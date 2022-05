Un chofer explicó qué pasó en el ataque con disparos a dos micros en la Ruta 2

El chofer de micros de larga distancia, Ramón, dialogó desde el móvil con con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Radio Perfil (FM 101.9). Se refirió a los disparos que recibieron dos colectivos esta semana, cuando circulaban por la Ruta 2, luego de que los pasajeros hicieran compras en Flores.

¿Cuáles son los detalles del ataque a los micros?

Ayer estuve en Flores y un excompañero, que ahora está en Mar del Plata, me informó lo que pasó con mucha preocupación por el caso. Los medios de comunicación dicen que se trata de una competencia desleal dentro del rubro, pero no hay detalles por ahora.

Golpe comando: asaltaron un micro, pensaban que iba a La Salada pero eran turistas

¿Por qué hablan de la "mafia de los micros"?

Yo soy de Santa Fe y hay empresas que hacen el mismo trabajo. Nosotros nos ponemos de acuerdo con el precio y ninguna puede cobrar menos de ese valor. Sí de ahí para arriba. A la hora de competir, algunas tienen micros más nuevos, otras más viejos, con diferentes servicios. Están los que ofrecen cama y otros semi-cama, y después la gente tiene la posibilidad de elegir con quién viaja. Nosotros tratamos de mejorar para acaparar más gente, pero no tenemos una mafia. Si hay alguien que cobra más barato o hace competencia desleal, no lo dirimimos a los tiros, como se comenta sobre lo que pasó ayer.

¿Cree que lo que pasó en la Ruta 2 fue porque alguien cobró más barato que los demás?

Las posibilidades siempre están. Si hay alguna diferencia no nos manejamos así. Si bien no somos grandes empresarios, tampoco resolvemos las cosas a los tiros. Las mafias existen en todas las cosas. Con la cantidad de disparos que hubo, en presencia de gente que no tenía nada que ver, es lógico que se asusten. Ellos juntaron sus monedas para venir a Flores y comprar su ropa para vender o llegar a fin de mes con sus cosas.

