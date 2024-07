Senador boliviano: "Para nosotros no hubo golpe de Estado"

Leonardo Loza destacó que lo ocurrido el pasado miércoles 10 en Bolivia se trató de un "falso golpe", y que Luis Arce, actual presidente de Bolivia y discípulo de Evo Morales, cometió una "traición" priorizando su poder personal por sobre el partido que le dio el lugar en la presidencia, el Movimiento al Socialismo. Además, sostuvo que la población boliviana no cree en el intento de golpe. "La mayoría de la población boliviana está indignada”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Leonardo Loza es un dirigente cocalero y militante político boliviano. Desde noviembre de 2020 se desempeña como senador nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en representación del departamento de Cochabamba. Además, es secretario del Comité de Seguridad del Estado de lucha contra el narcotráfico.

En sus redes sociales, acusa al presidente Luis Arce de encabezar un gobierno traidor y planteó que lo que sucedió en Bolivia fue un “discurso teatral” del Gobierno.

En Argentina estamos acostumbrados a las tensiones entre un líder y su discípulo cuando este lo sucede, y siempre repetimos aquella frase de Séneca: “mal favor le hace el discípulo al maestro, continuando discípulo”. Esto se dio tanto con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como con Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Sin embargo, el nivel de acusaciones que vemos en Bolivia entre Evo Morales y Luis Arce, francamente nunca lo vimos. Acusar de crear un autogolpe y de traidor cruza los límites. Me gustaría que nos ayude a comprenderlo a la distancia.

Primero que nada, un saludo a nuestro país hermano, Argentina.

Evidentemente en mi país, acá en Bolivia, están ocurriendo cosas raras, yo diría. No sólo en traición al proceso de cambio y al instrumento político, sino que ocurren cosas como el famoso golpe de Estado, que para nosotros no tiene nada de golpe de Estado. Sino que convencieron a un general del Ejército e hicieron como una especie de teatro. No se ha movilizado todo el Ejército, sino que fue muy reducido.

No se parece en nada a un golpe de Estado, porque el golpe de Estado no dialoga, no conversa y no transmite en vivo. Lo que ha ocurrido acá es que el supuesto golpista dialogó, negoció y concilió. Eso no hace un golpe de Estado. Ustedes conocen seguramente allá en Argentina lo que es un golpe, por eso yo no retrocedo y estoy segurísimo.

La mayoría de la población boliviana está indignada con lo que ha ocurrido y todos lo llaman un autogolpe provocado por el mismo Gobierno.

Evo Morales - Luis Arce

¿Cómo puede ser que personas que eran de íntima confianza, como Evo Morales y el Presidente Arce, terminen generando una situación tan extrema?

A veces en la política pasan estas cosas. El señor Lucho Arce, evidentemente, ha sido uno de los ministros que más duró con el presidente Morales en el área económica, pero lamentablemente el verdadero golpe de Estado del año 2019 forzó la salida del hermano Evo y hemos, yo diría, improvisado la candidatura de Lucho Arce, y la dictadura se equivoca, mata y reprime al pueblo, por lo que el pueblo volvió a votar por él MAS y ganó Lucho Arce. Creo que yo podría entender lo ocurrido como traición. Uno confía, lo hace presidente, llega al poder y el poder lo emborracha y lo vuelve loco, no le importa quién lo puso, cómo lo puso o qué hizo, sino que lo que interesa es mantenerse de la mejor manera en el poder. Eso es lo que ha hecho, en resumen es una traición, con eso diría todo.

En ese famoso autogolpe, a mediados de la semana acá en La Paz, el general golpista, supuestamente golpista, decía que el propio presidente le pidió que organice esto para levantar su popularidad porque está totalmente deteriorado acá en Bolivia. Entonces son esas cosas, definitivamente se ha marcado acá en Bolivia y creo que eso repercute en su gestión. Yo siempre lamento que este Gobierno nos ataque a nosotros, al MAS, a Evo Morales, organice sus famosos autogolpes como una especie de teatro y se olvide de la economía del pueblo.

Escuchaba el dato de ustedes con la falta de combustible, y el mismo problema tenemos, quizás peor, acá en Bolivia, surtidores con filas y filas de camiones y carros. No tenemos dólares en nuestro país, si ahorita vas a un banco y dices que quieres comprar 100 dólares, ni 10 dólares te van a vender. Entonces, yo veo que el Gobierno tiene un afán más político, más protagónico y más mediático de atacar al MAS, al Evo, y a nosotros y se ha olvidado de la gestión.

Ayúdenos a entender. Las declaraciones del supuesto golpista no merecen ninguna credibilidad, porque si es un supuesto golpista es como creerle al ladrón, por lo que sus palabras no merecen respeto.

Pero la cuestión de fondo es, ¿por qué se espera que el presidente se comporte como un súbdito de quien lo nombró? Según la Constitución, el presidente es la persona que tiene más autoridad. Es como acá, cuando Cristina Kirchner eligió a Alberto Fernández y esperaba que este se le reporte.

Creo que cada país tiene su propia particularidad en temas políticos, administrativos, inclusive en temas mediáticos, serán de acuerdo a las características que tiene cada país. En esa circunstancia, recalco yo una vez más que lo que ocurre entre Lucho y Evo, es una traición. Es una traición, un abandono a la política del Movimiento al Socialismo, una traición al pensamiento ideológico, político y programático del Movimiento al Socialismo.

Y lo que ha ocurrido, recalco una vez más ese autogolpe, en el fondo ni siquiera se puede decir que fue un autogolpe, porque el propio presidente organizó y planificó, hasta circulan fotografías. Supuestamente se intentó dar un golpe de Estado el miércoles, pero un domingo antes el propio presidente estaba jugando básquet con ese general, y en ese encuentro planificaron esto, algo que tiene que investigarse. Seguramente al final del famoso autogolpe falló algo, no salió algo.

El pueblo no creía que se estaba ejecutando un golpe, porque los golpes no son así. Las características del golpe de Estado no son así. El pueblo inmediatamente lo rechazó y salió el discurso de que no era un golpe. Entonces para hacerle creer al pueblo que sí lo fue, detienen al general. Y el general, como lo han traicionado, está obligado a decir la verdad. Entonces, son cosas particulares que ocurren seguramente en cada país y nosotros eso no lo podemos tapar.

