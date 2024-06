Después de cinco años, Paul McCartney vuelve a Argentina en octubre con su tour “Got Back”

Cumpliendo con la promesa hecha durante su último show en el país en 2019, Paul McCartney regresará a Argentina en 2024. El legendario músico presentará su "Got Back Tour" con actuaciones en Buenos Aires y Córdoba, bajo la producción de DF Entertainment y DG Experience.

El documental de The Beatles que antecede a su última canción

“Hey, Argentina! Estoy muy emocionado de volver a verlos con mi tour “Got Back” este año. ¡Tenemos recuerdos increíbles de nuestros shows en Argentina y estamos muy ansiosos de crear muchos más!”, dijo Paul McCartney en un video promocional.





Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

📣 #PaulMcCartney



🗓️ 5 de octubre

📍ESTADIO RIVER PLATE



🗓️ 23 de octubre

📍 ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES - Córdoba



🎟️ Preventa Santander American Express, miércoles 12 de junio desde las 10 horas. Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general. pic.twitter.com/20VLDicluc — Carlos 🎧 ䷀⊙🏳️ (@carlosgvizcaino) June 10, 2024

Considerado uno de los cantantes, compositores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos, McCartney es responsable de algunos de los catálogos musicales más queridos del mundo. Canciones como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run' y 'Let It Be' son solo algunas de las que conforman su repertorio. Ver a Paul McCartney en vivo es el sueño de cualquier amante de la música, ofreciendo horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de rock, con docenas de canciones de su carrera solista, su etapa con Wings y, por supuesto, su tiempo con los Beatles, la banda sonora de muchas vidas.

El 5 de octubre marcará el esperado regreso de McCartney a Buenos Aires después de 5 años, mientras que su retorno a Córdoba se dará tras 8 años desde su última presentación allí. Paul tocó su primer show solista en Argentina en 1993 y ha ofrecido ocho conciertos en el país desde entonces.

Las entradas para el "Got Back Tour" en Argentina estarán disponibles a partir del miércoles 12 de junio a las 10:00 horas, exclusivamente a través de la web oficial de All Access.

El "Got Back Tour" de Paul McCartney se lanzó en 2022 con 16 grandes shows en los Estados Unidos, culminando con un concierto en Glastonbury, considerado por el medio británico The Times como el mejor de la historia. Luego, McCartney añadió 18 shows más a la gira, recorriendo Australia, México y Brasil.

El día que Paul McCartney anunció la separación de Los Beatles: Yoko Ono y la muerte del "quinto Beatle"

l frenesí que la banda desató entre las jóvenes de la época recibió un cimbronazo cuando Paul McCartney, el influyente compositor y pilar de The Beatles, anunció la separación del legendario cuarteto que cambió para siempre el rumbo de la música popular. En aquel entonces, hace 54 años, se habló de una crisis plasmada en la falta de motivación por mantener el grupo, además de conflictos financieros de la compañía disquera que convergieron para dar lugar a una nueva etapa: el inicio de carreras en solitario de los miembros de la agrupación. El diario The Daily Mirror sentenciaba el cuadro con un doloroso título: "Paul deja The Beatles".

Yoko Ono, pareja de John Lennon, también fue señalada por años como la "culpable" de la separación del cuarteto. La presencia de Yoko violaba un previo acuerdo tácito de la banda de no permitir en el estudio a las novias o esposas de los miembros.

Sin embargo, como el capricho artístico de Lennon con Ono creció y pocas veces se separaban, él quiso que ella fuese autorizada para ingresar en las grabaciones. Con frecuencia, Yoko hacía comentarios o sugerencias en el estudio. Ese detalle, según trascendió, fue determinante para incrementar el descontento entre Yoko y los integrantes de la banda.

Cuando Brian Epstein, manager de la banda y apodado “el quinto Beatle”, falleció, se produjo un vacío en el grupo. Lennon era uno de los más cercanos y fue el más afectado. A McCartney se le ocurrió la idea de manejar a la banda él solo. El resto se vio progresivamente perturbado por su creciente dominio en la música así como en otras iniciativas del grupo.

McCartney mantuvo la mayor dedicación y escribió para el álbum Abbey Road la canción Carry That Weight que cuenta sobre el peso que tuvo que cargar tras la muerte de Epstein. La inexperiencia de los miembros de The Beatles como hombres de negocios crearon una aventura caótica inesperada.

Después que dejaron de salir de gira, cada uno de los músicos empezó a perseguir su propia autonomía musical. A partir de 1966, cada miembro de la banda comenzó a desarrollar agendas artísticas individuales, las cuales eventualmente pusieron en peligro el nivel de entusiasmo entre los músicos.