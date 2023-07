Joelle estrenó “Arrepentido”, un nuevo anticipo de lo que será su primer álbum

El camino que empezó el 29 de marzo con el lanzamiento de “Cliché”, hoy toma fuerza en la carrera musical de Joelle.

La cantautora estrenó “Arrepentido”, segundo corte de lo que será su álbum debut, y que tocará en vivo por primera vez en el FECA 2023, el próximo domingo 16 de julio.

“Arrepentido” tiene la particularidad de ser el último tema que se sumó al disco, decisión que la artista tomó por la relación que hay entre su anterior lanzamiento y este.

“‘Cliché’ habla de todo el principio del amor. Todo muy idealizado y en ‘Arrepentido’ pasaste la relación, los momentos lindos, la ruptura, la separación. El otro ya quiere volver, está full arrepentido de lo que hizo”, explicó Joelle entre risas.

El contraste también queda reflejado en el video de ambos temas: “Pasé de hacer un video con mis amigos en un viaje, a full producción, actuación. Yo mega empilchada, maquillada”, contó la compositora y agregó que “Arrepentido” muestra mucho lo que va a hacer en el álbum.

- ¿Cómo te sentiste actuando?

¡Me encantó! Hace un montón que no actuaba. De chiquita hice miniseries, hice pelis, pero hacia una banda que actuaba y la verdad que volver a hacerlo me encantó. Fue un rodaje muy lindo. Quedé feliz.

- ¿Cuánto avanzaste con “Ikigai”, tu primer álbum? ¿Ya hay fecha de lanzamiento?

Los temas están todos grabados ya hace un tiempito, así que ansiedad, porque está todo ahí (se ríe). Vamos a ir haciendo los videos. Faltan un par de cortes y después ya sale todo el álbum. Antes de fin de año va a estar para vacilarte en el verano todo completo.

Joelle lanzó "Arrepentido", segundo corte de "Ikigai", su primer disco (Warner Music)

En este disco, Joelle se encuentra trabajando mano a mano con Xross, productor multinstrumentista ecuatoriano que ha trabajado con artistas como María Becerra y Tiago PZK.

“Fue de los últimos productores que conocí y fue un flechazo para ambos. Me entendía todo lo que le decía, lo que quería mostrar, cómo quería grabar. La dinámica en el estudio fue hermosa”, explicó Joelle.

- ¿Cómo te encontraste componiendo en un estudio acostumbrada a crear en tu casa?

Me empujé un poquito a salir de escribir en el cuarto, que es lo que siempre hago. “Arrepentido”, desde el beat, hasta la melodía o las letras fue en el estudio, entonces para mí fue todo nuevo. Y para Xross estuvo bueno poder involucrarse más en todo el proceso, porque yo a veces capáz decía “en la parte de letra no te metas mucho” (se ríe), ya bastante que me recortan los temas. Yo escribo letras largas, así que…(risas). Pero con “Arrepentido”, fue algo nuevo para mí y resultó muy lindo.

Joelle se estará presentando el 16 de julio en el FECA 2023 (Warner Music)

- ¿Cómo estás viviendo esta primera etapa como artista y todo lo que eso significa?

Me encanta. Al principio estaba un poco nerviosa. Yo habló mucho, hasta por las orejas (risas), pero me estoy manejando bien, hablo mejor, módulo un poco más (se ríe). Y me encanta todo, este lanzamiento estaba un poco menos nerviosa que la vez anterior, pero sigo emocionadísima.

En las últimas horas, Joelle anunció que se estará presentando en el FECA 2023, el Festival de Café de la Ciudad de Buenos Aires, el domingo 16 de julio en el micro escenario A de Avenida del Libertador y Sarmiento, a partir de las 11:15 horas.