriqueño se había defendido en Twitter diciendo: “La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza”, y concluye: “Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”.

"Ricky Martín recibió una orden de protección en su contra por una denuncia de violencia doméstica"

Los trascendidos alrededor de este conflicto involucrarían al artista con el joven de 21 años en una relación sentimental y la presencia de diferentes sustancias en exceso. Frente a este creciendo escándalo familiar, el hermano de Ricky, Eric Martin, apuntó contra los medios de comunicación, el gobierno de su país y dijo que su sobrino tiene problemas de salud mental.

En el live que realizó en Facebook, él comenta: “Papito, tu sabes cómo nosotros te hemos querido. Tu sabes cómo te has alejado de nosotros. Tu sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo”.

Si bien no se sabía quién era el denunciante, el hermano de Ricky lo termina revelando. El joven acusa a su tío de incesto que habría durado siete meses. Este tiene a su vez una denuncia de una mujer, por acoso. Si nos basamos en la Ley de Incesto del código penal puertorriqueño, cualquier persona que se demuestre que cometió tal delito podría recibir una pena de reclusión por 50 años.

Mientras tanto, el querido cantante lanzó de manera sorpresiva un nuevo disco de seis canciones. Se llama Play y cuenta con el grupo mexicano Reik y el artista colombiano Keityn como artistas invitados.

