La intendenta de Valle Viejo pidió disculpas por su viaje al Caribe el 25 de Mayo: "Nunca dije que estuve enferma"

La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, reapareció en público este viernes tras el escándalo en el que quedó envuelta luego de ser descubierta de viaje en el Caribe, a pesar de que su gestión informó que no participó del acto por el 25 de Mayo por una “indisposición”.

En una nota que concedió a Telenoche, en Canal 13, la mandataria comunal catamarqueña negó haber informado que se ausentaría durante los festejos patrios "por una enfermedad", adjudicó a esa frase una colaboradora, y pidió disculpas pubblicas.

“Yo nunca dije que estuve enferma", sostuvo frente a la cámara.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Estaba hecho el decreto donde yo me ausentaba seis días no era por enfermedad, era un decreto de que me iba a ausentar, el decreto estaba hecho, no me lo hicieron firmar o no me di cuenta que no lo firmé", justificó la jefa comunal que además se mostró sorprendida por el revuelo que se armó por su caso.

Crisis en el Hospital Garrahan: residentes siguen sin recibir una propuesta del Gobierno y mantienen el paro

"Soy intendenta hace seis años y es la primera vez que salgo de viaje, entonces, yo hice el decreto, hubo un error humano, no hay nada más oculto, no hay nada más grande", manifestó Zenteno.

Además, la intendenta explicó que no dio a conocer los detalles de su viaje porque no está obligada por la norma local cuando es por menos de dos semanas, ella se fue por seis días. "Acá nos regimos por lo que dice la Carta Orgánica y dice que menos de 15 días informás, y más de 15 días informás de otra manera, tenés que dar tu itinerario", afirmó.

La polémica por el Municipio acéfalo

Además de las críticas de la comunidad por su viaje a República Dominicana, que trascendió a través de un video que publicó uno de su hija por redes sociales, otro de los reclamos apuntan a que el Municipio quedó acéfalo durante varias horas por la falta de firma del decreto de traspaso de mando.

Dólares bajo el colchón: Catamarca se adhirió al régimen de intercambio de información que propuso el Gobierno

Zenteno reconoció la falta de firma del decreto pero sostuvo que rápidamente fue subsanado el error formal mediante una nota. “El decreto se hizo y por un error de mi equipo se generó el problema que no me lo hicieron firmar, ahora yo asumo la responsabilidad que el decreto no se firmó e instantáneamente el día sábado mi equipo lo resolvió con una nota y hablándole al presidente del Concejo”, dijo.

Finalmente respaldó al presidente del Concejo Deliberante que quedó en el medio del escándalo: "Lucas Cisternas es un compañero excelente, para mí no es mentiroso y si quieren les doy su número de teléfono para que hablen con él, acá no hubo mala intención".