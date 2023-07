Luego de la colaboración con Nico Valdi, Juli Martorell abrió su carrera musical con “U Feel Me”

Juli Martorell es una artista de 19 años que comenzó oficialmente su carrera musical el pasado 27 de junio, con el lanzamiento de su primer single “U feel me”.

En diálogo con Perfil Música, la joven cantante repasó cómo se gestó este primer estreno, luego de lanzar una canción en colaboración con el productor de Migrantes, Nico Valdi, el cual ya cuenta con más de medio millón de reproducciones en solo tres meses.

“Es emocionante y es un alivio también, porque es algo que esperaba hace mucho tiempo”, expresó Juli sobre el lanzamiento de "U Feel Me".

“U Feel Me”, nace una tarde en el estudio. Yo voy fluyendo con lo que me va saliendo en el momento. Habla sobre retomar una relación pasada, pero sin compromisos”, contó la artista.

- ¿Te gusta componer con instrumentos o sos más del beat de estudio?

- La verdad que me gustan las dos. Con la guitarra o un instrumento siento que puedo ir modificando mejor y nace desde otro lado. Pero también con pistas. La verdad que me adapto, soy muy versátil.

- ¿Qué hizo que elijas esta canción por sobre otras para lanzar como tu primer single?

- Una vez que ya tenes bastantes canciones o maquetas, ves el proceso de cómo fuiste creciendo y tu método de escribir y componer. Hoy, escucho una maqueta de las primeras y es muy distinto o no me representa, o no me siento tan identificada con lo que escribí hace un tiempo. Y es buscar algo en lo que me sienta cómoda. Cuando hice “U feel me”, salí sabiendo que me había encantado, conforme. Sabía que me representaba.

- ¿Te gusta el concepto del disco, o preferís ir lanzando singles por ahora?

- Me encanta el concepto de disco, pero siento que es algo que hay que comprometerse 100% en hacerlo conceptual. Por el momento, no estoy trabajando en ningún disco, estoy trabajando en sencillos. Me encantaría sacar un disco, y el día que lo haga, lo voy a hacer con mi 100% de dedicación a eso y hacerlo conceptual y bien segura, que marque una estética, una idea, que represente un momento de mi vida. No quiero simplemente agarrar los temas que más me gusten y meterlos en un disco. Quiero que sea bien laburado. Pero por ahora, pasitos chiquitos.

Juli Martorell lanzó "U Feel Me". (Dale Play)

- ¿Ansiosa por subirte a un escenario?

- Es lo que más ansias me da. Cada vez que escucho mis canciones digo “que ganas de tocar esto en vivo”. Además, es distinta la esencia. A mí me encanta el estudio, me encanta grabar, pero es linda la esencia cuando estás cantando. Cuando canto me meto en mi mundo y es hermoso, estoy conectada y expresando cosas entre mi voz y el arte. Y cuando pase va a ser increíble.

- ¿Cuáles son tus referentes de la escena argentina?

- Es increíble lo que creció la escena argentina estos años. Siento que todo esto es gracias a la unión que los artistas se dan entre ellos. A mí me encantan muchos. Me gusta mucho María Becerra, la admiro muchísimo. Nicki Nicole, Milo J que salió ahora también, es un genio. Yo crecí escuchándolos y me gustan todos. Me gustaría colaborar con todos ellos.

Juli Martorell en la redacción de Perfil.

- ¿Qué buscas transmitir con tu música?

- Eso depende de cada track, Creo que me gustaría hacer una canción que les dé felicidad, que les traiga recuerdos de un momento lindo, que les den ganas de estar bailando con sus amigos. Y también hago música triste que me encantaría que les llegue, que les toque una parte de ellos, poder transmitir, que las letras no hablen solo de cosas superficiales. Que se sientan identificados y las disfruten más que nada.

- ¿Qué viene a partir de ahora?

- Vienen un montón de canciones que estuve preparando. Estoy muy ansiosa para que el resto de la gente las pueda escuchar. Van a ir reflejando un poco de mi personalidad artística, de mi versatilidad. Quiero que me conozcan, que les guste, que lo disfruten y a la vez yo disfrutarlo, porque es un proceso hermoso.