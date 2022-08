Fiel a sus principios manteniendo su postura antivacunas para el covid, Nole despierta nuevamente la polémica en el mundo del tenis al confirmar que no estará presente en el US Open. A través de sus redes sociales, el nro. 6 del ranking ATP colgó un mensaje anunciando su ausencia en Nueva York, un certamen que presenta un panorama complicado para las raquetas argentinas.

"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!", colgó en su cuenta de Twitter el tenista. En una temporada alternando buenas y malas, Nole viene de gritar campeón en Wimbledon, pero para la mala fortuna del tenis, se perderá otro Grand Slam en el circuito. Después de perderse el Australian Open, ahora el serbio no será parte del US Open por el mismo motivo, su postura antivacunas que lo colocó en el ojo de la tormenta.

En consecuencia, el certamen en el cemento de Nueva York pierde a uno de los favoritos y quien ya supo llevarse el galardón en 2011, 2015 y 2018. Además de un dolor inmenso para los fanáticos quien también sale perdiendo es el propio Djokovic. En primera instancia, con esta nueva ausencia el serbio no podrá igualar a Rafa Nadal en sus 22 títulos de Grand Slam esta temporada. Nole cuenta con 21 títulos en su haber, uno más que Roger Federer que está inactivo desde hace más de un año. Así quién reinará por lo que resta de la temporada en cantidad de títulos es Rafa Nadal. A su vez, vienen otras consecuencias importantes para el tenista. En primer lugar, su ausencia en el US Open hará que caiga de manera considerable en el ranking ATP. Dependiendo de los resultados del torneo, Nole podrá bajar de sus actuales 4770 puntos a 3570 y consecuencia su presencia en el top 10 puede peligrar. En segunda instancia, también peligra su presencia en el ATP Finals. El nacido en Belgrado marcha 13° con 1970 puntos, a 730 de Alexander Zverev que hasta el momento es el que ocupa la última plaza.

El detrás de escena de Guillermo Pérez Roldán, una de las estrellas del tenis argentino

Respecto a las raquetas argentinas en Nueva York, para los que ya están clasificados en el cuadro principal les tocó un panorama bravo: Diego Schwartzman (16°) arranca su travesía ante Jack Sock (108°), un jugador peligroso y especialista en este tipo de terrenos. Francisco Cerúndolo (27°) se enfrentará a nada menos que Andy Murray (49°) en el primer cara a cara entre ambos. Sebastián Báez (37°) irá ante el tenista sensación Carlos Alcaraz (4°). Por otro lado, Tomás Etcheverry (86°) se medirá con Pablo Andújar (92°); Federico Coria (78°) con Tallon Griekspoor (46°) ; y Pedro Cachín (66°) con Aljaz Bedene (343°).

JL PAR