Primeras medidas: cruces de llamadas, pedido de informes al Gobierno y la historia clínica las primeras medidas

Por ahora el juez Julián Ercolini dio marcha atrás con la inspección ocular de la quinta presidencial de Olivos requerida por el fiscal Ramiro González. Se trata de una de las medidas de resorte jurisdiccional propuestas en el dictamen donde imputó a Alberto Fernández por nueve hechos de violencia de género y hostigamiento. Esta medida que quedará para más adelante busca determinar, entre otras cosas, en qué lugar se encontraba el personal de custodia y doméstico de la residencia presidencial cuando sucedieron los hechos.

Sin embargo, el magistrado que también investiga la causa de los seguros, busca comprobar del lado de Fabiola Yañez si hubo llamados de hostigamiento por parte de Alberto Fernández. Para ello hizo lugar a una medida de la fiscalía y ordenó certificar las comunicaciones entrantes y salientes del teléfono celular de la exprimera dama desde 2016 hasta la fecha. Cabe destacar que, de acuerdo a los dichos de Fabiola ante el fiscal, en 2016 Alberto la indujo a practicarse un aborto.

González había solicitado la medida, pero abarcando dos etapas, la primera cuando la relación de noviazgo entre ambos era formal, previo a la asunción presidencial y la segunda durante el mandato de Fernández. Cabe destacar que el pedido solo abarca a llamados telefónicos y no de comunicación a través de aplicaciones como Whatsapp.

En su último dictamen de este viernes, el fiscal también pidió que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación “informe todos los viajes realizados por Fabiola Yañez a la Provincia de Misiones en el año 2021”, así como también “la nómina del personal que integró su comitiva, las fechas de ida y regreso y las actividades de agenda oficial”. Además de la denuncia que decidió impulsar, la exprimera dama, se convirtió en querellante.

A pesar de la momentánea negativa de la inspección ocular, el fiscal González estuvo abocado durante todo el viernes en la preparación del cronograma de la primera tanda de testigos que empezaran a declarar la próxima semana (ver aparte). Para ello y previamente González logró contactar a las seis personas las cuales intuye, tras los dichos de Fabiola, tuvieron conocimiento o presenciaron al menos uno de los episodios de agresiones del expresidente para con la exprimera dama.

En esa línea, el funcionario libró oficios a la intendencia de la quinta de Olivos para que consigne “los videos de las cámaras de seguridad internas, zona de chalet presidencial y huéspedes, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021, como así también al mes de julio de 2023”.

El fiscal también quiere saber cuándo y qué especialistas atendieron a Fabiola, por lo que también libró oficios a diversos centros de salud donde se atendió como el Instituto de Neurología Cognitiva, el Sanatorio Otamendi (lugar donde nació Francisco, hijo que tuvo durante su unión con Fernández), a Sanar, a la Clínica Fertilis (lugar donde se hizo un tratamiento para concebir a su hijo) y a la Unidad Médica Presidencial todo su historial clínico.

La semana estuvo marcada por un fuerte vértigo en los tribunales desde que el expresidente designó su defensa a cargo de la abogada Silvina Carreira, cuya primera presentación fue acceder al expediente al tiempo que reclamó que la investigación siguiera en la Justicia Federal de San Isidro.

Horas después y por pedido del fiscal Rívolo, quien subrogaba a González el pasado viernes, el juez Ercolini ordenó allanar el departamento de Fernández y fue secuestrado su celular, su tablet y varios pendrives.

Los contundentes y reveladores chats entre Fabiola Yañez y la histórica secretaria privada del exmandatario, María Cantero, dan cuenta que ésta última sabía del extremo nivel de violencia que había en la relación al punto que Yañez le cuenta que fue golpeada, pateada e incluso tomada por el cuello por Fernández a sabiendas de que podría estar embarazada por recriminarle que la había coaccionado para que se acostara con una conocida suya.

Cantero le pidió a Fabiola que se preservara, le decía que veía mal al expresidente y que nunca lo vio hablarle a alguien con el cariño que lo hace con ella. En una conversación, la exsecretaria buscó empatizar con la exprimera dama al prometer contarle cuando la viera de un episodio que vivió cuando tenía 14 años con una antigua pareja por el cual se vino a vivir a Buenos Aires y con quien estuvo hasta los 18.

El exjefe de Estado quedó imputado por el fiscal del delito de lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas. Esta calificación es provisoria, “sin perjuicio de la que en definitiva podrían concurrir en los hechos materia de investigación”.

La preocupación más grande del expresidente es que el mismo juez que lo investiga en la causa por presunta administración fraudulenta y tráfico de influencias y del que busco apartar en diversas instancias es el mismo que también lo investiga por violencia de género.

Si bien su primer reclamo al nombrar abogada fue que la Justicia de San Isidro quede a cargo de este segundo expediente tal y como sucedió con el de la fiesta de Olivos donde todavía no fue sobreseído, podría no ocurrir. Una alta fuente judicial explicó a PERFIL que existen altas probabilidades que la causa quede en Comodoro Py; por un lado porque Alberto al haber golpeado a la primera dama lo hizo siendo el presidente de la Nación y por el otro ante la posible existencia de un aura de complicidades, silencios y encubrimientos que determina un propio territorio federal.

Pettinato habló sobre el video en Rosada

Tamara Pettinato tuvo dos escenarios para hablar de las imágenes en las que se la ve en el despacho presidencial de Casa Rosada con Alberto Fernández. El primero fue su programa de streaming en Blender y el segundo fue en Radio Con Vos.

La panelista confesó este viernes con Eernesto Tenembaum que se sintió angustiada cuando su hijo le dijo “‘Me pone triste lo que están diciendo de vos’”. Y dijo desconocer el video: “Ni conocía ese video y de pronto, de un día para el otro, verte en televisión, es un golpe. Digan lo que digan es un golpe terrible. Y lo único que me salió fue quedarme en la cama tirada sin ver nada”, reveló. Además, aseguró que decidió no leer las redes sociales. “Fue un golpe y me quedé en la cama tapada hasta acá una semanita”. “No es que ya pasó”, aclaró.

“No tengo miedo. No es que salís a la calle y la gente que te putea en las redes te agarra y te sacude”, expresó y aseguró que lo que tiene “es angustia” por lo que le tocó vivir. El jueves, en la emisión del canal Blender, expresó que “en esta historia hay un villano y no soy yo” y dijo que el video con el exmandatario fue grabado en un almuerzo en Balcarce 50 después de una entrevista y lejos del período de pandemia.

La defensa accedió a la declaración por zoom

Alberto Fernández ya sabe lo que Fabiola le dijo a la Justicia. Su abogada Silvina Carreira estuvo este viernes hasta entradas horas de la tarde en los tribunales de Comodoro Py para ver la grabación de la videoconferencia donde la exprimera dama desde España relató los hechos por los cuales el exmandatario fue imputado por lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas.

La letrada llegó al quinto piso del edificio de Retiro pocos minutos después del mediodía, no se esperaba que varios medios entre ellos PERFIL estuvieran cerca de la fiscalía, por lo que al percatarse, adelantó que iba a realizar una presentación y que a su salida explicaría brevemente de qué se trataba.

Pasaron algo más de tres horas cuando Carreira salió de la fiscalía y a paso veloz evitando contestar preguntas de la prensa encaró hacia las escaleras centrales del edificio donde no paró hasta llegar a la puerta de los tribunales. La abogada no hizo presentación alguna, pero sí observó y tomó nota de la declaración de Yañez.

Si bien ya había aceptado asumir la defensa de Alberto y pidió que la causa por violencia de género continúe en la Justicia Federal de San Isidro, es la segunda vez que la defensora concurre a la fiscalía. La primera fue el pasado martes, donde pidió estar presente durante la declaración de Fabiola Yañez, cosa a la que Mariana Gallego quien la representa como querellante se opuso.

Ante la negativa del juez, Carreira permaneció un largo rato en la mesa de entrada del juzgado de Ercolini, gesticulaba con las manos mostrando molestia por la decisión del magistrado hasta que finalmente a la puerta de tribunales en una escueta conferencia de prensa se quejó porque no se le permitió presentar preguntas para la exprimera dama.

“Realmente si (Fabiola) puede prestar una declaración televisiva de muchas horas de la forma que hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación, entonces por qué no permiten las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde”. Esgrimió la letrada a la salida de Comodoro Py.