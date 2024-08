Silvia Ons: "Alberto Fernández termina siendo víctima de su adicción a filmar"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), Silvia Ons analizó la conducta de Alberto Fernández en el marco de las denuncias en su contra por violencia de género a Fabiola Yáñez. La psicoanalista declaró que, aunque haya tenido poder, el expresidente “no ha tenido ninguna autoridad”, porque sus conductas contradicen a sus palabras. “Esto es un poco el origen de la corrupción, cuando lo que se dice no tiene nada que ver con lo que se hace”, afirmó.

Silvia Ons es psicoanalista y miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.

Alejandro Gomel: ¿Cómo vio todo el proceso, desde la denuncia hasta las reacciones?

Las reacciones tienen mucho que ver con que esto es un ejemplo de la declinación de la autoridad. En ese sentido, hay que diferenciar autoridad de poder. Alberto ha tenido poder por su investidura presidencial, ha tenido poder para hacer las invitaciones, y para golpear a la mujer. Pero no ha tenido ninguna autoridad, porque la autoridad la dan los actos, que son consecuentes con las palabras. Las palabras de Alberto iban por un lado, haciendo aparecer a la ética y a lo que tenían que hacer los ciudadanos, y sus conductas contradicen absolutamente lo que él declaraba.

Para esto, es importante apelar a la filosofía y a lo que Nietzsche anunciaba cuando hablaba de la muerte de Dios. Con “la muerte de Dios”, Nietzsche quería decir que los valores, como los valores trascendentales proclamados por el pensamiento medieval, que eran la unidad, la verdad, la belleza y la justicia, declinaban porque las conductas no tenían nada que ver con esos valores.

Es decir, existe una separación cada vez más creciente entre las palabras y las conductas. Esto es un poco el origen de la corrupción, cuando lo que se dice no tiene nada que ver con lo que se hace. El ejemplo de Alberto es un ejemplo terrible de esa devaluación, donde los valores siguen existiendo, pero son como una moneda gastada que no convencen a nadie porque las conductas no condicen con los valores.

AG: ¿De ahí viene su idea del “ocaso de la ética”?

Efectivamente es el ocaso de la ética, y también el ocaso de lo sagrado. Ese cinismo de Tamara en el sillón presidencial, como burlándose de esa investidura, y él filmándola. Es el colmo de lo que es la burla en relación a una embestidura.

Silvia Ons acusó a Alberto Fernández de burlarse de "la embestidura".

Elizabeth Peger: ¿Ese ocaso de la ética no va más allá de Alberto Fernández?

Por supuesto, ese es un ejemplo o un paradigma de lo que es el ocaso de la ética en nuestros días. No hay que ponerlo todo en relación a Alberto Fernández.

EP: Es como el grotesco.

Exactamente, como lo que se llama un paradigma. La declinación de la autoridad es algo creciente en nuestros días. Hay muchas cuestiones para pensar, como el uso de los celulares. Me acordaba de un libro de Romain Rolland, que habla de la rebelión de las máquinas. Alberto Fernández termina siendo víctima de su propia adicción a filmar, porque no hay ningún vídeo privado. En el momento en el que aparece una cámara, no hay privacidad. Cuando está la cámara delatora, desaparece la privacidad.

