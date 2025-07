Talerico y Lonigro: “LLA combate al kirchnerismo con más kirchnerismo”

María Eugenia Talerico cuestionó el rumbo institucional del oficialismo y advirtió sobre una lógica que replica aquello que dice combatir. Según la abogada y dirigente de Potencia, “hay mucho reciclaje” en las listas de La Libertad Avanza y un estilo de conducción que “está dispuesto a cavar una nueva grieta entre los argentinos”, con “ataques permanentes desde el poder nacional” y una forma de gobernar “sin presupuesto, por DNU” y con “fallas en ciertas cuestiones de la institucionalidad”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

María Eugenia Talerico es abogada penalista, experta en temas de integridad financiera y ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, UIF. Además, es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ex vicepresidenta de la Unidad de Investigaciones Financieras, más conocida por UIF, su acrónimo.

Antes, entrevistamos a su colega dentro de Potencia, Félix Lonigro, y a mí me resonó una frase que él dijo, que encontraba al kirchnerismo como un enemigo, a La Libertad Avanza como un contrincante, pero que descubría que luchaban contra el kirchnerismo haciendo más kirchnerismo. Me gustaría una reflexión suya sobre cómo es esto de luchar contra el kirchnerismo haciendo más kirchnerismo.



Y en realidad, las reflexiones que hizo el doctor Lonigro tienen que ver con que nosotros entendemos que, en las listas que se están conformando en La Libertad Avanza, hay mucho reciclaje, incluso de personas que pertenecían a ese movimiento. Pero también hace referencia al estilo del gobierno. Cuando pensábamos que esa década de la grieta kirchnerista podía ser dejada atrás, encontramos un liderazgo político nacional hoy que, aparentemente, está dispuesto a cavar una nueva grieta entre los argentinos. Hasta los que quieren domar a la prensa, los ataques permanentes desde el poder nacional… y eso, obviamente, determina una nueva grieta. Y después, bueno, no solamente por el ataque a la prensa, sino porque, obviamente, hay una falla en ciertas cuestiones de la institucionalidad. No solamente cuando han propuesto a un juez como el doctor Lijo para la Corte, con todos los cuestionamientos que sucedieron, sino un gobierno que está sin presupuesto, que gobierna por DNU, que está con un permanente, como un forcejeo, a cuestiones que no son forma, que hacen al fondo de una democracia que necesita diálogos para poder seguir adelante.

¿Por qué estas críticas republicanas también vienen de otros ex integrantes de Juntos por el Cambio, que no son del PRO -el radicalismo, por ejemplo-, incluso intendentes del PRO que se formaron en Somos Buenos Aires? ¿Por qué Potencia y Somos Buenos Aires no se integran? ¿Y cuáles son las diferencias que usted encuentra para que estén separados?

Yo encuentro profundas diferencias, porque lo que veo es muchos políticos discutiendo cargos, alianzas electoralistas, porque después llegan a los lugares y o se pelean, o realmente no tienen una uniformidad de un proyecto común. Porque una cosa es hacer alianzas de gobierno y otra cosa es hacer alianzas electoralistas, donde se necesitan organizar para poder permanecer en los concejos deliberantes, para que el intendente tenga algunos acuerdos y quizás poder permanecer en el 27.

Porque fíjese que hay muchos que están compitiendo, que son intendentes y se ponen como legisladores, con lo cual es probable que además sea una nueva estafa a la ciudadanía y sean candidatos testimoniales. Porque veo muchos oportunistas de una política que no se renueva. Y yo soy una convencida de que, si no ceden lugar a nuevos liderazgos, tenemos una democracia donde la gente está agotada de los políticos de siempre, que además se han enriquecido mucho. Entonces, yo lo que veo en las otras fuerzas -que incluso yo he tenido propuestas para sumarme y no me han convencido-, porque para mí el convencimiento es hacer algo diferente. Porque si siguen haciendo lo mismo, con el fracaso rotundo que es la provincia de Buenos Aires en particular, ¿qué le están ofreciendo a la gente para entusiasmarla y que vaya a votar?

Las fotos son espantosas. No por temas personales, sino porque representan a los políticos reorganizándose para seguir en la política que ha fracasado. Entonces, me parecía que este emprendimiento de Potencia, realmente hace un año que estoy identificando perfiles. Les voy a decir que yo no estoy poniéndome, como dice la política, "en el mercado" para negociar un lugar en ninguna lista. Yo quiero rearmar a la clase política desde la provincia de Buenos Aires, con la decencia, con la idoneidad, con el prestigio de volver a la ejemplaridad. Yo veo las discusiones en el Congreso, o las discusiones en las redes sociales, y siento que nos hemos transformado en un país muy mediocre. Y Argentina no puede ser eso, más allá de que es consecuencia, obviamente, de una degradación de la educación, de valores. Quiero volver a darle prestigio a una dirigencia política que se ha degradado mucho.

Fui denunciante en el caso de "Chocolate" Rigau, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y lo único que cuidan es cajas y negocios. Se ve el concejal que se transformó de canillita a campeón. Uno ve cómo se van enriqueciendo, y la función pública, no enriquece. Entonces, realmente quiero desafiar esto con un esfuerzo enorme. Porque haber podido disuadir a tantos productores agropecuarios, referentes del campo, a chicos jóvenes que están en nuestras listas, a los que quiero preparar, me ocupé de tener entrevistas con RIL, que es una ONG muy importante que capacita a concejales y a personas para ser intendentes. Otro movimiento que se llama Potencia Argentina también: idoneidad, capacitación, decencia… ¿Es tan difícil?

Yo veo en la oferta electoral de la provincia de Buenos Aires un amontonamiento de dirigentes que ya deberían, realmente, jubilarse, en el mejor sentido de la palabra. Hay que empezar a ceder. Yo los diálogos eran: "Propónganme nuevas personas y vamos todos juntos." Si son todos ustedes los mismos de siempre para renovar bancas, yo voy a hacer la individual. Perdón… Hemos armado 76 municipios en la provincia de Buenos Aires y hemos ocupado el 90% del electorado de la provincia de Buenos Aires. Eso hicimos en Potencia, con una dirigencia cuando Nilo Navas, una persona que es ciudadano ilustre de Bahía Blanca, héroe de Malvinas, me dijo: “Eugenia, te voy a acompañar.” Y tantas otras personas que me sucedieron en la provincia… Dije: algo bueno estoy tratando de liderar, porque era emocionarme con esas personas que confiaron para sumarse a Potencia.

En el caso de Larreta, ¿habría algún punto de contacto entre su perspectiva y la de Larreta, o lo encuentra más parecido a Somos Buenos Aires? ¿Cuáles serían las diferencias de estos sectores disidentes hoy del PRO, pero que integraron Juntos por el Cambio en el pasado?

Con Larreta en particular yo tengo algunos problemas que tienen que ver con algún entorno de su gobierno, sobre todo cuando quería ser presidente de la Nación.Y si me pregunta, creo que hubo un uso desmedido de la posibilidad que le daba gobernar la ciudad de Buenos Aires para su campaña presidencial. Y a mí, realmente, cuando la política opta por usar todo ese aparato del Estado que se tiene a disposición para fines electorales, me revelan. La misma situación me llevó a denunciarlo a Sergio Massa. Cuando era candidato a presidente, y desde el Ministerio de Economía se gastó entre un punto y medio y tres del Producto Bruto para su campaña presidencial. Y después esas fotos, cuando trataban de armar un medio donde aparecía la figura de Lousteau… No sé por qué mentalmente, en este momento, hago incluso una diagonal hacia Sergio Massa mismo. No me representan. Yo necesito sentir el entusiasmo. Volverme a entusiasmar con que realmente podemos renacer. Y siento que si esos acuerdos me llevan a formar un frente electoral con personas con las que tengo diferencias que son profundas… bueno, no lo voy a poder hacer de la manera en que creo que hay que refundar, en gran parte, a la clase política dirigente de la Argentina.

Mi última pregunta tenía que ver con su experiencia como vicepresidenta de la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, y el caso Libra. Con su experiencia, ¿qué conjetura tiene de cómo se encuadra el caso Libra?

El uso de la cuenta del Presidente para provocar la subida del precio de la moneda, y lo que sucedió después con el retiro de esa publicación, y la cantidad de personas que han confiado, que, como existió esa publicación presidencial, estaba ese respaldo, junto a la falta de identificación de los supuestos proyectos que se querían financiar con el emprendimiento… Me hacen pensar que estamos ante un posible caso de una estafa a los usuarios o a la compra de esa moneda que confiaron en esa publicación del Presidente. Me parece que la investigación está en trámite. Más allá, obviamente, de una violación a normas éticas, porque un presidente no puede promocionar un negocio. Habrá que ver cómo avanza la justicia argentina, si se han cometido delitos y quiénes fueron. Porque, además, rodea el caso Libra el supuesto cobro de las audiencias, y, está claro que el entorno del negocio que se creó había sido atendido por el ámbito más cercano al Presidente.

Así que, obviamente, es uno de los primeros casos que sacuden al entorno del poder con posibles cuestiones que tienen que ver con estos temas: la corrupción. A lo que agregamos lo del avión y este señor Scaturice. A lo que agregamos lo que está pasando con el laboratorio del fentanilo. Porque tuvieron que suceder muertes para saber que ANMAT no estaba controlando. A lo que sumamos ahora estos escándalos de contratación pública en el Banco Nación y los Menem. Y digo: “No, no, otra vez no. Otra vez no.” Porque puede ser que tengan contrataciones públicas en varios lugares y demás, pero si ahora están en el gobierno, hay cosas de las que se tienen que empezar a privar.

Y empiezo a sentir todo eso que me provoca escalofríos, porque la corrupción sistémica en la Argentina arruina el buen clima de negocios. Porque la libertad, justamente, que supuestamente tanto pregonan… no funciona.

No funcionan las reglas de la libre competencia si acá hay corrupción y vuelve a haber negocios del establishment estatal con las empresas que crean los propios participantes del Estado.

Claudio Mardones: En este escenario de hiperpolarización, de La Libertad Avanza con el PRO adentro, confrontando con el peronismo que no se partió, ¿qué escenario ve usted para opciones como la suya y como la de Somos Buenos Aires, cuando ya haya pasado este primer estreno electoral?

Creo que el único espacio diferente, en serio, en la provincia de Buenos Aires es Potencia. Si me pregunta, hay que revisar las listas, los referentes, las secciones electorales. Ojalá tengamos un espacio, aún en ese escenario de hiperpolarización. Y obviamente yo estoy apoyando a los distintos candidatos que logramos instalar con la competencia, para poder ir proyectando el nombre de Potencia y, obviamente, si se quiere, la propuesta que vamos a llevar a nivel nacional en octubre. Porque se van a solapar, en definitiva, un poco el cronograma electoral. Porque el 7 de agosto se están cerrando las alianzas para la propuesta nacional y el 17 de agosto, las listas.

Yo creo que ahí quizás se torna un poco más nacionalizada la discusión. Lo que yo no sé si la gente ya cree, sinceramente, es esto de “libertad o kirchnerismo”. En el interior de la provincia, sobre todo, los problemas reales de la gente van a hacer que las propuestas y las personas que se presenten les ofrezcan soluciones para las cuestiones que se están viviendo hoy. Tiene que ver con los caminos rurales, los problemas en la educación, en la salud, en los hospitales… Eso, en el interior, para mí, va a ser una discusión más cierta, y le va a dar más oportunidad a algunas otras fuerzas. Y después hay que ver cómo esto sucede en el conurbano bonaerense, porque ahí sí me parece que, por ahí, el efecto es distinto. Hay un solapamiento. Yo no sé si van a poder nacionalizar toda la elección, y bueno, vamos a ver lo que resulta.

Después, también tenemos esta que es una estafa: si se ponen dirigentes que son intendentes a decir que van a ser legisladores y después no van a asumir, o porque después quieren ser ministros… Bueno, a ver: uno está diciendo que se va a poner en la Quinta como legislador provincial. ¿Va a dejar la intendencia o quiere ser ministro? En todo esto la gente se está dando cuenta de las cosas que pasan. No se dieron cuenta estos dirigentes políticos del desgaste y la estafa a una ciudadanía que necesita revalidar esta democracia con la confianza que le despierta la dirigencia política.

Bueno, va a ser una discusión difícil. Pero mire: en agosto, cuando yo salía a construir la alternativa de Potencia, me decían:

“No es posible, no vas a poder. Está hiperpolarizado.” Cristina en el escenario electoral… Yo quería competir contra Cristina. No solo porque he contribuido mucho en arrimar pruebas a esas causas, sino que, obviamente, era terminar con esa dirigente que, para mí, ha sido causa de una de las principales decadencias de la Argentina. Pero bueno… vamos a ver cómo suceden los acontecimientos. Yo quería estar, porque sentía la necesidad de proponerle esto a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.