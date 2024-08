Los testimonios que pueden definir el futuro judicial de Alberto F en las dos causas en su contra

Mañana lunes el fiscal Ramiro González podría fijar la fecha del resto de los testimonios que requirió a raíz de la declaración de Fabiola Yañez desde España por nueve hechos de lesiones graves.

Ellos son los de Miriam Yañez Verdugo, madre de Fabiola de quien en su último dictamen, Ramiro González solicitó a Cancillería exhorto internacional “a fin de solicitarle autorizar para recibirle declaración testimonial a la nombrada en el Consulado argentino en Madrid”.

También Sofía Pacchi, amiga y asistente por entonces de la exprimera dama y protagonista de la llamada “Fiesta de Olivos”. A ella se suma el del doctor Federico Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Éste último será fundamental pues bajo juramento de decir la verdad deberá responder entre otras cosas, cuántas veces atendió a Fabiola y bajo qué cuadro clínico. Los dichos de Saavedra serán contrastados con sus ingresos a la quinta de Olivos y las constancias de atención a Yañez también requeridas a la Unidad Médica Presidencial por el fiscal que, si así lo desea puede pedirle documentación, en papel o electrónica de él o los tratamientos que pudo haberle indicado seguir. Dato no menor es que la exprimera dama, como su paciente, pueda relevarlo del secreto profesional.

Sin embargo, el jueves de la próxima semana se dará un testimonio determinante en la continuidad de este expediente. Se trata del de María Cantero, exsecretaria privada de Alberto, quien deberá presentarse a mediodía en los tribunales de Comodoro Py. Su teléfono es considerado la caja de Pandora por todo lo que revela día tras día y que fue la clave para la investigación inicial del juez Ercolini a quien en una primera consulta a Fabiola Yañez dijo que no iba a denunciar, pero a los pocos días inició la acción penal.

El fiscal González analizó a fondo todas las impactantes charlas entre Yañez y Cantero y quiere saber si ésta última, entre muchas cosas y más allá de estar bajo un acuerdo de confidencialidad durante el mandato de Alberto, pudo haberle dejado entrever algo de las situaciones de violencia que le comentaba la exprimera dama por escrito.

En una de las charlas vía Whatsapp entre ambas mujeres, María tras felicitar a Fabiola por su cumpleaños del 2021 (semanas antes de que se diera a conocer la foto por la Fiesta en Olivos) le dice: “Si pedís tus deseos, tratá de que no me quede sin Jefe”, dando a entender un temor de la exsecretaria ante una posible intención de la ex primera dama de revelar, comentar o denunciar las agresiones de las que previamente le había anticipado.

“Los chats de Cantero dejan en evidencia una contención a Fabiola signada por un interés de, por un lado, serle leal y cuidar al expresidente ante un posible escándalo en medio de la pandemia y por el otro, a la vista de la causa Nación Seguros, proteger los negocios de su marido Héctor Martínez Sosa”, señaló a PERFIL una fuente entendida en ambas causas.

¿Puede pasar Cantero de testigo a imputada? Es una probabilidad, para su convocatoria está obligada a decir la verdad sin necesidad de tener defensa presente, mientras que en el segundo escenario de ser citada a indagatoria puede contar su versión de los hechos en ejercicio de su derecho a la defensa bajo asistencia legal. ¿Puede decir Cantero que los mensajes no existieron? Va a tener que explicarlo o eventualmente ampararse que está imputada en la causa Nación Seguros donde el contenido de su teléfono también es materia de investigación.

Al tratarse de un delito de acción privada aun sabiendo de lo que ocurría puertas adentro del matrimonio presidencial, Cantero no estaba obligada a denunciar, sin embargo, si se trataba de un delito de acción pública, como administración fraudulenta que es lo que se investiga en “Nación Seguros”, por su rol de funcionaria pública debe notificar de estos hechos. Lo cierto es, y volviendo al expediente por violencia de género, si Cantero miente en su testimonio, puede quedar detenida.

Caso completamente distinto es el de la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina de quien el Fiscal González pidió abrir una investigación aparte y quien puede ser proclive a quedar imputada por incumplimiento de deberes de funcionario público. Si Mazzina sabía o no de los golpes propinados por Alberto, la distinción de ella entre los testigos es que cumplía un rol funcional como funcionario público y en virtud de los dichos de Fabiola, fue ella quien desatendió ese pedido de auxilio del cual Mazzina presentó un escrito en la Fiscalía negando lo que manifestó la exprimera dama.

Previo al de María Cantero vendrá el testimonio de Alicia Barrios, quien buscará traer claridad a la Justicia de la relación entre Fernández y Yañez. En declaraciones radiales, la periodista que trabajó con ella en el proyecto de Scholas Ocurrentes del papa Francisco, comentó que se notaba a simple vista que la relación de pareja no estaba bien y percibió que sufría de un ninguneo total al tiempo que ella le pudiera haber contado la situación al Papa en alguno de sus encuentros.

En tanto, el lunes 26 de agosto las partes escucharán el segundo testimonio más importante de esta primera tanda, el de Daniel Rodríguez. Hombre de absoluta confianza de Alberto Fernández quien, en su rol de intendente de la quinta de Olivos, no solo tuvo a su cargo la administración de la residencia presidencial en su totalidad, sino también la supervisión del ingreso de otras personas así como también del personal doméstico, es la persona que más puede saber lo que “escuchaban las paredes” y la que posiblemente pudo haber presenciado e incluso intervenido en alguno de los episodios de violencia que detalló Fabiola. La palabra de “el gordo” (como es conocido en su círculo) puede ser prueba determinante en la causa a raíz de la respuesta del Gobierno Nacional que al pedido del fiscal González donde manifestó no tener los registros de cámaras de seguridad de la quinta de Olivos del pasado gobierno.

A todo esto, para ésta y el resto de las testimoniales podrá estar presente Silvia Carreiro abogada de Alberto Fernández quien tendrá la posibilidad de formular preguntas a los convocados a declarar y así seguir preparando su estrategia de defensa que mantiene tan o más reservada como sus declaraciones a la prensa.

Por otra parte, no se descarta que el fiscal Carlos Rívolo siga muy de cerca las testimoniales de Cantero y Rodríguez. El común denominador de ambos es Héctor Martínez Sosa, marido de María y con quien “el gordo” Rodríguez compartió varios almuerzos en la residencia presidencial. De hecho, el teléfono de Rodríguez, fue secuestrado en un allanamiento practicado en una casa cerca de Unicenter y que es propiedad de Martínez Sosa

Si bien Rívolo, ya no interviene más en la causa por violencia de género, lo hace en “Nación Seguros”. De necesitarlo, puede solicitar el testimonio de Rodríguez o Cantero bajo sospecha de la posible comisión de determinado delito. Precisamente el fiscal, hace poco más de una semana exigió el secuestro del teléfono del expresidente, le requirió en las últimas horas al juez Ercolini que el dispositivo sea analizado en la causa por corrupción.