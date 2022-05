Aleesha, la cantante española que colaboró con Nicki Nicole y Emilia Mernes, presentó “La Patrona”

La artista de música urbana nacida en las islas baleares, Aleesha Rose lanzó La Patrona, un trabajo más conceptual donde demuestra su gran versatilidad musical a lo largo de varios géneros. Por este motivo, RePerfilAr habló en exclusiva con la artista.

Tras el gran recibimiento que tuvo su primer trabajo discográfico 19:19, La Patrona está compuesto de ocho canciones, entre las que se encuentran colaboraciones con artistas argentinos como Nicki Nicole, Taichu, Emilia Mernes y Seven Kayne.

¿Qué significa “La Patrona” a nivel personal y musical para vos?

Siento que cada proyecto siempre va a marcar un antes y un después. En "La Patrona" hay mucha emoción, mucha vulnerabilidad. Todo el mundo venía pensando que la patrona iba a ser solo chulería, con el ego súper arriba y realmente no es así.

Quería demostrar que soy una persona que pasa por muchos sentimientos también, que tengo mis días malos, pero eso no quita que yo no sea la patrona (risas).

¿Qué diferencia encontrás con tus trabajos anteriores?

Quería hacer que este proyecto, al menos sónicamente, estuviera muy relacionado. Siento que también he madurado bastante. Pero al final, lo que ha cambiado, es que he vivido más experiencias, pero sigo siendo yo y sigo teniendo las mismas ideas.

Aleesha presnetó su nuevo EP, "La Patrona". (Prensa Aleesha)

¿En qué géneros te sentís más cómoda?

Estoy aún en un proceso que me apetece muchísimo experimentar. Hay muchos géneros que aún no he tocado y que me gustaría. Lo que más me importa y lo que nunca quiero perder es divertirse haciendo música.

Nunca quiero estancarme en una cosa porqué me vaya bien o porque a la gente le guste, porque entonces yo no voy a recibir lo que me genera la música.

Arriba del escenario, cuanto más movido mejor creo yo. Las baladas son lo que más me gusta y donde siento que mi talento se nota más. No es de lo que más saco, pero me gustaría en algún momento hacer solo baladas en mi vida (risas).

¿Cómo nacieron las colaboraciones con artistas argentinos como Emilia Mernes y Nicki Nicole?

A Emilia no la conocía, nos conocimos un día de fiesta y dijo un día de ir al estudio, y fuimos y creamos. Ella quería participar de La Patrona, que para mí fue un honor porque es una chica con mucho talento que, aunque no la había conocido, yo la admiro igual.

Aleesha junto a Nicki Nicole, Taichu y Juicy BAE. (Prensa Aleesha)

¿Y con Nicki?

Yo quería hacer una canción empoderada y divertida. La hice y se fueron sumando poco a poco todas. O sea, realmente no fue ideado.

La canción la hicimos a distancia, entonces en el estudio no hemos podido coincidir, pero el videoclip fue muy guay. Hacía mucho frío, no me preguntes por qué, pero de repente en Miami hacía un montón de frío (risas).

Fue una experiencia súper chula porque nunca había cantado ni con tantas mujeres ni con tantas artistas.

¿Una colaboración soñada que te gustaría hacer?

Internacional, Rihanna es mi sueño. Y Argentina… es que realmente me gustan todos, pero con María Becerra me haría ilusión.

¿Cómo ves la música argentina en el mundo en este momento?

La verdad que inspira mucho. Además, mucho más a los artistas de España porque compartimos un idioma, entonces tenemos un vínculo especial y nos intentamos ayudar bastante.

Y siento que la están rompiendo y nosotros lo vemos y nos inspira un montón, entonces nos están motivando mucho, así que gracias (risas).