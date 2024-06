Intento de golpe en Bolivia: repudio de los políticos argentinos

Luego de que el presidente Luis Arce denunciara un intento de golpe de Estado en Bolivia y parte del Ejército entrara por la fuerza al Palacio de Gobierno, distintos actores de la política argentina repudiaron el hecho y pidieron cuidar la democracia.

Por parte de la gestión libertaria, fue la canciller Diana Mondino quien repudió el hecho al asegurar que "la democracia no se negocia". "Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", expresó la ministra.

También se pronunció el expresidente Alberto Fernández, a la par que le manifestó su "respaldo incondicional" a Arce. "El levantamiento antidemocrático de algunas unidades del Ejército de Bolivia, solo merecen el más enérgico repudio", indicó. "No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada. Fuerza Bolivia!", añadió.

Desde el bloque de diputados de Unión por la Patria, emitieron un comunicado donde también condenaron "enérgicamente" el intento de golpe de Estado, "que está resquebrajando la institucionalidad del vecino país". "Enviamos nuestra solidaridad al Presidente Luis Arce Catacora, su Gobierno y a todo el pueblo boliviano. La comunidad internacional no debe tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en el hermano país", indicaron.

"Hacemos un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional El gobierno argentino no puede ser indiferente y tiene que expresarse con contundencia ante este levantamiento militar", cerraron.

Lo mismo hicieron desde la bancada del PRO de la Cámara baja. "Ante el intento de golpe en Bolivia, el bloque de Diputados del PRO reitera su histórica posición de defensa incondicional de la democracia, independientemente de las posiciones ideológicas y las simpatías o antipatías políticas que genere cualquier gobierno", manifestaron.

