Axel presentó “Humano” y anunció una segunda fecha en el Teatro Ópera

Luego de una gira por Latinoamérica y Estados Unidos, Axel volvió al país para presentar el tema "Humano", una balada que ahonda en el costado más personal de su vida y que él público podrá escuchar en vivo en el Teatro Ópera de Buenos Aires, el próximo 21 y 22 de abril.

“Sentí la necesidad personal de poner en una canción algo que nunca había escrito”, expresó Axel en diálogo con Perfil Música.

Acompañado solamente por un piano, el tema lleva al músico a reencontrarse con la fórmula que lo consagró en sus comienzos, y de esa forma generar un clima mucho más íntimo con el oyente. La canción está acompañada por un videoclip que lleva más de medio millón de reproducciones, al momento de publicar esta nota.

“Tenemos la costumbre de cuando saludamos a alguien decir ‘hola, ¿cómo andas? ¿bien? Si, todo bien", y en realidad, no estamos todo bien, todos los días. Nadie se quiere comprometer. "Humano" es una canción que, de alguna forma, invita a que nos reconozcamos que somos seres haciendo un camino de vida que es una escuela, donde cometemos errores. Hoy, la sociedad está muy condicionada por las redes sociales a mostrar el lado luminoso, siempre lucir bien. Y, justamente, todo lo otro que no se ve, es lo que nos hace humanos. Toda esa sombra, que no por ser sombra es mala. Todos tenemos sombras”

Es un buen mensaje para dar, no está mal estar mal...

Es que bueno… Estamos ante un contexto social, lleno de rótulos y de etiquetas y de presión, donde no se ponen sobre la mesa ciertos temas, porque es incómodo. La gente quiere estar cómoda, no hay tiempo, hoy en día, es todo rápido. Y, en realidad, si logramos identificar y aceptar que uno puede estar deprimido, que uno puede sentir dolores, o debilidades o tener un monstruo gigante delante tuyo que te está haciendo daño, si hablas de eso y lo reconoces y lo pones en palabras, eso va a hacer que empiece a sanar y que sea más natural.

Y todo eso es "Humano"...

Y todo eso nos hace humanos. Venimos de una pandemia donde muchísima gente está sufriendo depresión. Y la gente no se permite estar triste o depresivo y hay que permitirlo, porque permitiéndonos eso, después podemos reconocer cuando salimos de ese estado.

Axel tiene dos hijas, Aguéda (12) y Aurelia (10) y dos hijos, Fermín (7) y Gregorio (2), por lo que uno de sus desafíos más grandes, es saber balancear la vida de artista con la familiar.

¿Cómo llevas la convivencia entre ambos mundos?

Aprendes a convivir con todo eso. Yo primero fui un artista reconocido y todavía no era padre. Después, cuando me convertí en papá, qué es lo más hermoso del mundo, a su vez te da también los mayores temores del mundo, porque el foco va para ahí, no quieres que les pase nada. Y es muy difícil lidiar con todo eso. Pero lo llevé muy bien siempre.

¿Es difícil resguardarlos de la exposición?

Yo siempre fui muy espontáneo, entonces lo fui viviendo con esa naturalidad, mostrando lo justo y necesario. Porque tampoco es que iba a ocultar mi vida privada ni tampoco todo el tiempo exponerla. Yo ahora me fui de vacaciones y mi hija ya más grande canta, toca el ukelele, y yo lo muestro como algo natural, como una familia que está viajando y que disfruta y comparte. Y si con la conciencia de que los llevó a la escuela en alpargatas porque vivo en medio de la montaña, y después estoy lookeado para un concierto en España o en México o en Argentina o en Estados Unidos, y convivo bien con ambas cosas.

En el año 2016, Axel, junto a su mujer Delfina y sus primeros dos hijos, decidieron construirse y mudarse a una casa ecológica en el Valle de Traslasierra, provincia de Córdoba, un sitio alejado del vértigo de las grandes ubres y en plena convivencia con la naturaleza.

“Cuando mi hija mayor casi iba a cumplir 6 años y tenía que arrancar la primaria, no estábamos seguros de a qué escuela mandarla. Es una gran responsabilidad. Y realmente nos tomamos el tiempo para analizar escuelas de todo el mundo, buscando cuál creíamos que era la indicada para nuestra hija. Y había una ahí en Villa de las Rosas, que es El Trigal, con una pedagogía basada en la antroposofía, que es una pedagogía Waldorf y dijimos, vamos a probar un año a ver que pasa y resultó muy bien, ya llevamos siete años allá”, explicó el cantautor.

¿Cómo te llevás con la vida en Córdoba?

Yo amo Córdoba. De hecho mucha gente cree que yo soy cordobés porque desde antes de vivir allá, siempre amé esa provincia. Yo estoy feliz, en medio de la montaña, en una casa con frutales, con mucho espacio verde, mucho monte virgen.

Y con inviernos importantes... (risas).

¡Si! En casa, casi todos los años nieva. Un poquito, un día, dos. Y tenemos 10 grados bajo cero, 8 grados bajo cero. Pero es más seco, entonces no se sufre tanto. Es hermoso.

En diciembre, cuando el tema "Humano" vio la luz, también llegó con el anuncio de una fecha muy especial en el Teatro Ópera el próximo 21 de abril. Ahora, se sumó una segunda presentación el día 22 de abril.

“La idea es provocar dos conciertos que tengan alguna diferencia, para aquella gente que repite”, adelantó Axel. Además, el artista explicó que la elección del Teatro Ópera no es al azar, sino que esconde un trasfondo muy personal para él y su carrera.

“El Ópera fue el primer teatro importante de Buenos Aires que yo toqué como profesional. El primero de octubre del 2004. Fue un concierto muy especial para mí, porque yo venía de tocar en el subte en el metro, de remarla por dos monedas y de repente saqué la canción 'Amo', y generó un antes y un después. Revienta la canción acá y en otros países, y el primer lugar que tocamos en calle Corrientes, fue el Teatro Ópera”, contó el músico.

¿Por qué esa necesidad de volver de alguna forma a tus comienzos?

Después de la pandemia y todo lo vivido, esto era como volver a empezar, volver a reinventarse, a renacer. ¿Qué hacemos? Habíamos hecho de todo ya acá, entonces yo dije, hagamos de vuelta el Ópera, volvamos al origen, a la esencia, a esa raíz. Revivamos lo que fue ese momento. Hay una energía muy cálida, de entre casa, de living de amigos. Es un concierto para que podamos disfrutar con aquellas personas que me apoyaron toda la vida. Es un concierto de amigos, de familia.