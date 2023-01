Agust1n, la nueva promesa de la música urbana que sueña colaborar con YSY A

En los últimos años el crecimiento de la música urbana argentina ha sido notable, abriéndole las puertas a nuevos artistas para desarrollarse y presentar sus canciones. Entre ellos, se encuentra Agust1n, una de las grandes promesas de la escena nacional.

Nacido en Buenos Aires, el joven cantante descubrió su pasión por la música durante la pandemia. Al ser fanático del freestyle, comenzó improvisando con amigos en diferentes encuentros, hasta que un día decidió grabarse, lo que lo llevó a alcanzar las 100 mil reproducciones en Spotify.

Agust1n, la nueva promesa de la música urbana argentina. (Prensa Agust1n)

Sus estilos abarcan diferentes géneros urbanos, pero está enfocado sobre todo en el reggaetón y el trap. Si bien sus primeros temas salieron a principio del 2022, fue el single Parkour, lanzado el 12 de noviembre del año pasado, un punto de inflexión en su carrera. “Es el primer sencillo al que le puse una fuerza y una magnitud que se merecía”, explicó Agust1n.

“Es una canción que hice en el estudio con mi productor, Jean Pierre Sapian Castillo. La empezamos a cranear, hicimos la pista y empecé a hacer el proceso creativo”, explicó el cantante.

¿Cómo fue ese proceso?

Yo siempre tiro como dos pasadas de freestyle por encima de la pista y ahí selecciono algunas partes. Así que seleccioné lo que me gustaba y le puse una letra que me representara y que fuera para bailar. La mezclamos, masterizamos y ahí estaba lista para salir.

¿Qué la diferencia de tus otras canciones?

Primero que nada, empecé a trabajar con un equipo de trabajo y fue el primer lanzamiento que hicimos y eso ya le da otro énfasis. Y las otras canciones me gustaban y todo, pero esta no sé, sentí algo especial. Me gustó mucho desde el primer día que la hice y quería darle el espacio que se merece y hacer el lanzamiento acorde a lo que es la canción.

El tema cuenta con un video grabado en una quinta ubicada en la localidad bonaerense de Pilar, que, si bien no es su primer video, es el primero rodado de forma más profesional.

El joven artista lanzó "Tirarte un freestyle". (Prensa Agust1n)

¿Cómo te sentís frente a la cámara?

En los otros videos como que me costaba un poco más la cámara y en este me solté bastante más. No sé si fue por como es la canción o que dije ya está, estoy acá, tengo que soltarme al 100% y ser yo mismo y olvidarme de todo

Agust1n se mueve por diferentes géneros lo que le permite transmitir distintas sensaciones a través de la música y al mismo tiempo le da la libertad de crear dependiendo de cada pista.

“Distintas canciones, siento que transmiten distintas cosas. Yo siempre hablo de cómo me siento yo y vivencias mías. Entonces hay días que estoy haciendo una pista que es un poco más triste y la letra va a ser así. Pero siempre hablo de cosas de mi día a día que me divierten contar y que la gente pueda identificarse o que tengan una buena vibra, buena onda y que puedan bailarla”, explicó Agust1n.

¿Cuáles son tus referentes musicales?

Me encanta por ejemplo YSY A, diría que es mi referente máximo, aunque no hago música tan parecida a él, pero sí que me gusta escucharlo. Tal vez lo que él hace es demasiado único como para sacar ideas, pero me parece un genio total. Trueno también. Después, no canta, pero Bizarrap me parece también un genio total. Me gusta mucho Myke Towers, de República Dominicana, me parece el pico total del reggaetón y bueno, Bad Bunny también es un genio.

Agust1n quiere lanzar su primer EP en 2023. (Prensa Agust1n)

¿Con qué artista argentino o argentina te gustaría hacer una colaboración?

Uh, que pregunta esa (risas). Como productor te diría que Bizarrap, me encanta. Y artistas, es muy raro porque no sabría decirte uno, pero Khea me parece también un genio. Supongo que el sueño sería YSY A, pero también sería muy grande. Hay que apuntar alto igual.

El 19 de agosto, Agust1n tuvo su primera presentación en vivo en el “Cultural Vivo”, donde además participaron otros artistas del género.

¿Cómo fue salir del estudio y pararte en un escenario frente a tanta gente?

Es otra cosa totalmente y es un cambio enorme, porque nunca lo hiciste, a pesar de que podés haber ensayado, no es lo mismo. En el estudio haces 30 tomas y elegís la que mejor queda y bárbaro. En vivo tenés una toma y es un segundo y al otro segundo tenés la toma siguiente, así que tenés que estar todo el tiempo filoso y sin pifiar y si pifias, recuperarte como si no pasó nada. Es muy fácil dejarse llevar por el momento y sentir al máximo y disfrutar, porque si estás muy nervioso y muy contenido, es complicado. Pero la verdad que es un placer total, es un sentimiento bastante difícil de explicar.

El pasado 28 de diciembre lanzó el tema “Tirarte un Freestyle”, la cual está producida por Crycat (Juan Pablo Cismondi), y cuyo video fue rodado en Costa Esmeralda con la dirección de Francisco Rogora.

“Tengo planeado para más adelante, el año que viene, por ahí subir algún EP que junte tres, cuatro o cinco canciones, y seguir haciendo música y ver por qué camino me lleva”, cerró Agust1n.