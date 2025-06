Agost Carreño: “si el PRO es furgón de cola de Milei, vamos a perder dirigentes”

El diputado del PRO Oscar Agost Carreño se refirió a la crisis del PRO luego de la derrota de Silvia Lospennato en las elecciones porteñas y consideró que es un error aliarse con La Libertad Avanza. “Hay que retomar el camino de un partido grande, un partido con peso federal”, dijo en Modo Fontevecchia.

El diputado sostuvo que “en principio, el PRO nacional viene en una crisis de identidad muy compleja, que se traslada porque el partido no ha logrado destetarse del todo de ese fenómeno de haberse iniciado en la Capital Federal y ser muy verticalista. No ha logrado salir de ese escenario, y por eso la crisis que se desató a nivel nacional fue arrastrada a las provincias”.

En ese sentido, precisó que “Córdoba no es una excepción, y es por eso que ha decidido Mauricio Macri intervenir Córdoba y otros distritos, como el caso de Corrientes, para tener la lapicera desde Buenos Aires, y que no sean afiliados díscolos o autoridades que no están dispuestas a acatar sin discutir las decisiones que se tomen en el puerto. La lapicera, es una cuestión de ese tipo”.

Agost Carreño añadió que “nosotros en Córdoba habíamos llamado a elecciones dentro de lo que dice la carta orgánica, y a los dos días, para impedir que se haga un proceso electoral, donde posiblemente pudiera ganar alguien que no fuera servil al poder de Mauricio Macri, decidieron intervenirlo. Mandaron a Laura Alonso, que nunca se apersonó en Córdoba como interventora”.

“Después de cuatro o cinco meses, yo hice me presente ante la jueza María Servini, en el marco de un juicio que estoy llevando adelante en defensa de los afiliados de Córdoba, y planteé que no había ido Laura Alonso, que no se había ocupado ni siquiera de hacer el balance, algo que estamos obligados por ley los partidos políticos. Y ante ello, han decidido hace menos de un mes cambiar la intervención y poner a una persona de Córdoba, allegada a la línea interna de Mauricio Macri”.

La lapicera, en Buenos Aires

El diputado sostuvo que tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei “quieren tener todas las lapiceras en Buenos Aires, para una disputa de poder que tiene que ver más con la realidad porteño céntrica, o lo que se disputa entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y no tanto con una cuestión federal”.

En cuanto al futuro del PRO (y la situación de Córdoba en particular), Agost Carreño precisó que “lo que estamos viendo ahora es que, si el PRO pasa a ser el furgón de cola del partido de Javier Milei, va a pasar una diáspora similar, donde realmente perderemos más dirigentes importantes, que se irán de la política o buscarán hacerlo dentro de otro partido, donde puedan tomar un mínimo de decisiones con la realidad local, no con lo que sucede en Buenos Aires”.