Tota Santillán: "Los artistas a veces tienen que parar y no dar 20 shows"

En exclusiva, el conductor y productor musical, Tota Santillán, contó a Jorge Fontevecchia cómo afectan los excesos y las adicciones al ambiente artístico.

Ayudanos a entender si hay algún prejuicio, y por qué se dan excesos entre los cantantes tropicales en mayor proyección o es simplemente una proyección errada

Hoy por hoy existen los excesos en todos lados. Si queres hablar de la droga, está a la vuelta de la esquina, no es que la encontras en la noche, la encontras en todos lados. Lo que le pasó al Noba fue que chocó con la moto que lo dejó en estado crítico y nos pone en alerta de cuidar a los jóvenes. Ayer Rodrigo Alejandro Bueno hubiese cumplido 49 años, cumpliéndose 22 años de su desaparición física en junio y los excesos son terribles para todo y para todos. Se agarran de los ídolos, pero ayer justo un integrante de Agrupación Marilyn murió de un paro cardíaco y creo que la pandemia ha revolucionado todo esto y se involucra.

J.F: Vos conoces la movida, la noche como nadie porque tengo entendido que de muy chico empezaste a trabajar

Desde los 13 años con el juez Cruciani, en el Club Los Pinos. En ese momento, el juez junto con el padre de Patricia Sosa eran socios de ese lugar y yo de chiquito juntaba los vasos, limpiaba la barra. Y ahí conocí a Cacho Castaña, Patricia Sosa, a Beto César, a Carmen Barbieri, a Jorge Porcel.

Por eso creo que sos la persona indicada para preguntarte sobre los excesos. Los excesos no son solamente el consumo o la adicción a las drogas, sino también la adicción al trabajo, porque muchos terminan muriendo en la ruta porque hacen 50 mil shows y no saben cómo llegar de un lado al otro

Yo quiero aclarar eso. Yo soy un adicto al trabajo, me levanto muy temprano y ayer por ejemplo me acosté a las 23.00 y hoy me levanté a las 08.00 para trabajar. Ayer justo se suspendió un show folclórico, pero se hizo otro por la tarde. Y ya el martes terminamos tarde porque los fanáticos de Rodrigo rindieron tributos hasta las 03.00 y yo me levanté a las 10.00 con las funciones, y me enteré de lo del Noba que me lo comunicó gente de América y gente allegada. No lo conozco a él, pero sí a personas que me dijeron en qué situación se encontraba. Yo creo que los artistas a veces tienen que parar y no hacer 10 o 20 shows, y a veces no son tantos los shows que hacen sino que lo que los supera es de la manera de manejarse con los entornos que tienen.

Pero, ¿es fácil parar? porque imagino que eso se va limitando dependiendo el ritmo que tiene la noche y también la ambición, entonces es una adicción más

Si, y también tienen que ver las familias y creo que cada una tiene un problema, pero que debe ser protegido por la misma familia. Tiene mucho que ver la contención de un artista. Primero tenes que estar bien vos para poder estar bien los otros, tener que estar centrado o en eje, pero a veces es difícil con los entornos que se te juntan alrededor. Eso nos lleva a un disparador de parar un poco, a prestarle atención de lo que ha pasado con Rodrigo, y con muchos artistas que a veces no fueron cuidados.

