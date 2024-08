Como todo lo que sucede en la arena política, la denuncia que Fabiola Yañez realizó contra Alberto Fernández por supuesta violencia de género se trasladó de nuevo a X (ex Twitter), esta vez con un cruce entre el presidente Javier Milei y el diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro. El mandatario lo calificó de traidor luego de que el dirigente que nació en el radicalismo negara una amistad con Fernández. Sin embargo, Santoro también fue al archivo y encontró una nota de este medio donde el libertario halagaba el rol de armador y la inteligencia de quien entonces ocuparía el cargo máximo en el Poder Ejecutivo en noviembre del 2019.

En declaraciones radiales, el congresista aseguró que su relación con Fernández "se había enfriado" desde 2022 por diferencias políticas y remarcó: “No tenía oficina, no tenía secretaria, nunca usé coches oficiales, nunca viajé al exterior con el Presidente. En los chats de la secretaria (María Cantero) no estoy mencionado porque ni siquiera tenía su celular. Mi relación era una relación previa a que sea candidato, yo tenía su celular y hablábamos de política eventualmente”.

Gran parte de la tropa libertaria en redes sociales replicó fotos de Santoro y Fernández juntos a modo de desmentida. Y ahí se sumó Milei, que siempre se muestra muy activo en redes sociales. "@SantoroLeandro esta es una de las tantas fotos que muestran que no sólo sos un mentiroso sino también que sos un traidor... La lealtad es algo que se respeta y valora aún en los enemigos, mientras que los traidores son despreciados no importa el lado que mires... CIAO!", disparó el jefe de Estado.

El posteo de Javier Milei contra Leandro Santoro

El posteo de Milei ocurrió a las 14.33 de este sábado, pero minutos antes, había sido Santoro quien le recordó palabras elogiosas hacia el exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner. "Presidente @jmilei, como podrá ver, todas las declaraciones tienen un contexto. Sume voluntades para terminar con la violencia contra las mujeres y gobierne para sacar el país adelante. Todo lo demás entretiene a sus trolls pero menosprecia a su gobierno", escribió, acompañando el texto con una nota de PERFIL titulada: "Javier Milei elogió a Alberto Fernández: "Es muy inteligente, un gran armador y pragmático".

En ella, Milei se jacta de conocer a Fernández y haber hablado "varias veces", agregando que tenía "un excelente concepto de él". Luego lo definió "en tres líneas" y caracterizó como inteligente ("porque una persona que llegó a los lugares que llegó no tiene un pelo de salame"), gran armador político y "tremendamente pragmático".

También agregó entonces: "Detesto al kirchnerismo, me parece de las cosas más nefastas de la historia argentina pero estuvieron 12 años y volvieron. Y que yo elogie a Alberto no quiere decir que lo que dice en economía no sea un disparate. En diciembre me imagino una situación compleja, pero de las que el peronismo puede controlar".

Leandro Santoro, sobre Javier Milei y Alberto Fernández

Santoro negó ser amigo de Alberto Fernández en medio del escándalo con Fabiola Yañez

“La relación con Alberto se había enfriado desde el 2022 y por motivos políticos, no por esto. Yo había hecho algunos planteos que a él no le habían gustado. Hice una diferencia sobre cómo se había manejado la coparticipación de la Ciudad, que para mí estaba mal... venía planteando diferencias políticas”, dijo en la mañana de este sábado Santoro al referirse a su vínculo personal, en diálogo con Radio Mitre.

Además, agregó que las banderas del feminismo "se tienen que defender" y dijo no saber cómo hará Fernández "para recomponer su relación con la sociedad si es que lo puede hacer".

"¿Estás segura?": nuevo video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada

Y agregó: “Nunca en mi vida se me hubiese ocurrido que Alberto Fernández podía protagonizar un episodio así, porque nunca escuché un comentario de nadie. No existía rumor acerca de que esto sucediera. Para mí es una bomba anímica en lo personal”.

Este viernes Santoro ya se había despegado de Fernández y el propio Milei lo había cuestionado en redes sociales, acusándolo de ser "vocero (no oficial)" del entonces Presidente durante los primeros meses del gobierno panperonista.

