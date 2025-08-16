Alerta por ciclogénesis: se viene un temporal con lluvias intensas y fuertes vientos en Buenos Aires

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá bajas temperaturas generando precipitaciones en Cuyo y centro oeste del país, extendiéndose hacia La Pampa, Buenos Aires, y sur del Litoral, generando algunas lluvias y chaparrones.

Según Meteored, tras una primera quincena de agosto marcada por la estabilidad, el tiempo comenzará a desmejorar durante el fin de semana. Se espera un sábado y domingo muy frescos y con abundante nubosidad, sin descartar la posibilidad de algunas lluvias débiles y aisladas.

Alerta por ciclogénesis: ¿Cómo será el temporal?

Las condiciones más complejas se desarrollarán a partir del lunes con la formación de una ciclogénesis (un sistema de baja presión) sobre la región. Durante esa jornada se prevé un desmejoramiento progresivo con la llegada de las primeras lluvias y tormentas aisladas, intensificándose hacia la noche.

El pico del fenómeno se espera para el martes 19, jornada que se presentará con características de temporal en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Los principales factores a tener en cuenta serán:

Lluvias: Serán intensas, persistentes y abundantes. Los modelos estiman acumulados de entre 50 y 70 mm en 24 horas, un valor comparable a la media de todo el mes de agosto (70,3 mm).

Vientos: Se esperan fuertes ráfagas que podrían alcanzar entre 45 y 60 km/h, soplando primero del sector este y luego rotando al sur/sudoeste hacia el miércoles.

Para el miércoles, se anticipa una última tanda de lluvias residuales durante la madrugada, seguida de una rápida mejora con un brusco descenso de la nubosidad y la entrada de aire más seco y estable.

Con información de Noticias Argentinas.

MC.