Un panadero boxeador golpeó a dos empleadas

Este martes, Malena discutió con su superior, dueño de una panadería y un gimnasio. Su jefe es ex boxeador y actualmente da clases en su gym, mientras que dedica su otro tiempo a la panadería donde se llevó a cabo la pelea. En Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 o Net TV) la empleada de 22 años contó qué fue lo que pasó.

¿Por qué decidió golpearte y cuándo ocurrió?

Esto fue ni bien termina de pegarle a una compañera, a la cual le tuerce el brazo, le da un codazo en el pecho y la despide. Hay otro videos donde él le grita 'sucia'. Y después de que termina la discusión con ella, viene hacia mí y me empieza a prepotear, chasqueándome los dedos y diciéndome si me quería ir con ella o si me quería quedar, a lo cual yo le respondo que eso era decisión de él porque yo soy su empleada. Ahí me empieza a insultar, me dijo 'negra tilinga, ahora vas a ver no vas a conseguir trabajo nunca'.

En ese momento, voy al negocio, agarro mi teléfono, lo empiezo a grabar y cuando él se da cuenta que lo estaba grabando me arrancó el celular de las manos y le dice a la hija, menor de edad, que borre todos los videos, lo cual lo hace, pero los videos quedan en papelera. Después de eso, él me sigue empujando para que yo no llegue a la hija, en un momento le arrebato el celular, seguimos discutiendo, me incitaba a que le pegue. Terminamos en el piso, él encima mío y en cuanto yo me enderezo para intentar pegarle me tenía bloqueada, y siento una piña con unas llaves que fue lo que me causa el corte en el ojo. Un compañero me lo saca de encima, y él me encierra en la sanguchería que es un cuadradito, con él, la hija y el sanguchero.

O sea que tu pelea no es con un boxeador, sino con la hija de un boxeador

No. Ella me pega a mí. Yo me defiendo, porque ella, incitada por el padre, le pega a mi compañera y a mí.

