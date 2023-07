Ulises Jaitt denunció que recibe amenazas y advirtió que si algo le sucede no es por voluntad propia a través de un mensaje en Twitter.

Por investigar la causa de mi hermana Natacha



AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que si algo de todo eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit 😞 — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) July 12, 2023

El hermano de Natacha Jaitt fue amenazado por privado en la red social Instagram y terminó siendo denunciado por amenazas por el Fiscal Cosme Iribarren, quien lleva adelante la causa por la muerte de su hermana.

"Me denunció Cosme Iribarren, fiscal del caso Natacha, Entiendo que me quiere hacer una cama utilizando a un familiar. Su familiar fue quien hace más de un mes me amenazó por Instagram y me dijo ‘ya vas a caer’”, señaló.

Y fue más allá: “El juez de garantías no le dio lugar porque es un disparate lo que hizo. ¡Apeló a la Cámara, me quieren callar! El fiscal que tiene que investigar en la causa Natacha me armó esta otra causa. Me clavan flechazos en el pecho para detenerme. Iribarren hizo esta denuncia al otro día que declaró la testigo contra el perito forense, nada es casualidad”, cerró Jaitt indignado.

El espeluznante mensaje de Ulises Jaitt, similar al de Natacha Jaitt un mes antes de su muerte

Recordemos que hace 15 días, finalmente, lograron extraer el contenido del IPad de Natacha, aunque aún no se ha conocido el contenido de la mismo.

VF JL