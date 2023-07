Una enorme retrospectiva virtual dedicada a Leonardo da Vinci

La exposición se titula "Inside a Genius Mind" (Dentro de la mente de un genio), y se trata de un itinerario visual a través de 1.800 imágenes en alta resolución, una exposición virtual con sus pinturas (que no fueron más de 20), más de 100 bocetos de sus cuadernos personales (conocidos como Códices), la recreación en 3D de 17 de sus máquinas voladoras e inventos, fotografías y vistas de las ciudades en las que vivió o aspectos lúdicos como una app de Realidad Virtual para ver las obras en tamaño real.

La retrospectiva incluyó la colaboración de Galería de los Uffizi de Florencia, The Metropolitan Museum of Art de New York, The National Gallery de Londres, el Getty Museum de Los Ángeles, el Museo Nacional de Cracovia (Polonia) y el National Museum of Science and Technology Leonardo Da Vinci de Milán, entre otros.

A lo largo del recorrido se pueden hojear sus cuadernos personales que entrelazan ideas dispares, desde la anatomía hasta la mecánica, 3.000 dibujos de seis volúmenes de sus códices, organizados temáticamente.

El 2 de mayo de 1519 murió Leonardo da Vinci

El proyecto se propone evadir una idea extendida de Leonardo exclusivamente como pintor. Aunque se puede recorrer una galería virtual que reúne por primera vez todas sus obras de arte, también se pueden ver los bocetos de prototipos de muchas de las máquinas modernas, como el auto, el helicóptero, el aeroplano, el tanque militar y el paracaídas.

A lo largo del recorrido aparecen por ejemplo datos curiosos para contar, como que Leonardo no tenía apellido en el sentido moderno. Era hijo ilegítimo de Piero Fruosino y una campesina llamada Caterina, por lo que Da Vinci alude al pueblo toscano en el que nació.

Otro dato curioso es que odiaba a Miguel Ángel -el creador de la Capilla Sixtina- y que llegó a criticar la mala calidad del mármol del famoso "David", la escultura cumbre de su rival. No faltan, en este itinerario, algunos de los datos más conocidos del florentino, como que escribía en espejo y que era zurdo.

La exposición "Inside a Genius Mind" está disponible de manera libre y gratuita en este link.

FM JL