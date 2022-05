Ximena, vecina de Cristina Fernández: "La idea es recordar que estamos hartos, que nos merecemos un país decente"

A razón de la manifestación del tractorazo y en el día conmemorativo por la Revolución de Mayo, la vecina de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo colgada una bandera con la expresión: "Estamos hartos". Y explicó a través de un móvil de Modo Fontevecchia: "En vez de inculcar en los chicos el disfrute de producir, de saberse valiosos, dicen: "Listo, son idiotas, y los dejan así, permanentemente como discapacitados". Mirá el programa, conducido por Jorge Fontevecchia, a través de Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Gabriela Vieytes (GV): ¿Por qué colgaste, nuevamente, esta bandera, Ximena?

Yo lo llamo banner, no bandera, porque esa es la que lleva los colores nuestros. Colgué el banner de 'Estamos hartos' el lunes 23 de mayo a la noche porque había mucha revuelta en la calle y me hizo acordar a la semana de mayo, el 25 fue el día que fuimos a la Plaza. Pero hubo mucha confusión, mucha revuelta entre los ciudadanos y los criollos, que querían saber de qué se trataba, y querían conocer las novedades.

En realidad nosotros ya sabemos cuáles son las novedades, ya sabemos de qué se trata: de corrupción , de manoseo, de ignorar y pisotear nuestros derechos, de utilizar la constitución como papel higiénico. Y pensé, ¿de qué modo puedo volver a expresarme o sumarme? y me acordé de aquel banner del 23 que lo colgué solo ese día porque era para acompañar la protesta del campo y pensé: "bueno voy a dejarlo toda la semana", y me acaban de hacer acordar que todavía lo tengo ahí colgado. La razón es recordar que estamos hartos y que los argentinos merecemos un país más decente, honesto y saludable. Pero lo primero es declarar el 'no'.

GV: Esto también lo replicaste en tus redes sociales, ¿tuvo alguna repercusión?

Yo mandé la foto a redes y la gente lo celebra y me alienta. Algunos se exacerban un poco, pero tuvo una salida bastante divertida porque el 25 de mayo quise dar gracias por la patria que tenemos. Hay mucha gente muy solidaria, gente laburante, más allá de estas políticas que pareciera que estropean a la gente, porque en vez de inculcar en los chicos el disfrute de producir, de saberse valiosos y que valoren la sociedad que integran es como que: "listo, son idiotas" y los dejan así permanentemente, como discapacitados y, de ese modo, muchos políticos corruptos nos parasitan. Total como somos medios boludos, nos ponen a laburar como burros y en el interín nos sacan la plata como si nosotros los ciudadanos no supiéramos.

Entonces decidí irme a la iglesia y, bastante mal, porque salí corriendo 10.50hs y era a las 11.00. Primero cuando llegué el guardia de seguridad me dijo 'esto es privado, no podes entrar' y tenía una bronca bastante grande, pero como me lo dijo bastante triste, lo entendí. Así que me fui a un café y había visto un tuit en donde decía: "Por la nuestra, siempre por la nuestra". Entonces yo propuse como título: "Estamos hartos" y la idea de esta batalla cultural es proponer una canción para refutar. Una señora mandó el estribillo y yo le pedí al mozo dos cucharas y empecé a mi ritmo e hicimos un rap. Fue muy interesante. Fui a la plaza y, en una esquina, fue muy emotivo cantar el himno. Aunque no sea 1810, debió haber mucha gente que estaba pensando en cómo construir un país libre.

